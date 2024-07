Arrow International (NZ) Ltd

Mengelola dan mengamankan perangkat seluler dan aplikasi perusahaan secara manual memakan banyak biaya dan waktu, serta menunda penerapan kemampuan seluler baru. Dengan penawaran cloud IBM MaaS360, Arrow mengurangi waktu dan biaya manajemen mobilitas, serta memperkuat keamanan mobile.

Tantangan Bisnis Ketika Arrow mulai menerapkan aplikasi seluler untuk mengurangi dokumen dan biaya, staf IT membutuhkan cara untuk mengelola, menyebarkan, dan melindungi perangkat dan aplikasi seluler karyawan secara efektif.

Transformasi Arrow menggunakan platform manajemen mobilitas perusahaan berbasis cloud dari IBM yang secara dramatis menyederhanakan manajemen, penyebaran, dan keamanan perangkat dan aplikasi seluler.

Hasil Melindungi kekayaan intelektual dengan mendeteksi dan mengatasi malware Mempercepat penyebaran aplikasi seluler dari hitungan minggu dan bulan menjadi hitungan hari Meningkatkan ketangkasan dan mengurangi biaya IT, dengan perkiraan ROI dalam puluhan ribu

Cerita tantangan bisnis Memberdayakan tenaga kerja "Kami ingin memberdayakan tenaga kerja kami dan mengajak para manajer proyek/lokasi untuk lebih banyak turun ke lapangan," jelas Wayne Broekhals, manajer IT untuk Arrow, sebuah perusahaan konstruksi terkemuka di Selandia Baru. Industri konstruksi telah lama menghadapi margin yang sangat rendah dan ekspektasi yang tinggi, dan Arrow percaya bahwa solusi seluler sangat penting dalam membantu perusahaan mengurangi biaya sekaligus meningkatkan kualitas. "Banyak waktu dan nilai yang hilang ketika manajer proyek/lokasi harus membawa catatan dan foto dari lokasi proyek kembali ke kantor mereka dan memasukkan kembali data tersebut ke dalam sistem IT," ujar Broekhals.

Melalui inisiatif mobilitas perusahaan, tim IT Arrow menggunakan berbagai aplikasi berbasis konstruksi seluler baru yang memungkinkan manajer proyek/lokasi untuk menangkap dan berbagi informasi dari lokasi konstruksi dengan kolega dan subkontraktor. Ini merupakan langkah besar dalam membantu merampingkan proses dan mengurangi penundaan konstruksi. Namun, yang sangat penting bagi keberhasilan program ini adalah manajemen mobilitas perusahaan dan keamanan seluler.

“Sebelumnya, perangkat harus dikembalikan ke kantor kami untuk diprogram ulang,” kata Broekhals. “Ada banyak waktu, upaya, dan biaya yang diperlukan untuk mengirim mereka bolak-balik, dan ketika perangkat berada di lapangan, kami tidak memiliki visibilitas jika seseorang telah melakukan jailbreak pada ponsel mereka, atau jika perangkat tersebut terkena virus. Ada risiko yang sangat tinggi dalam hal melindungi kekayaan intelektual kami. Permintaan mobilitas akan meningkat seiring waktu dan kami tidak dapat memfasilitasinya dengan pendekatan kami sebelumnya.”

Cerita transformasi Menyederhanakan manajemen mobilitas sekaligus meningkatkan keamanan Arrow menerapkan manajemen mobilitas perusahaan IBM MaaS360 untuk menyederhanakan penyebaran dan pengelolaan smartphone dan tablet perusahaan, serta memperkuat keamanan seluler. Integrasi dengan sistem perusahaan, seperti Microsoft Exchange dan Microsoft Office365, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aplikasi yang ada pada perangkat mobile. "IBM MaaS360 memberikan solusi hemat biaya yang memungkinkan kami untuk dengan cepat menerapkan aplikasi berbasis konstruksi dengan cepat dan memberikan visibilitas yang kami perlukan untuk mengelola perangkat dan penggunaan secara efektif," ujar Broekhals.

Menurut Broekhals, kemampuan deteksi dan remediasi malware dari solusi tersebut sangat menonjol dalam evaluasi perusahaan.

"Salah satu alasan utama kami memilih MaaS360 adalah karena kemampuan anti-malware-nya," ujar Broekhals. "Produk lain yang kami uji tidak memiliki kemampuan menyeluruh untuk melindungi dari virus dan malware dalam satu solusi."

Platform IBM MaaS360 juga sangat mudah diimplementasikan. "Hanya butuh waktu sekitar seminggu sebelum kami memiliki sistem yang siap dan berjalan, dan kemudian kami baru saja menerapkan perangkat seluler," kata Broekhals. "Kami memilih penerapan cloud, yang memudahkan kami untuk mengelola dan meningkatkan atau menurunkan skala tergantung pada jumlah perangkat yang perlu kami dukung."

Dalam mendapatkan dukungan dari Komite Pengarah perusahaan, Broekhals menekankan risiko dalam bergerak menuju strategi seluler tanpa melindungi perangkat seluler.

"Kami mendiskusikan kebutuhan untuk tidak hanya mengetahui di mana perangkat kami berada, tetapi juga melindunginya-itulah pesan utama dalam mendapatkan persetujuan eksekutif."

Cerita hasil Menghadirkan aplikasi seluler perusahaan baru dalam hitungan hari, bukan minggu atau bulan Manajemen dan keamanan mobilitas perusahaan yang komprehensif membantu Arrow secara signifikan mengurangi waktu dan biaya pengelolaan perangkat dan aplikasi seluler. "MaaS360 menghemat waktu dan uang Arrow," kata Broekhals."Sudah cukup besar dalam hal penghematan waktu dan overhead administrasi yang lebih rendah, terutama untuk perangkat yang dicuri atau memiliki malware pada mereka, karena kami dapat menangani semuanya dari jarak jauh.Sebelumnya kami harus memiliki staf insinyur yang berfokus pada perangkat seluler, dan sekarang kami memiliki MaaS360, dia dapat fokus pada area lain yang menambah nilai bagi bisnis.Manajer proyek/lokasi kami juga memiliki lebih sedikit waktu henti sekarang karena mereka tidak lagi harus mengirim perangkat seluler mereka kembali ke kantor kami untuk pembaruan.Pengembalian investasi membuatnya tidak perlu dipikirkan lagi."

Ini juga akan membantu mempercepat penyebaran aplikasi seluler baru. "Kami akan bisa mengeluarkan aplikasi dalam hitungan hari, bukan minggu atau bulan seperti yang diperlukan dalam peluncuran normal," kata Broekhals.

Selain itu, keamanan yang lebih kuat membantu perusahaan melindungi kekayaan intelektualnya dengan lebih baik. Bahkan, setelah penerapan, IBM MaaS360 secara otomatis mendeteksi dan memulihkan infeksi malware pada salah satu perangkat seluler perusahaan. MaaS360 memberi kita visibilitas bukan hanya jika sebuah perangkat diserang, tetapi juga bahwa perangkat tersebut terlindungi. "

Dengan fondasi yang kuat, tim IT sekarang dapat fokus pada penerapan berbagai aplikasi berbasis konstruksi untuk tenaga kerjanya.

"Dengan MaaS360, kami meletakkan fondasi bagi IT untuk menjadi lebih gesit, menghadirkan teknologi ke ujung jari mereka dan pada akhirnya hasil yang lebih baik bagi Arrow," kata Broekhals.