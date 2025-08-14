Seiring dengan perluasan jejak global dari produsen baterai otomotif terkemuka, kompleksitas operasi pun semakin meningkat. Perusahaan membutuhkan solusi yang siap untuk masa depan guna mengoptimalkan asetnya sambil tetap mematuhi standar kualitas yang ketat di seluruh wilayah. Tiga tantangan mendesak muncul: peningkatan biaya operasional aset, melonjaknya kompleksitas produksi, dan data dan proses yang terfragmentasi di seluruh fasilitas.

Agar tetap kompetitif, perusahaan mencari solusi yang dapat menyatukan sistem yang berbeda, menghilangkan silo data, menyederhanakan operasi pemeliharaan, dan meningkatkan pengendalian biaya. Praktik yang ada sangat bergantung pada proses manual, yang mengakibatkan inefisiensi, visibilitas terbatas, dan standar yang tidak konsisten di seluruh wilayah geografis. Tujuannya jelas: memanfaatkan transformasi digital untuk membangun platform manajemen aset yang terintegrasi dan cerdas yang dapat menskalakan secara global sekaligus meningkatkan daya tanggap, produktivitas, dan pengembangan bakat.