Banco BV dan IBM® mendapatkan visibilitas biaya cloud penuh dan kontrol keuangan
Ketika Banco BV memperluas jejak cloud mereka di Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure dan Amazon Web Services (AWS), pengelolaan biaya menjadi semakin kompleks. Bank membutuhkan cara untuk mengelompokkan pengeluaran berdasarkan tim, anggaran, dan sistem, sambil mempertahankan visibilitas dan kontrol di seluruh lingkungan.
Perkiraan biaya cloud terbukti sulit dilakukan tanpa pandangan yang terpusat, sehingga menyoroti perlunya manajemen anggaran yang lebih baik. Tantangannya bukan hanya teknis—tetapi juga strategis: bagaimana untuk menskalakan penggunaan cloud sambil menanamkan disiplin keuangan ke setiap lapisan organisasi.
Kompleksitas operasi multicloud memperjelas bahwa kejelasan dan visibilitas ke dalam biaya cloud sangat penting. Untuk meningkatkan manajemen anggaran, Banco BV membutuhkan mekanisme untuk optimasi berkelanjutan dan deteksi anomali secara real-time, memfasilitasi tindakan proaktif sebelum masalah kecil menjadi masalah yang merugikan.
Untuk mengatasi kompleksitas operasi di seluruh GCP, Azure, dan AWS, Banco BV mengadopsi IBM® Cloudability, solusi terdepan di pasar untuk pengoptimalan biaya cloud. Kemampuan alokasi canggih dari solusi ini memungkinkan visibilitas terperinci ke dalam pengeluaran berdasarkan tim dan garis anggaran, sambil mengotomatiskan pelaporan, deteksi anomali, dan rekomendasi penghematan biaya di ketiga penyedia layanan cloud (CSP).
Sebagai bagian dari kemitraan strategis Banco BV dengan IBM®, Cloudability diintegrasikan dengan lancar ke dalam lingkungan multicloud Banco BV. IBM® menghadirkan otomatisasi API khusus dan program pengaktifan yang disesuaikan, membantu memastikan platform tidak hanya diterapkan tetapi juga sepenuhnya tertanam ke dalam operasi sehari-hari.
Proses integrasi diperkuat dengan strategi pendukung yang komprehensif, meliputi lokakarya interaktif, sesi pelatihan langsung, dan penyusunan jalur belajar yang sistematis. Inisiatif ini mendukung karyawan dalam mengadopsi praktik terbaik dan alat FinOps terbaru, sekaligus menumbuhkan budaya akuntabilitas keuangan serta kesadaran biaya cloud di seluruh organisasi.
Dengan demikian, transparansi biaya dan disiplin keuangan telah menjadi bagian integral dari strategi cloud bank, yang memperkuat pengambilan keputusan strategis dan menciptakan efisiensi jangka panjang.
Melalui kemampuan pelaporan dan optimalisasi Cloudability yang andal, Banco BV memperoleh visibilitas finansial yang dibutuhkan untuk mengendalikan strategi cloud serta mematangkan praktik FinOps mereka. Selama tiga tahun, bank menghindari hampir 30% dari biaya cloud yang diproyeksikan melalui pengoptimalan proaktif dan deteksi anomali dini. Tim kini dapat mengakses data pengeluaran cloud nyaris seketika, mendorong keputusan yang lebih cerdas dan penyelarasan anggaran yang lebih ketat.
Forecasting telah menjadi jauh lebih akurat, dengan margin kesalahan minimal, memungkinkan bank untuk mengantisipasi risiko dan menyesuaikan dengan cepat. Dengan dukungan tiada henti dari IBM®, Banco BV menanamkan efisiensi biaya ke dalam setiap tahap pengembangan produk dan operasi cloud.
Peran Cloudability terbukti krusial, bukan hanya dalam menyediakan transparansi keuangan, tetapi juga dalam memperkuat proses optimalisasi biaya secara berkesinambungan, hingga akhirnya menempatkan disiplin finansial sebagai kompetensi utama di seluruh organisasi.
Cloudability memberikan kemampuan bagi Banco BV untuk melakukan segmentasi biaya langsung per tim, yang pada akhirnya meningkatkan visibilitas serta pengendalian terhadap belanja cloud. Perincian ini, dikombinasikan dengan informasi biaya gabungan dari GCP, Azure, dan AWS, mendukung keputusan strategis—mulai dari negosiasi kontrak hingga mengevaluasi kelayakan finansial migrasi cloud.
Didirikan pada tahun 1988 dan berkantor pusat di São Paulo, Banco BV adalah salah satu lembaga keuangan swasta terbesar di Brasil. Didirikan dengan fokus utama pada distribusi sekuritas, bank ini telah bertransformasi menjadi institusi layanan keuangan terpadu, dengan posisi kepemimpinan yang kuat dalam pembiayaan kendaraan serta solusi perbankan digital. Saat ini, Banco BV diakui atas strategi berbasis teknologi, kepemimpinan ESG, dan kemitraan inovatif dengan fintech. Pendekatan cloud dan komitmen mereka terhadap transparansi keuangan Lanjutkan membentuk Transformasi mereka di seluruh retail, grosir, dan yang berfokus pada Keberlanjutan.
© Hak Cipta IBM® Corporation 2025. IBM®, logo IBM®, Cloudability, dan IBM® Apptio adalah merek dagang dari IBM® Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.