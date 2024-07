Arizona State Land Department mulai meninjau teknologi penyimpanan terbaru yang tersedia di pasaran. Bill Reed menjelaskan, "Solusi yang kami pikirkan perlu mempercepat akses ke data, memungkinkan akses di lapangan melalui perangkat seluler, dan siap secara kognitif.

"Setelah melakukan pengujian bukti konsep komparatif yang mendalam di mana kami membangun berbagai jenis dan konfigurasi mesin virtual untuk menguji kecepatan dan performa, kami memilih IBM FlashSystem V9000 dengan sakelar Cisco Nexus 9000, sakelar MDS, dan server UCS.



“Selain menawarkan teknologi penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan kami, IBM juga merupakan mitra bisnis kelas dunia—dan selama ini kami sudah memiliki hubungan jangka panjang dan solid. Memilih bekerja sama dengan IBM dalam proyek kompleks ini adalah pilihan yang tepat. Kami juga mendapat dukungan besar dari mitra IBM, QCM Technologies. Staf eksekutif dan teknis mereka mendemonstrasikan pengetahuan dan pengalaman ahli tentang produk dan layanan IBM selama proyek berlangsung.”



Departemen ini menggunakan satu array FlashSystem sebagai lingkungan penyimpanan latensi rendah utama untuk VDI-nya. Platform baru ini memberikan kecepatan, kelincahan, dan efisiensi yang dicari oleh departemen ini, sehingga memungkinkannya untuk menyediakan layanan IT secepat staf di berbagai unit bisnis membutuhkannya.



Untuk melengkapi lingkungan, departemen ini juga mengimplementasikan IBM Storwize V3700 untuk kapasitas penyimpanan tambahan, persyaratan penting lainnya untuk mendukung aplikasi grafis canggih dan canggih yang digunakan oleh organisasi.



“Solusi IBM memungkinkan kami untuk memberi karyawan kami akses penuh, selalu aktif ke VDI mereka di mana saja dan kapan saja,” komentar Bill Reed. “Seorang anggota staf dapat berada di lapangan melakukan inspeksi atau di salah satu dari lima kantor jarak jauh kami, dan masih dapat dengan cepat mengakses mesin virtualnya melalui perangkat seluler, melakukan tugas secara efisien dan aman.”



Kombinasi teknologi IBM dan Cisco yang dipilih oleh Arizona State Land Department kemudian divalidasi sebagai solusi VersaStack. VersaStack adalah konsep infrastruktur terintegrasi dari Cisco dan IBM, menggabungkan Cisco UCS Integrated Infrastructure, yang mencakup komponen server, jaringan dan perangkat lunak, dengan sistem penyimpanan IBM Storwize untuk platform terbaik untuk solusi bisnis.



"Kami telah memilih server Cisco UCS dan switch Nexus sebagai solusi optimal untuk digunakan bersama teknologi FlashSystem dan Storwize kami," komentar Bill Reed. "Melihat konfigurasi yang kami pilih menjadi solusi resmi Cisco Validated Design VersaStack sangatlah menyenangkan karena dua alasan. Pertama, ini merupakan pengakuan atas kerja keras yang kami lakukan dalam proses benchmarking dan seleksi, dan kedua, ini berarti bahwa kami menikmati dukungan penuh dari IBM dan Cisco."



Ia menambahkan: "Proyek ini mewakili perubahan paradigma dalam cara kami melakukan pendekatan terhadap penyediaan layanan IT. Solusi VersaStack kami yang terkonvergensi dan tervirtualisasi dengan IBM FlashSystem V9000 telah membuat kami gesit, efisien, dan mampu merespons permintaan layanan dengan cepat. Hal ini juga telah menyederhanakan infrastruktur IT kami dan mempercepat pengembangan dan kinerja aplikasi Oracle dan GIS. Hasilnya, kami bisa dengan cepat menerapkan layanan IT baru di mana pun dan kapan pun unit bisnis membutuhkannya."