Askari Bank merampingkan manajemen akses, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya help desk dengan IBM® Verify

Memodernisasi manajemen identitas untuk masa depan yang aman dan dapat diskalakan

Askari Bank, salah satu lembaga keuangan terkemuka di Pakistan, ingin mengatasi peningkatan biaya TI dan inefisiensi operasional. Volume tinggi permintaan reset kata sandi menyita waktu tim sumber daya meja bantuan, sementara proses onboarding dan offboarding yang belum otomatis menghambat produktivitas. Kelemahan keamanan seperti pengiriman kata sandi dalam format teks biasa menciptakan risiko serius yang tidak dapat diterima dalam lingkungan yang diawasi ketat oleh Bank Negara Pakistan (SBP). Bank membutuhkan solusi manajemen identitas modern untuk memperkuat keamanan, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan biaya.
75%

pengurangan waktu meja bantuan untuk masalah terkait kata sandi

 5 hari

hingga 1 hari waktu siklus onboarding/offboarding

 80%

adopsi staf platform identitas layanan mandiri

 100%

Cakupan MFA untuk tindakan sensitif

 
Mengotomatiskan onboarding dan memperkuat otentikasi

Askari Bank berkolaborasi dengan Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), IBM® Business Partner, untuk menerapkan solusi manajemen identitas dan akses modern yang memenuhi tujuan operasional dan kepatuhan.

SPS merancang dan meluncurkan kerangka kerja solusi—mengotomatiskan alur kerja onboarding dan offboarding, menghasilkan efisiensi waktu dan pengurangan signifikan dalam intervensi manual. Selain itu, diterapkan sistem layanan-mandiri untuk pengaturan ulang kata sandi, yang memungkinkan pengguna mengelola akses mereka sendiri dan mengurangi tekanan kerja pada tim dukungan teknis.

Askari Bank meningkatkan keamanan dengan menghilangkan pertukaran kata sandi teks biasa dan memperkenalkan autentikasi multifaktor (MFA) dengan IBM® Verify. Bank menggunakan IBM® Verify bersama dengan kemampuan otomatisasi yang diaktifkan oleh SPS untuk memenuhi persyaratan kepatuhan SBP sambil memfasilitasi pengalaman pengguna yang mulus dan aman.
Efisiensi yang lebih besar, keamanan yang lebih kuat, dan pengalaman pengguna yang mulus

Bekerja sama dengan Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank menerapkan IBM® Verify sebagai fondasi platform Manajemen Identitas dan Akses (IAM) modern mereka. Hasil utama meliputi:

  • Alur kerja onboarding/offboarding otomatis terintegrasi dengan sistem SDM, mengurangi waktu siklus dari lima hari menjadi satu hari—menjadikan Askari Bank sebagai lembaga keuangan pertama di Pakistan yang mencapai otomatisasi dalam onboarding dan offboarding digital
  • Solusi ini berhasil mengurangi 75% waktu kerja meja bantuan untuk masalah terkait kata sandi
  • 80% adopsi staf dari platform identitas layanan-mandiri
  • Autentikasi multifaktor (MFA) diberlakukan dengan cakupan 100% untuk tindakan sensitif
  • Masuk tunggal (SSO) diterapkan di 36 perbankan, termasuk perbankan inti, dan aplikasi perusahaan—yang pertama untuk lembaga keuangan di Pakistan
  • Pencegahan penggunaan kata sandi dengan pola umum atau dari daftar kamus untuk memperkuat perlindungan terhadap serangan brute-force
  • Otomatisasi agen dengan MYID Autopilot memberikan:
    • Rata-rata waktu untuk menyelesaikan (MTTR) dalam hitungan detik dengan pengaturan ulang kata sandi otomatis manusia dalam loop atau agen
    • Mengurangi beban kerja pusat operasi keamanan (SOC) melalui lebih sedikit tiket dan eskalasi
    • Pencegahan pelanggaran yang lebih kuat dengan membatasi gerakan lateral
    • Peningkatan pengalaman pengguna dengan pemulihan layanan mandiri dan waktu henti minimal
  • Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan SBP dan ketahanan siber yang diperkuat

Dengan menerapkan IBM® Verify dengan SPS, Askari Bank secara signifikan meningkatkan efisiensi IAM mereka, memperkuat postur keamanan mereka, dan mencapai kepatuhan terhadap persyaratan SBP.

Tentang Askari Bank Limited

Askari Bank Limitedadalah bank yang berbasis di Pakistan yang didirikan pada tahun 1991, bank ini menawarkan layanan perbankan konvensional dan syariah melalui jaringan kantor cabang, ATM, dan kontak khusus. Bank ini melayani nasabah perorangan dan komersial dan dikenal karena fokus mereka pada inovasi teknologi dan produk keuangan yang sesuai dengan Syariah. Bank ini terdaftar di Bursa Efek Pakistan dan beroperasi di bawah naungan Fauji Foundation.
Tentang Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)

Software Productivity Strategists, Inc (SPS )adalah IBM® Business Partner yang berbasis di Rockville, MD, dengan kantor di Islamabad, Pakistan. Mereka membangun solusi industri yang memanfaatkan AI dan cloud. Sebagai pelopor solusi kelas-perusahaan dengan keahlian dari tahap perancangan produk, pengembangan, penerapan, dan keamanan, SPS berkomitmen membantu klien merancang dan mengamankan aplikasi. Tim pengembangan, jaminan kualitas, keamanan siber, pelatihan, operasional, pemantauan, dan dukungan mereka bekerja sama secara sinergis untuk menghadirkan sistem berkinerja tinggi, aman, dan dapat diskalakan.

 Komponen solusi IBM Verify
Mengamankan pengalaman digital dengan IBM® Verify

Berikan akses tanpa hambatan dan aman bagi pelanggan dan tenaga kerja Anda dengan solusi manajemen identitas dan akses generasi terbaru dari IBM®.

