Bequeathed memiliki misi untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki rencana untuk akhir hidup mereka, melindungi sistem lama mereka dan mendukung orang-orang yang mereka tinggalkan. Layanan online Bequeathed memungkinkan siapa saja membuat surat wasiat dasar secara gratis, atau terhubung dengan pakar untuk mendapatkan bantuan berbayar yang dipersonalisasi. Bekerja sama dengan berbagai badan amal, perusahaan ini juga mendorong orang untuk meninggalkan donasi lama untuk tujuan yang mereka pedulikan, dan telah menghasilkan janji donasi sebesar £100 juta hingga saat ini.

Bequeathed telah mengembangkan sistem pakar dengan mesin logika yang kompleks, yang dirancang untuk memberikan nasihat hukum dan perlindungan yang sama kuatnya seperti yang diperoleh seseorang dari kunjungan langsung ke kantor firma hukum. Namun, dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, kuesioner bisa terasa lambat dan berulang bagi pengguna.

“Banyak penyedia Will online menawarkan pengalaman pengguna yang apik, tetapi mereka tidak memberikan nasihat hukum yang dibutuhkan orang,” kata Jonathan Brewer, Pendiri Bequeathed. “Kami percaya penting untuk memastikan bahwa konsumen menerima nasihat hukum, karena mungkin ada hal-hal yang tidak mereka pertimbangkan yang akan berdampak pada penerima manfaat mereka. Peran kami selalu untuk menghilangkan hambatan dalam pembuatan surat wasiat; kami menyadari bahwa kami perlu membuat pengalaman tersebut lebih mudah diakses sambil tetap mempertahankan kecanggihan sistem kami.”

Pada saat yang sama, sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya, Bequeathed melihat peluang untuk memperluas sistemnya menjadi penawaran software-as-a-service (SaaS) untuk firma hukum.

“Kami telah melihat perubahan besar dalam perilaku konsumen dalam beberapa tahun terakhir—sekitar 20% orang di Inggris sekarang berniat untuk membuat Will mereka berikutnya secara online,” jelas Brewer. “Namun seringkali, firma hukum sangat berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru. Kami ingin membantu para pengacara untuk mendatangi konsumen, yaitu secara online."