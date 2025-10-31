Askari Bank merampingkan manajemen akses, meningkatkan keamanan, dan mengurangi biaya help desk dengan IBM® Verify
Askari Bank, salah satu lembaga keuangan terkemuka di Pakistan, ingin mengatasi peningkatan biaya TI dan inefisiensi operasional. Volume tinggi permintaan reset kata sandi menyita waktu tim sumber daya meja bantuan, sementara proses onboarding dan offboarding yang belum otomatis menghambat produktivitas. Kelemahan keamanan seperti pengiriman kata sandi dalam format teks biasa menciptakan risiko serius yang tidak dapat diterima dalam lingkungan yang diawasi ketat oleh Bank Negara Pakistan (SBP). Bank membutuhkan solusi manajemen identitas modern untuk memperkuat keamanan, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan biaya.
pengurangan waktu meja bantuan untuk masalah terkait kata sandi
hingga 1 hari waktu siklus onboarding/offboarding
adopsi staf platform identitas layanan mandiri
Cakupan MFA untuk tindakan sensitif
Askari Bank berkolaborasi dengan Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), IBM® Business Partner, untuk menerapkan solusi manajemen identitas dan akses modern yang memenuhi tujuan operasional dan kepatuhan.
SPS merancang dan meluncurkan kerangka kerja solusi—mengotomatiskan alur kerja onboarding dan offboarding, menghasilkan efisiensi waktu dan pengurangan signifikan dalam intervensi manual. Selain itu, diterapkan sistem layanan-mandiri untuk pengaturan ulang kata sandi, yang memungkinkan pengguna mengelola akses mereka sendiri dan mengurangi tekanan kerja pada tim dukungan teknis.
Askari Bank meningkatkan keamanan dengan menghilangkan pertukaran kata sandi teks biasa dan memperkenalkan autentikasi multifaktor (MFA) dengan IBM® Verify. Bank menggunakan IBM® Verify bersama dengan kemampuan otomatisasi yang diaktifkan oleh SPS untuk memenuhi persyaratan kepatuhan SBP sambil memfasilitasi pengalaman pengguna yang mulus dan aman.
Bekerja sama dengan Software Productivity Strategists (SPS), Askari Bank menerapkan IBM® Verify sebagai fondasi platform Manajemen Identitas dan Akses (IAM) modern mereka. Hasil utama meliputi:
Dengan menerapkan IBM® Verify dengan SPS, Askari Bank secara signifikan meningkatkan efisiensi IAM mereka, memperkuat postur keamanan mereka, dan mencapai kepatuhan terhadap persyaratan SBP.
Askari Bank Limitedadalah bank yang berbasis di Pakistan yang didirikan pada tahun 1991, bank ini menawarkan layanan perbankan konvensional dan syariah melalui jaringan kantor cabang, ATM, dan kontak khusus. Bank ini melayani nasabah perorangan dan komersial dan dikenal karena fokus mereka pada inovasi teknologi dan produk keuangan yang sesuai dengan Syariah. Bank ini terdaftar di Bursa Efek Pakistan dan beroperasi di bawah naungan Fauji Foundation.
Software Productivity Strategists, Inc (SPS )adalah IBM® Business Partner yang berbasis di Rockville, MD, dengan kantor di Islamabad, Pakistan. Mereka membangun solusi industri yang memanfaatkan AI dan cloud. Sebagai pelopor solusi kelas-perusahaan dengan keahlian dari tahap perancangan produk, pengembangan, penerapan, dan keamanan, SPS berkomitmen membantu klien merancang dan mengamankan aplikasi. Tim pengembangan, jaminan kualitas, keamanan siber, pelatihan, operasional, pemantauan, dan dukungan mereka bekerja sama secara sinergis untuk menghadirkan sistem berkinerja tinggi, aman, dan dapat diskalakan.
