Askari Bank berkolaborasi dengan Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), IBM® Business Partner, untuk menerapkan solusi manajemen identitas dan akses modern yang memenuhi tujuan operasional dan kepatuhan.

SPS merancang dan meluncurkan kerangka kerja solusi—mengotomatiskan alur kerja onboarding dan offboarding, menghasilkan efisiensi waktu dan pengurangan signifikan dalam intervensi manual. Selain itu, diterapkan sistem layanan-mandiri untuk pengaturan ulang kata sandi, yang memungkinkan pengguna mengelola akses mereka sendiri dan mengurangi tekanan kerja pada tim dukungan teknis.

Askari Bank meningkatkan keamanan dengan menghilangkan pertukaran kata sandi teks biasa dan memperkenalkan autentikasi multifaktor (MFA) dengan IBM® Verify. Bank menggunakan IBM® Verify bersama dengan kemampuan otomatisasi yang diaktifkan oleh SPS untuk memenuhi persyaratan kepatuhan SBP sambil memfasilitasi pengalaman pengguna yang mulus dan aman.