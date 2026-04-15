Infrastruktur yang aman dan sesuai — dari sistem lama hingga cloud modern
Setelah puluhan tahun pertumbuhan, tumpukan teknologi Atruvia mencapai titik kritis seiring perluasan infrastruktur perusahaan di pusat data, klaster OpenShift, dan cloud publik—masing-masing dengan alat, proses, dan kerangka kerja sendiri. Otomatisasi yang terfragmentasi, penyediaan manual, serta tata kelola yang tidak konsisten mulai memperlambat pengiriman dan inovasi. Apa yang sebelumnya memastikan stabilitas dan jangkauan kini telah menjadi jaringan ketergantungan yang kompleks dan kusut.
“Kami menjalankan 250.000 workstation dan ribuan mesin virtual,” kata Martin Pelke, Product Owner untuk Infrastructure as Code di Atruvia. “Kami beroperasi dengan tumpukan perkakas yang beragam dan disatukan secara ad hoc. Dan pendekatan tersebut tetap lebih berorientasi pada proses daripada berorientasi pada produk.”
Ketegangan mencapai titik penting ketika Atruvia perlu menskalakan jejak OpenShift dari hanya beberapa klaster menjadi hingga empat puluh. Alur kerja berbasis tiket dan serah terima manual menyebabkan pengembang harus menunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan sumber daya baru, sementara pengetahuan institusional tetap terkurung dalam silo. Diperlukan pendekatan yang secara fundamental berbeda.
Perjalanan modernisasi Atruvia dimulai dengan fondasi keamanan yang tepercaya. Selama bertahun-tahun, IBM® Vault telah berfungsi sebagai Secrets Manager terpusat untuk aplikasi on premises—mengamankan kredensial, mengelola kunci akses, dan menegakkan kepatuhan di seluruh sistem perbankan yang penting. Dengan membangun di atas lapisan tersebut, Atruvia mulai menghadirkan konsistensi dan kontrol yang sama dalam pengiriman infrastruktur.
IBM® Terraform memberikan jawabannya. Apa yang dimulai sebagai bukti konsep untuk menerapkan infrastruktur cloud tumbuh dengan cepat menjadi inisiatif di seluruh perusahaan untuk menstandarkan penyediaan, mengaktifkan layanan mandiri pengembang, dan menyematkan kepatuhan ke dalam setiap alur kerja.
Atruvia menerapkan Terraform sebagai tulang punggung model platform-as-a-product baru mereka. Dengan mendefinisikan infrastruktur sebagai kode (IaC), tim menggantikan permintaan manual dengan modul standar yang dapat digunakan kembali serta alur kerja GitOps. Untuk mengamankan proses penyediaan dalam lingkungan keuangan yang diatur, Terraform diintegrasikan dengan pipeline Vault dan GitLab — memungkinkan rahasia disuntikkan langsung ke dalam alur kerja CI/CD dengan jejak audit penuh dan penegakan kebijakan otomatis.
Transformasi budaya juga sama pentingnya. Atruvia memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan mandat. “Kami menunjukkan, bukan sekadar memberi tahu,” kata Lukas Essig, Senior Cloud Platform Engineer. “Kami membuat pola berorientasi GitOps, dan semakin banyak tim mengadopsinya karena terbukti berhasil.” Konsultan khusus membimbing tim pengembangan melalui proses tersebut, mulai dari pengaturan repositori hingga penerapan infrastruktur dengan pendekatan Atruvia.
Pergeseran ke IBM® Terraform dan Vault mengubah kecepatan serta budaya pengiriman infrastruktur di Atruvia. Apa yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, membebaskan tim untuk bergerak lebih cepat dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.
Momen penentu terjadi ketika tim jaringan perlu mereplikasi konfigurasi jaringan cloud-native yang kompleks untuk segmen pusat data kedua. Sebelumnya, pengaturan tersebut berkembang melalui eksperimen bertahun-tahun, sehingga sangat sulit dan memakan waktu untuk direproduksi. Dengan Terraform, mereka dapat membangun seluruh konfigurasi dalam 15 menit — tugas yang sebelumnya akan memakan waktu berminggu-minggu.
Kepatuhan, yang sebelumnya merupakan proses audit manual, kini tertanam dalam setiap alur kerja melalui pemindaian otomatis dan manajemen rahasia terpusat. Tim keamanan dapat melacak setiap perubahan infrastruktur, sementara pengembang memperoleh manfaat dari loop masukan yang lebih cepat dan hambatan yang lebih minimal.
Dari penerapan infrastruktur dan manajemen rahasia hingga otomatisasi jaringan dan budaya kepemilikan teknik, Atruvia secara fundamental telah mengubah cara membangun, mengamankan, dan menskalakan teknologi yang mendukung perbankan modern di Jerman.
Atruvia adalah penyedia layanan TI untuk bank koperasi dan swasta di Jerman yang menyediakan platform perbankan inti, infrastruktur TI, serta layanan digital yang aman bagi lebih dari 900 institusi di seluruh negeri. Dengan hampir 5.500 karyawan, perusahaan ini beroperasi di inti sistem keuangan Jerman, memproses lebih dari 9,3 miliar transaksi setiap tahun, mendukung 91 juta akun pelanggan, dan mengoperasikan 26.000 mesin layanan mandiri di seluruh negara.
