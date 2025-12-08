Atruvia AG, penyedia layanan TI pusat untuk bank koperasi di Jerman, sedang dalam perjalanan untuk mengubah diri dari menjadi operator pusat data tradisional menjadi mitra digitalisasi holistik. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan solusi TI inovatif yang memungkinkan bank berkembang dalam lingkungan keuangan yang berkembang pesat.

Dengan sejarah yang berakar pada operasi pusat data tradisional, Atruvia menghadapi tantangan untuk mengembangkan infrastruktur TI-nya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan ketersediaan, fleksibilitas, dan kecepatan dalam layanan perbankan.

Secara historis, pengoptimalannya bersifat manual, reaktif, dan terbatas pada lapisan infrastruktur individu. Pendekatan terfragmentasi ini gagal mengenali konteks keseluruhan dan keterkaitan ekosistem TI.

Untuk mendukung kebutuhan perbankan masa depan, Atruvia bercita-cita untuk menciptakan platform hybrid cloud otomatis yang modern. Tujuannya adalah untuk pindah melampaui melihat infrastruktur TI sebagai tujuan tetapi menjadikannya enabler untuk layanan perbankan yang aman, berkelanjutan, dan tangkas.

Mencapai tujuan ini membutuhkan pendekatan terintegrasi dan otomatis untuk manajemen sumber daya—pendekatan yang dapat memastikan stabilitas, kinerja, dan efisiensi biaya sambil meningkatkan ketahanan. Untuk mengatasi tantangan ini, Atruvia memulai transformasi signifikan infrastruktur TI mereka.