Ketika Banco BV memperluas jejak cloud mereka di Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure dan Amazon Web Services (AWS), pengelolaan biaya menjadi semakin kompleks. Bank membutuhkan cara untuk mengelompokkan pengeluaran berdasarkan tim, anggaran, dan sistem, sambil mempertahankan visibilitas dan kontrol di seluruh lingkungan.

Perkiraan biaya cloud terbukti sulit dilakukan tanpa pandangan yang terpusat, sehingga menyoroti perlunya manajemen anggaran yang lebih baik. Tantangannya bukan hanya teknis—tetapi juga strategis: bagaimana untuk menskalakan penggunaan cloud sambil menanamkan disiplin keuangan ke setiap lapisan organisasi.

Kompleksitas operasi multicloud memperjelas bahwa kejelasan dan visibilitas ke dalam biaya cloud sangat penting. Untuk meningkatkan manajemen anggaran, Banco BV membutuhkan mekanisme untuk optimasi berkelanjutan dan deteksi anomali secara real-time, memfasilitasi tindakan proaktif sebelum masalah kecil menjadi masalah yang merugikan.