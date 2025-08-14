Solusi berbasis IBM dari Shuto Technology membantu mengurangi biaya, mempermudah pemeliharaan, dan memperluas operasi di seluruh dunia.
Seiring dengan perluasan jejak global dari produsen baterai otomotif terkemuka, kompleksitas operasi pun semakin meningkat. Perusahaan membutuhkan solusi yang siap untuk masa depan guna mengoptimalkan asetnya sambil tetap mematuhi standar kualitas yang ketat di seluruh wilayah. Tiga tantangan mendesak muncul: peningkatan biaya operasional aset, melonjaknya kompleksitas produksi, dan data dan proses yang terfragmentasi di seluruh fasilitas.
Agar tetap kompetitif, perusahaan mencari solusi yang dapat menyatukan sistem yang berbeda, menghilangkan silo data, menyederhanakan operasi pemeliharaan, dan meningkatkan pengendalian biaya. Praktik yang ada sangat bergantung pada proses manual, yang mengakibatkan inefisiensi, visibilitas terbatas, dan standar yang tidak konsisten di seluruh wilayah geografis. Tujuannya jelas: memanfaatkan transformasi digital untuk membangun platform manajemen aset yang terintegrasi dan cerdas yang dapat menskalakan secara global sekaligus meningkatkan daya tanggap, produktivitas, dan pengembangan bakat.
Untuk mengatasi tantangan global produsen baterai, Shuto Technology—Mitra Emas IBM®—menerapkan IBM Maximo® Application Suite, platform manajemen siklus hidup aset berbasis AI. Setelah evaluasi global yang ketat, Shuto memilih IBM Maximo Application Suite untuk kemampuan beradaptasi dengan lingkungan industri yang kompleks dan ekosistemnya yang kuat.
Shuto membentuk tim global untuk merancang bersama dan menerapkan platform aset cerdas yang mencakup semua lapisan operasional—mulai dari perputaran modal dan pemeliharaan prediktif hingga peningkatan keterampilan bakat. Hasilnya adalah integrasi yang mulus dari manajemen peralatan, pemantauan Internet of Things (IoT) dan insight yang didukung AI, selaras dengan prioritas strategis klien.
Pendekatan kolaboratif Shuto menangani operasi yang terfragmentasi dengan membangun sistem yang dapat mendukung multilanguage, multicurrency, dan multilokasi penerapan. Mitra ini memanfaatkan IBM Assist dan sistem pakar jarak jauh untuk mempercepat diagnostik, sambil membangun infrastruktur pelatihan bakat digital untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Transformasi dasar ini menetapkan tolok ukur baru untuk operasi cerdas dan memungkinkan pergeseran dari pemeliharaan reaktif ke perencanaan prediktif.
Peluncuran platform baru menandai langkah penting dalam transformasi komprehensif klien dari manajemen aset tradisional ke digital. Inisiatif ini diperkirakan akan menghasilkan pengembalian investasi (ROI) lebih dari 450 kali lipat dari modal yang diinvestasikan (% ) dalam lima tahun, menyoroti nilai substansial dan dampak jangka panjangnya.
Pada saat yang sama, proyek ini diharapkan memberikan manfaat multidimensi, yang tercermin dalam indikator kinerja utama (KPI) berikut:
Di luar keuntungan yang dapat diukur ini, klien siap untuk perubahan budaya yang signifikan. Data dan insight akan mendorong pengambilan keputusan di semua tingkatan, mendorong kolaborasi di seluruh tim global dan memperkuat kemampuan internal melalui program pelatihan yang ditargetkan.
Dari kantor pusat hingga lantai produksi, kecerdasan digital dan ketahanan operasional akan menjadi landasan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya memodernisasi strategi manajemen aset klien tetapi juga menetapkan standar industri baru—menunjukkan bagaimana perusahaan Tiongkok dapat meningkatkan skala operasi global dengan AI dan solusi cloud hybrid pada intinya.
Beijing Shuto Technology Co., Ltd. adalah penyedia terkemuka solusi manajemen aset perusahaan (EAM), berkedudukan di Beijing, Tiongkok. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memberikan solusi teknologi canggih untuk industri yang membutuhkan sistem pemeliharaan yang efisien dan cerdas, termasuk sektor otomotif, manufaktur dan industri.
Didirikan pada tahun 2006, Shuto Technology telah menjadi pemain terkemuka di bidangnya, dengan fokus yang kuat pada integrasi teknologi AI, IoT, dan augmented reality (AR) dalam alur kerja pemeliharaan. Perusahaan ini melayani beragam klien, meningkatkan efisiensi operasional dan membantu organisasi mengoptimalkan manajemen aset. Dengan tim yang terdiri lebih dari 100 karyawan, Shuto Technology terus mendorong inovasi dan mengubah praktik pemeliharaan tradisional untuk perusahaan secara global.
