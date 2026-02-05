Bequeathed bermitra dengan Prolifics untuk mengembangkan layanan penulisan AI Will yang inovatif menggunakan teknologi IBM® watsonx
Bequeathed memiliki misi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki rencana untuk akhir hidup mereka, melindungi sistem lama mereka dan mendukung orang-orang yang mereka tinggalkan. Layanan online Bequeathed memungkinkan siapa saja membuat surat wasiat dasar secara gratis, atau terhubung dengan pakar untuk mendapatkan bantuan berbayar yang dipersonalisasi. Bekerja sama dengan berbagai badan amal, perusahaan ini juga mendorong orang untuk meninggalkan donasi lama untuk tujuan yang mereka pedulikan, dan telah menghasilkan janji donasi sebesar £100 juta hingga saat ini.
Bequeathed telah mengembangkan sistem pakar dengan mesin logika yang kompleks, yang dirancang untuk memberikan nasihat hukum dan perlindungan yang sama kuatnya seperti yang diperoleh seseorang dari kunjungan langsung ke kantor firma hukum. Namun, dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, kuesioner bisa terasa lambat dan berulang bagi pengguna.
“Banyak penyedia Will online menawarkan pengalaman pengguna yang apik, tetapi mereka tidak memberikan nasihat hukum yang dibutuhkan orang,” kata Jonathan Brewer, Pendiri Bequeathed. “Kami percaya penting untuk memastikan bahwa konsumen menerima nasihat hukum, karena mungkin ada hal-hal yang tidak mereka pertimbangkan yang akan berdampak pada penerima manfaat mereka. Peran kami selalu untuk menghilangkan hambatan dalam pembuatan surat wasiat; kami menyadari bahwa kami perlu membuat pengalaman tersebut lebih mudah diakses sambil tetap mempertahankan kecanggihan sistem kami.”
Pada saat yang sama, sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya, Bequeathed melihat peluang untuk memperluas sistemnya menjadi penawaran software-as-a-service (SaaS) untuk firma hukum.
“Kami telah melihat perubahan besar dalam perilaku konsumen dalam beberapa tahun terakhir—sekitar 20% orang di Inggris sekarang berniat untuk membuat Will mereka berikutnya secara online,” jelas Brewer. “Namun seringkali, firma hukum sangat berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru. Kami ingin membantu para pengacara untuk mendatangi konsumen, yaitu secara online."
Bequeathed menghubungi mitra teknologi tepercaya Prolifics, yang telah mengembangkan dan memelihara sistem online asli, untuk memulai transformasi proyek untuk memberikan penawaran baru, yang disebut MyIntent. Prolifics, Mitra Platinum IBM®, mengajukan solusi yang dibangun dengan IBM® watsonx.ai Studio pengembangan AI. Solusi IBM® dirancang untuk memenuhi persyaratan peraturan ketat dari industri hukum dengan pagar pembatas tertanam dan teknologi transparan.
“Kami sudah memiliki sistem yang terbukti, dikembangkan dengan input dari 50.000 pengguna terdaftar yang ditinjau oleh pengacara selama delapan tahun,” komentar Brewer. “Penting bagi kami untuk tidak kehilangan kepercayaan pada keakuratan proses pengambilan keputusan yang mendasarinya; IBM® watsonx memberi kami jaminan bahwa kami akan memiliki kendali penuh atas model AI.”
Bekerja sama selama tiga bulan, Prolifics membantu Bequeathed mengintegrasikan teknologi watsonx.ai ke dalam platformnya untuk menghadirkan MyIntent, menambahkan chatbot AI dan antarmuka yang responsif dan intuitif. Platform ini dihosting di instance Amazon Web Services (AWS) yang berbasis di Inggris, mendukung kinerja tinggi dan skalabilitas sambil menjaga kepatuhan dan keamanan di jantung proyek.
“Prolifics selalu memahami kasus bisnis kami dan siapa pelanggan dan pengguna kami,” kata Brewer. “Ketika Anda terlibat dengan teknologi baru, penting untuk memiliki tingkat kepercayaan dengan penyedia Anda untuk mengurangi risiko.”
Dengan mengintegrasikan watsonx.ai ke MyIntent, Bequeathed dapat dengan percaya diri memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk layanan penulisan Will online, sambil mempertahankan pendekatan yang dipersonalisasi. Konsumen dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang alami untuk dengan cepat dan mudah menyampaikan informasi yang relevan ke chatbot. Solusi ini telah mengurangi jumlah pertanyaan yang diajukan pengguna rata-rata sebesar 30%, meningkatkan kecenderungan untuk menyelesaikan wawancara Will online.
Secara paralel, mengadopsi teknologi AI mendukung skalabilitas dan efektivitas biaya dalam memberikan layanan penulisan Will, seperti yang dialami oleh tim hukum internal Bequeathed sendiri. Dengan menggunakan sistem MyIntent untuk mengumpulkan instruksi, menyusun dokumen, dan melakukan onboarding klien, setiap Solicitor dapat melayani 624 klien privat baru per tahun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan metode hukum tradisional.
“Menggunakan teknologi IBM® watsonx, seorang Pengacara dapat memberikan pengalaman dan saran online berkualitas tinggi yang sama yang akan diperoleh calon klien dari berjalan ke kantor mereka,” simpul Brewer. “Kami tidak sabar untuk melihat bagaimana kami bisa memperluas penggunaan AI—misalnya, untuk meningkatkan konversi ke Will trust dan Lasting Power of Attorney.”
Didirikan pada tahun 2017, Bequeathed bekerja sama dengan mitranya dari sektor amal, hukum, dan pemakaman untuk menyediakan layanan penulisan surat wasiat online dan mendorong orang-orang untuk meninggalkan hadiah untuk amal dalam surat wasiat mereka. Menawarkan panduan, alat bermanfaat, dan nasihat hukum melalui layanan online MyIntent, Bequeathed memungkinkan orang untuk merencanakan masa depan mereka dan mengatasi kematian seseorang yang dekat dengan mereka.
Dengan pengalaman lebih dari 45 tahun, Prolifics adalah perusahaan konsultan dan teknik digital yang membantu kliennya menavigasi dan mempercepat perjalanan transformasi digital mereka. Mengkhususkan diri dalam AI, otomatisasi, keamanan siber, dan banyak lagi, Prolifics tetap berada di garis depan inovasi untuk membantu bisnis membuka potensi penuh mereka.
