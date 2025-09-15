Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar, Banco do Brasil melibatkan mitra tepercaya EY dan IBM® untuk bersama-sama mengembangkan evolusi model tata kelola mereka. Menyadari besarnya transformasi ini, Banco do Brasil mengambil langkah berani dengan berkomitmen pada strategi tata kelola AI yang kuat. EY dilibatkan untuk merancang dan mendukung penerapan kerangka kerja komprehensif yang disesuaikan dengan konteks kelembagaan bank. Dan IBM® menyediakan fondasi teknologi melalui IBM® watsonx.governance toolkit untuk memberikan Otomatisasi, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan di seluruh perjalanan AI.

EY dan IBM® telah memainkan peran yang saling melengkapi dalam evolusi tata kelola AI di Banco do Brasil. Sementara EY memimpin pengembangan kerangka kerja Siklus Hidup AI Generatif dan Pemantauan AI Berkelanjutan mereka, IBM® mengoperasionalkan strategi ini melalui watsonx.governance. Kerangka kerja ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas di seluruh siklus hidup AI—mulai dari desain model hingga penerapan di lingkungan penting—dan memperkenalkan proses evaluasi yang ketat untuk model dasar, seperti pembandingan dan penilaian kerentanan.

IBM® telah memainkan peran penting dalam memberikan pengawasan, penjelasan, dan kepatuhan yang berkelanjutan di seluruh sistem AI tradisional. Platform ini mendukung pemantauan waktu nyata, peringatan proaktif, dan metrik yang disesuaikan-mengkonsolidasikan sistem kontrol dan kepercayaan yang terpadu.

Integrasi alat IBM® dengan kerangka kerja EY saat ini sedang diuji dalam contoh penggunaan AI generatif (gen AI) untuk membantu memastikan keselarasan dengan kepatuhan, kinerja, dan manajemen risiko.

Harmonisasi antara strategi desain dan teknologi mutakhir memberdayakan Banco do Brasil untuk menskalakan penerapan AI secara etis, dengan keyakinan institusional yang kuat dalam ekosistem yang berlandaskan keamanan.