Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan nutrisi, konsumen semakin memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam makanan yang mereka makan. Misalnya, orang memeriksa untuk melihat apakah bahan-bahan telah bersumber secara etis dan berkelanjutan, dan beberapa ingin menghindari bahan-bahan tertentu.

Akibatnya, produsen makanan seperti ARYZTA menghadapi tekanan yang semakin besar untuk melacak, menganalisis, dan berbagi informasi tentang produk mereka, mulai dari rantai pasokan yang diperluas, hingga kue, kue kering, dan muffin yang mereka kirimkan ke restoran dan pelanggan ritel.



Itu bukan satu-satunya perubahan yang terjadi. E-commerce memungkinkan peritel untuk melacak dan menganalisis perilaku pelanggan dengan cara-cara baru, sementara teknologi Internet of Things (IoT) menghasilkan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam proses produksi.



Perubahan-perubahan ini merangkum beberapa tren menyeluruh: pergeseran ke arah digitalisasi, dan peningkatan volume dan variasi data yang perlu dikumpulkan, dianalisis, dan dikelola oleh ARYZTA. Ketika ARYZTA mempersiapkan masa depan berbasis data, perusahaan menemukan bahwa gudang data yang ada saat ini kesulitan untuk mengimbangi inovasi-inovasi ini dan inovasi lainnya di sektor ini.



Anoop Mohan, Division Vice President of IT di ARYZTA, menjelaskan, "Seiring dengan semakin berorientasinya industri manufaktur makanan pada data, kami harus mempertahankan kemampuan untuk mengekstrak wawasan dari berbagai sumber informasi dengan cepat dan efisien. Kami menemukan bahwa gudang data kami yang berjalan pada infrastruktur IT yang sudah tua tidak lagi mampu menjawab pertanyaan dengan cukup cepat. Perangkat kerasnya sudah tua dan mendekati akhir masa pakainya, dan tidak dapat menangani beban kerja yang meningkat.



“Pemadaman mulai terjadi hampir setiap hari, mengurangi ketepatan waktu laporan kami. Untuk mengelola situasi, kami memindahkan data dari sistem, yang memberlakukan beban kerja manual tambahan, dan tidak memberi kami solusi jangka panjang yang baik, terutama dengan volume data yang akan meledak di tahun-tahun mendatang.”