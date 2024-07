Didirikan pada tahun 1928, Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) (link berada di luar ibm.com), adalah Bank terbesar di negara bagian Rio Grande do Sul, dan bank Brasil terbesar ketujuh. Banrisul menghasilkan pendapatan tahunan sekitar USD 3 miliar pada tahun 2017, memiliki 11.000 karyawan, lebih dari 4 juta pelanggan, dan lebih dari 500 cabang di 433 kota.