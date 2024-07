Karena kolaborasi perintis antara IBM dan Atruvia, Java sekarang menjadi komponen yang mapan dan siap produksi dari kotak alat IBM zSystems. Ini secara signifikan menyegarkan lingkungan IMS, mempertahankan kualitas kinerja dan kekokohan tradisional sambil memungkinkan pengembangan yang lebih cepat menggunakan keterampilan pemrograman yang tersedia lebih luas dan berkelanjutan. Ini juga memungkinkan pengembang untuk memperkaya fungsi perbankan inti yang ada dengan cara yang berisiko rendah dan efisien.



"Kami melihat Java di IBM zSystems sebagai teknologi kunci dalam mendorong keunggulan kompetitif bagi klien kami," kata Meyer. "Dengan pengembangan yang lebih mudah dan penggunaan kembali komponen yang ada, ini memungkinkan kami untuk memberikan fungsionalitas baru dengan kecepatan lebih tinggi dan biaya lebih rendah, mendukung klien perbankan kami saat mereka berusaha membawa layanan baru ke pasar dengan lebih cepat."

Faktanya, Atruvia telah mendukung sekitar 85% transaksi IMS perbankan inti. Sekitar 400 juta transaksi Java per hari dengan throughput puncak mencapai 12.000 transaksi per detik. Dua belas sistem IMS dengan sekitar 200 juta instruksi per prosesor per detik (MIPS) mendukung transaksi-transaksi bisnis yang sangat penting ini.

Dengan mengurangi kompleksitas lingkungan aplikasi, Java dalam IMS telah meningkatkan efisiensi dan kinerja transaksi bisnis secara menyeluruh. Sebelumnya, pemrosesan batch perusahaan ditangani oleh berbagai platform. Sekarang, semua pemrosesan, apa pun bahasanya, dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam satu langkah batch dengan menggabungkan COBOL dan Java.

Selain itu, pengembang Atruvia dapat dengan mudah mem-porting kode Java di seluruh lingkungan terdistribusi dan IBM zSystems, platform mana pun yang menawarkan performa harga terbaik. Sebagai contoh, Atruvia telah mengurangi latensi dengan mengkolokasi beberapa beban kerja Java terdistribusi ke platform IBM zSystems. “Lagi pula, I/O terbaik adalah tanpa I/O,” sindir Meyer. Dia melaporkan peningkatan kinerja tiga kali lipat dari kolokasi beberapa aplikasi padat data alih-alih menjalankannya di jaringan. Jelas, migrasi besar-besaran ke cloud bukanlah satu-satunya jalan menuju modernisasi aplikasi.

Selain itu, ada insentif keuangan untuk memindahkan beban kerja Java dari prosesor umum (GP) ke IBM Z Integrated Information Processors (zIIPs), dengan biaya lisensi lebih rendah. Meskipun MIPS membutuhkan peningkatan karena Java mengkonsumsi lebih banyak sumber daya daripada COBOL, biaya keseluruhan berkurang.

Efisiensi lain datang dari pustaka Java yang kaya yang memungkinkan programmer menghindari penulisan kode khusus untuk fungsi-fungsi umum seperti mengompresi dan mendekompresi data. Demikian pula, Atruvia bisa mengintegrasikan perangkat lunak Java pihak ketiga ke dalam lingkungan IBM zSystems, sehingga bisa menghindari pengembangan internal sama sekali. Dan ketika fitur-fitur kriptografi, kompresi, atau jaringan berbasis perangkat keras yang baru tersedia di platform, Java untuk IBM zSystems akan memberikan akses transparan ke kemampuan-kemampuan baru tersebut kepada aplikasi.

“Sebagai penyedia sistem perbankan inti ke lebih dari 800 bank dengan puluhan juta pengguna akhir, kami tidak mampu berkompromi pada kinerja dan keandalan, kami juga tidak mampu memperkenalkan risiko dalam praktik pengembangan kami,” kata Meyer. “Platform IBM zSystems yang menjalankan IMS tetap menjadi pilihan strategis kami karena ini adalah platform paling aman dan andal yang kami ketahui, dan karena menawarkan kinerja luar biasa untuk sistem perbankan inti kami. Dengan Java di IMS, kami mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia."