Assaí memperoleh visibilitas dan kontrol cloud nyata untuk mendukung kecepatan dan skala retail modern.
Assaí adalah peretail makanan terbesar di Brasil, yang melayani keluarga serta banyak bisnis kecil dan menengah yang mengandalkan pembelian massal atau eceran, harga kompetitif, dan ketersediaan produk yang beragam. Beroperasi dalam skala sebesar ini menuntut sistem yang signifikan untuk mendukung rantai pasokan, harga, pengisian stok, dan operasi toko— tantangan ini diperparah oleh ekspansi pesat Perusahaan, yang menegaskan kebutuhan akan platform teknologi yang dapat diskalakan, efisien, dan tangguh.
Ketika Assaí memperluas arsitektur layanan mikro mereka, menambahkan beban kerja cloud baru dan lingkungan yang beragam di beberapa akun, lanskap teknologi secara alami menjadi lebih kompleks. Hal ini mencerminkan tantangan yang lebih luas di seluruh sektor retail Brasil, di mana adopsi cloud yang cepat meningkatkan kebutuhan untuk mengatur penggunaan, mempertimbangkan penyebab timbulnya biaya, dan memastikan kinerja yang dapat diprediksi.
Assaí membutuhkan visibilitas yang lebih jelas tentang konsumsi cloud untuk mempertahankan kinerja dan prediktabilitas biaya seiring perkembangan jejak digitalnya.
Assaí bermitra dengan IBM dan Nava untuk memodernisasi tata kelola cloud-nya menggunakan perjalanan FinOps bertahap. Fase pertama dimulai dengan IBM® Turbonomic, yang dipilih setelah PoC skala produksi selama enam bulan menunjukkan visibilitas mendalam di seluruh beban kerja cloud dan on-premise—penting bagi peretail hybrid dengan 90+ sistem dan ribuan layanan mikro.
Turbonomic terus menganalisis permintaan aplikasi, mengidentifikasi database yang terlalu besar, klaster yang tidak digunakan, layanan mikro yang tidak efisien, dan bahkan beban kerja yang kekurangan sumber daya dan membutuhkan investasi—bukan hanya pemotongan biaya. Dengan mengintegrasikan dengan ServiceNow, Assaí mengotomatiskan tindakan yang memerlukan kepercayaan diri tinggi seperti penentuan ukuran dan penskalaan yang tepat. Optimasi beralih dari penyelidikan manual ke otomatisasi berbasis kebijakan yang berkelanjutan.
Pada fase berikutnya, IBM Cloudability menyatukan visibilitas biaya di beberapa akun cloud. Assaí menetapkan pusat biaya, penandaan beban kerja, perkiraan, dan alur kerja anggaran sambil mendapatkan insight tentang musim, perencanaan reservasi, dan konsumsi anomali. Cloudability menjadi titik referensi utama bagi eksekutif, tim teknik, dan keuangan.
Bersama-sama, IBM, Nava, Turbonomic dan Cloudability membantu Assaí beralih dari manajemen cloud terfragmentasi ke praktik FinOps yang terkoordinasi dan matang.
Dengan IBM Turbonomic dan IBM Cloudability—yang diimplementasikan dalam kemitraan dengan Nava—Assaí membangun model operasi FinOps otomatis yang dapat diskalakan. Turbonomic memberikan penghematan cloud sekitar 30%, mempercepat titik impas hingga kurang dari tujuh bulan, dan mengurangi pemecahan masalah terkait kinerja dengan mengidentifikasi ukuran yang tepat dan kebutuhan investasi sejak dini. Eksekusi perubahan otomatis melalui ServiceNow mengurangi pekerjaan infrastruktur manual sebesar 15-20%.
Cloudability menambahkan tata kelola keuangan, memungkinkan alokasi biaya yang tepat, pengoptimalan sesuai musim, perencanaan reservasi, penganggaran, dan peringatan anomali. Eksekutif dan tim pengembangan sekarang berbagi pandangan terpadu tentang konsumsi cloud dan penyebab timbulnya biaya.
Kematangan FinOps Assaí naik dari nol ke level lima (pada skala 10 poin) dalam waktu kurang dari dua tahun, dengan target mencapai level delapan atau lebih tinggi pada tahun 2026—didukung oleh praktik FinOps Foundation dan kemitraan berkelanjutan dengan IBM dan Nava.
Assaí, yang berkantor pusat di São Paulo dan didirikan pada tahun 1974, adalah peretail makanan terbesar di Brasil yang mengoperasikan 300+ toko secara nasional, melayani keluarga dan bisnis kecil dan menengah, melayani lebih dari 40 juta pelanggan setiap bulan.
Nava adalah perusahaan layanan teknologi berbasis Brasil yang berfokus pada cloud, data, observabilitas data, dan keamanan siber. Sebagai anggota IBM Partner Plus, Nava mendukung otomatisasi, FinOps, dan program modernisasi untuk klien perusahaan di berbagai industri.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025. IBM, logo IBM, IBM Cloudability dan IBM Turbonomic adalah merek dagang dari IBM Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.