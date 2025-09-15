IBM® dan EY memberdayakan tata kelola AI untuk mengubah kepercayaan institusional
Sebagai bank tertua di Amerika Latin, Banco do Brasil telah lama memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan keuangan kawasan ini. Mengusung tradisi inovasi serta dedikasi terhadap kepentingan publik, bank ini mendapat pengakuan luas sebagai pionir dalam menghadirkan terobosan di bidang otomatisasi perbankan, layanan digital, dan pemanfaatan AI.
Konsisten dengan budaya inovasinya, Banco do Brasil memandang pertumbuhan AI bukan sebagai kesempatan jangka panjang semata, melainkan sebagai keharusan strategis yang perlu ditindaklanjuti sekarang. Sebagai lembaga keuangan publik dengan tugas regulasi dan misi publik, bank membutuhkan strategi yang jelas untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab, transparan, dan dalam skala besar.
Dengan adopsi AI yang cepat di seluruh fungsi perbankan penting, mereka menghadapi tantangan yang berkembang terkait dengan kepercayaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar, Banco do Brasil melibatkan mitra tepercaya EY dan IBM® untuk bersama-sama mengembangkan evolusi model tata kelola mereka. Menyadari besarnya transformasi ini, Banco do Brasil mengambil langkah berani dengan berkomitmen pada strategi tata kelola AI yang kuat. EY dilibatkan untuk merancang dan mendukung penerapan kerangka kerja komprehensif yang disesuaikan dengan konteks kelembagaan bank. Dan IBM® menyediakan fondasi teknologi melalui IBM® watsonx.governance toolkit untuk memberikan Otomatisasi, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan di seluruh perjalanan AI.
EY dan IBM® telah memainkan peran yang saling melengkapi dalam evolusi tata kelola AI di Banco do Brasil. Sementara EY memimpin pengembangan kerangka kerja Siklus Hidup AI Generatif dan Pemantauan AI Berkelanjutan mereka, IBM® mengoperasionalkan strategi ini melalui watsonx.governance. Kerangka kerja ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas di seluruh siklus hidup AI—mulai dari desain model hingga penerapan di lingkungan penting—dan memperkenalkan proses evaluasi yang ketat untuk model dasar, seperti pembandingan dan penilaian kerentanan.
IBM® telah memainkan peran penting dalam memberikan pengawasan, penjelasan, dan kepatuhan yang berkelanjutan di seluruh sistem AI tradisional. Platform ini mendukung pemantauan waktu nyata, peringatan proaktif, dan metrik yang disesuaikan-mengkonsolidasikan sistem kontrol dan kepercayaan yang terpadu.
Integrasi alat IBM® dengan kerangka kerja EY saat ini sedang diuji dalam contoh penggunaan AI generatif (gen AI) untuk membantu memastikan keselarasan dengan kepatuhan, kinerja, dan manajemen risiko.
Harmonisasi antara strategi desain dan teknologi mutakhir memberdayakan Banco do Brasil untuk menskalakan penerapan AI secara etis, dengan keyakinan institusional yang kuat dalam ekosistem yang berlandaskan keamanan.
Dengan dukungan strategis dari EY dan IBM®, Banco do Brasil sekarang beroperasi di bawah model tata kelola AI terpadu. Bank telah secara signifikan memperkuat kemampuan mereka untuk mengelola inisiatif AI dengan presisi, transparansi, dan kontrol—memvalidasi setiap model yang diterapkan memenuhi standar ketat untuk etika, keamanan, dan kinerja.
Saat ini, melalui penerapan tata kelola menyeluruh atas siklus hidup AI dan cakupan layanan bagi nasabah yang luas, bank berhasil membukukan capaian terukur dalam hal pengawasan, ketangkasan, serta pembangunan kepercayaan.
Hasil utama meliputi:
Perjalanan ini membantu memposisikan Banco do Brasil sebagai lembaga maju teknologi—mengubah inovasi menjadi solusi yang andal dan digerakkan oleh tujuan dengan komitmen yang jelas untuk masa depan.
Banco do Brasil adalah bank tertua dan terbesar kedua di Brasil, serta terbesar kedua di Amerika Latin. Bank ini telah menjadi salah satu dari empat bank Brasil yang paling menguntungkan sejak tahun 2000 dan memegang posisi kepemimpinan yang kuat dalam retail.
EY , sebelumnya dikenal sebagai Ernst & Young, adalah salah satu perusahaan layanan profesional terbesar di dunia dan bagian dari Empat Besar. Berkantor pusat di London, mereka beroperasi di lebih dari 150 negara, menawarkan jaminan, konsultasi, strategi, pajak, dan layanan transaksi. Diakui karena tim dan keahlian mereka yang beragam, EY memegang posisi terdepan dalam membantu organisasi mengubah, mengelola risiko, dan tumbuh di pasar yang kompleks.
Percepat penerapan AI yang etis dengan dukungan tata kelola terotomatisasi, kepatuhan secara real-time, dan integrasi menyeluruh di seluruh lini perusahaan.
