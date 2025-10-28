Sebagai induk dari berbagai merek besar di sektor kesehatan digital, termasuk PharmEasy, Thyrocare, dan Retailio, API Holdings Limited (API) berperan penting dalam menghadirkan layanan kesehatan kepada jutaan individu dan bisnis di berbagai wilayah India. Ketika organisasi memperluas jangkauan dan menambah variasi layanannya, lingkungan aplikasi API yang berbasis arsitektur layanan mikro berkembang pesat namun juga menimbulkan kompleksitas yang semakin tinggi.

Mempertahankan kinerja, ketersediaan, dan ketangkasan di seluruh lingkungan ini membutuhkan visibilitas yang lebih dalam, respons insiden yang lebih cepat, dan manajemen yang proaktif. Untuk mendukung keberlangsungan bisnis dan pelanggan memperoleh layanan tanpa hambatan, API memerlukan sistem observabilitas modern yang dapat memberikan visibilitas menyeluruh terhadap tumpukan teknologi mereka secara real-time, sekaligus membantu tim teknis merespons masalah dengan cepat dan efektif.