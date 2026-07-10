Bagaimana Ascendum Portugal bermitra dengan IBM dan Blue Chip untuk mendapatkan kelincahan dengan IBM Power Virtual Server
Ascendum Portugal beroperasi di pasar distribusi peralatan industri dan mesin yang sangat kompetitif, di mana keandalan operasional tetap penting tetapi tidak lagi cukup dengan sendirinya. Ketika bisnis berkembang dan harapan pelanggan berkembang, perusahaan menyadari kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan dengan kelincahan dan efisiensi yang lebih besar.
Evolusi ini menandai fase baru bagi organisasi. Pertanyaannya bukan lagi hanya apakah sistem dapat diandalkan, tetapi apakah Ascendum Portugal dapat tetap tangkas tanpa mengganggu apa yang sudah berfungsi. Keandalan telah dikuasai, kemampuan beradaptasi sekarang menjadi pembeda.
Oleh karena itu, mempertahankan daya saing membutuhkan lebih dari penyesuaian tambahan. Ascendum Portugal perlu melengkapi fondasi teknologinya yang kuat dengan model operasi yang lebih efisien dan berwawasan ke depan. Proses internal harus dipetakan, dioptimalkan, dan semakin digital, sementara platform teknologi harus mendukung stabilitas dan inovasi. Tanpa strategi yang jelas untuk mengembangkan infrastrukturnya, perusahaan menghadapi risiko gesekan operasional yang lebih tinggi, respons yang lebih lambat terhadap perubahan pasar, dan kendala pada pertumbuhan di masa depan.
Tantangannya lebih strategis daripada korektif: bagaimana memodernisasi secara selektif, memperkuat kemampuan organisasi untuk berkembang sambil menjaga stabilitas sebagai persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan. Saat itulah IBM mulai berperan.
IBM® Power telah menjadi tulang punggung bisnis inti organisasi selama lebih dari dua dekade. Awalnya dipilih karena kekokohannya, platform ini tetap sentral berkat kemampuannya untuk berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis.
Hubungan jangka panjang ini membentuk pendekatan perusahaan terhadap transformasi. Alih-alih menjauh dari yayasan tepercaya, tim memilih untuk membangunnya, memperluas apa yang sudah berhasil untuk mendukung persyaratan baru sambil mempertahankan kontinuitas di seluruh operasi inti.
Sebagai bagian dari strategi ini, unit bisnis baru yang signifikan secara strategis dimigrasikan ke IBM® Cloud, memperluas lingkungan IBM Power yang ada ke IBM Power Virtual Server. Seperti yang dijelaskan Pedro Menezes, Chief Information Officer di Ascendum Portugal, “IBM telah menjadi bagian dari yayasan teknologi kami selama lebih dari 20 tahun. Dengan IBM Power Virtual Server, kami dapat melindungi stabilitas sistem inti kami sambil berkembang untuk memenuhi tuntutan bisnis di masa depan.”
Implementasi dilakukan dalam kolaborasi erat dengan Blue Chip Portugal, Mitra Emas IBM. Bekerja sama erat, tim menyederhanakan manajemen infrastruktur, mengoptimalkan proses pemeliharaan, dan mengurangi kompleksitas operasional, memungkinkan lingkungan hibrida yang lebih terintegrasi dan lebih mudah dikelola.
Dengan menggabungkan stabilitas IBM Power Virtual Server dengan skalabilitas dan kemampuan canggih IBM Cloud, organisasi membangun fondasi teknologi yang lebih mudah beradaptasi. Pergeseran ini mengubah cara operasi dikelola dan bagaimana Ascendum Portugal mempersiapkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Di luar pertimbangan keuangan, transformasi membentuk kembali operasi sehari-hari. Pemeliharaan infrastruktur menjadi lebih mudah dikelola melalui kemitraan dengan Blue Chip Portugal, keandalan sistem ditingkatkan, dan organisasi memperoleh visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas lanskap IT-nya. Seperti yang dirangkum oleh Cláudia Vieira, Spesialis Penjualan di Blue Chip Portugal: “Fokus kami dengan Ascendum Portugal adalah untuk menyederhanakan lanskap teknologi sambil memastikan tata kelola yang kuat, ketahanan, dan kemudahan manajemen. Proyek ini menunjukkan bagaimana kolaborasi yang erat dan teknologi IBM dapat memberikan nilai bisnis jangka panjang.
Saat ini, Ascendum Portugal beroperasi dengan kepercayaan yang lebih besar dalam lingkungan teknologinya. Organisasi diposisikan lebih baik untuk menskalakan, merespons permintaan pasar dengan lebih cepat, dan membuat keputusan berdasarkan informasi, memperkuat posisi kompetitifnya dalam lingkungan yang semakin menuntut.
Ascendum Portugal adalah bagian dari grup global yang memberikan kemampuan distribusi dan layanan untuk peralatan dan mesin industri. Perusahaan ini diakui untuk disiplin operasional, keahlian teknis, dan kemitraan jangka panjang dengan pelanggan di berbagai industri.
Bluechip Portugal adalah Mitra Emas IBM yang menyediakan infrastruktur, cloud, dan layanan keamanan untuk organisasi yang mengoperasikan lingkungan TI kritis. Dengan fokus yang kuat pada dukungan yang dipersonalisasi, perusahaan membantu bisnis menyederhanakan operasi teknologi, mengelola TI lebih efektif, dan melindungi aset digital mereka, menyelaraskan solusi teknis dengan tujuan bisnis dan persyaratan anggaran.
IBM Power Virtual Server mendukung organisasi yang menjalankan beban kerja penting bisnis yang membutuhkan stabilitas, kontrol, dan kontinuitas operasional. Ini memberikan fondasi yang fleksibel untuk mendukung kebutuhan bisnis yang berkembang sambil mempertahankan karakteristik yang bergantung pada organisasi untuk menjalankan sistem inti dengan percaya diri.
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