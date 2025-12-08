Atruvia menggerakkan TI perbankan—meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan dengan IBM® Turbonomic
Atruvia AG, penyedia layanan TI pusat untuk bank koperasi di Jerman, sedang dalam perjalanan untuk mengubah diri dari menjadi operator pusat data tradisional menjadi mitra digitalisasi holistik. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan solusi TI inovatif yang memungkinkan bank berkembang dalam lingkungan keuangan yang berkembang pesat.
Dengan sejarah yang berakar pada operasi pusat data tradisional, Atruvia menghadapi tantangan untuk mengembangkan infrastruktur TI-nya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan ketersediaan, fleksibilitas, dan kecepatan dalam layanan perbankan.
Secara historis, pengoptimalannya bersifat manual, reaktif, dan terbatas pada lapisan infrastruktur individu. Pendekatan terfragmentasi ini gagal mengenali konteks keseluruhan dan keterkaitan ekosistem TI.
Untuk mendukung kebutuhan perbankan masa depan, Atruvia bercita-cita untuk menciptakan platform hybrid cloud otomatis yang modern. Tujuannya adalah untuk pindah melampaui melihat infrastruktur TI sebagai tujuan tetapi menjadikannya enabler untuk layanan perbankan yang aman, berkelanjutan, dan tangkas.
Mencapai tujuan ini membutuhkan pendekatan terintegrasi dan otomatis untuk manajemen sumber daya—pendekatan yang dapat memastikan stabilitas, kinerja, dan efisiensi biaya sambil meningkatkan ketahanan. Untuk mengatasi tantangan ini, Atruvia memulai transformasi signifikan infrastruktur TI mereka.
Atruvia memulai Transformasinya dengan perombakan TI besar-besaran, mengadopsi IBM® Turbonomic—solusi otomatisasi didukung AI —untuk menggantikan manajemen Sumber daya manual dan reaktif dengan pengoptimalan yang dinamis dan cerdas.
Perangkat lunak otomatisasi ini memberi Atruvia visibilitas real-time di seluruh ekosistem TI mereka, dari kontainer hingga server fisik, memungkinkan keputusan proaktif yang membantu memastikan kinerja aplikasi puncak. Seperti orkestra yang diselaraskan oleh seorang konduktor, Turbonomic menyelaraskan sumber daya dengan lancar untuk efisiensi dan ketahanan.
“Manajemen sumber daya sekarang berjalan secara dinamis dan cerdas. Ini tidak hanya memberi kami stabilitas, tetapi juga kecepatan saat menerapkan persyaratan baru,” jelas Tobias Annegarn, Product Owner IT Platforms, Atruvia AG.
Atruvia mencapai keuntungan besar setelah menerapkan Turbonomic. Transformasi memberikan hasil yang terukur dan strategis. Dalam 18 bulan, perusahaan menonaktifkan lebih dari 1.000 server fisik—mengurangi jejak perangkat kerasnya hingga 20% tanpa mempengaruhi stabilitas atau ketersediaan. Konsolidasi ini memotong biaya operasi, menurunkan konsumsi energi dan mengurangi emisi CO₂, memajukan tujuan keberlanjutan Atruvia.
Di luar keuntungan biaya dan efisiensi, ketahanan meningkat secara signifikan. Optimasi sumber daya berbasis AI menghilangkan hambatan dan membantu memastikan keberlangsungan bisnis selama beban puncak. Tim aplikasi dan platform sekarang berkolaborasi melalui insight bersama, mempercepat otomatisasi dan pengambilan keputusan.
Dengan platform hybrid cloud modern dan otomatis, Atruvia memungkinkan bank untuk meluncurkan layanan baru lebih cepat, dengan kinerja tinggi dan keberlanjutan—memperkuat perannya sebagai mitra digitalisasi strategis untuk jaringan perbankan koperasi Jerman.
Atruvia AG adalah penyedia layanan TI pusat untuk bank-bank koperasi di Jerman. Portofolio mereka difokuskan pada solusi dan layanan TI yang dirancang khusus untuk bank, mulai dari operasi pusat data hingga prosedur perbankan dan pengembangan aplikasi. Dengan pendapatan sebesar 1,7 miliar EUR dan 5.500 karyawan, Atruvia adalah salah satu penyedia layanan TI terbesar di Jerman, melayani 91 juta rekening bank, 155.000 tempat kerja perbankan dan memproses 120 miliar transaksi mainframe.
Dibangun untuk kompleksitas hybrid dan multicloud, IBM® Turbonomic memberi tim TI kepercayaan dan kontrol untuk beroperasi dengan percaya diri.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025
IBM®, logo IBM®, IBM® Turbonomic, dan Turbonomic adalah merek dagang dari IBM Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.