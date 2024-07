Banco Popular (tautan berada di luar ibm.com) berkantor pusat di Puerto Rico dan memiliki sekitar 8.000 karyawan.Bank ini memiliki sekitar 880 cabang di Puerto Riko, Kepulauan Virgin AS, Kepulauan Virgin Britania Raya, serta New York, Chicago, dan Florida.Banco Popular adalah anak perusahaan dari Popular Inc, sebuah institusi perbankan terkemuka dalam hal aset dan deposito di Puerto Rico.Popular Inc. didirikan pada tahun 1893 dan berada di antara 50 bank teratas di Amerika Serikat berdasarkan aset.