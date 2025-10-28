Dengan pengamatan yang didukung AI, API Holdings—yang menaungi PharmEasy, Thyrocare, dan Retailio—meningkatkan waktu aktif, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efisiensi pengembang
Sebagai induk dari berbagai merek besar di sektor kesehatan digital, termasuk PharmEasy, Thyrocare, dan Retailio, API Holdings Limited (API) berperan penting dalam menghadirkan layanan kesehatan kepada jutaan individu dan bisnis di berbagai wilayah India. Ketika organisasi memperluas jangkauan dan menambah variasi layanannya, lingkungan aplikasi API yang berbasis arsitektur layanan mikro berkembang pesat namun juga menimbulkan kompleksitas yang semakin tinggi.
Mempertahankan kinerja, ketersediaan, dan ketangkasan di seluruh lingkungan ini membutuhkan visibilitas yang lebih dalam, respons insiden yang lebih cepat, dan manajemen yang proaktif. Untuk mendukung keberlangsungan bisnis dan pelanggan memperoleh layanan tanpa hambatan, API memerlukan sistem observabilitas modern yang dapat memberikan visibilitas menyeluruh terhadap tumpukan teknologi mereka secara real-time, sekaligus membantu tim teknis merespons masalah dengan cepat dan efektif.
Untuk mengatasi kebutuhan ini, API berkolaborasi dengan IBM® untuk mengimplementasikan IBM® Instana Observability—platform observabilitas yang didukung AI. API menerapkan IBM® Instana di bisnis inti mereka, mendapatkan visibilitas real-time, keseluruhan lapisan ke dalam sistem terdistribusi mereka.
Antarmuka platform yang mudah digunakan, dikombinasikan dengan peringatan otomatis dan analisis akar masalah cepat (RCA), mengubah cara tim teknik API mengelola operasi dan insiden sistem. Terintegrasi dengan lancar dengan alat kolaborasi dan otomatisasi yang ada, Instana sekarang berfungsi sebagai pusat komando manajemen insiden pusat organisasi—mendorong keandalan dan ketangkasan.
Pergeseran ini memungkinkan tim untuk fokus pada inovasi sambil memastikan layanan perawatan kesehatan digital tanpa gangguan bagi klien.
Sejak menerapkan Instana, API telah mengurangi waktu rata-rata untuk resolusi (MTTR) untuk masalah sistem hingga 30%, secara signifikan meningkatkan waktu aktif aplikasi dan pengalaman pengguna. Dengan efisiensi yang meningkat, tim pengembang dapat lebih leluasa berinovasi dan mempercepat peluncuran layanan baru yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis API.
Dengan pengamatan yang sekarang tertanam dalam operasi mereka, API memiliki fondasi yang dapat diskalakan untuk mendukung ekspansi masa depan dan strategi digital yang berkembang. Kolaborasi dengan IBM® tidak hanya memperkuat ketahanan operasional API tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk berinovasi dengan percaya diri di sektor perawatan kesehatan digital yang serba cepat.
API Holdings Limited, didirikan pada tahun 2019, adalah platform perawatan kesehatan digital terkemuka di India, yang mengoperasikan ekosistem komprehensif yang memenuhi beragam kebutuhan perawatan kesehatan. Portofolio perusahaan mencakup merek-merek terkenal seperti PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio, dan Aknamed. Di bawah merek-merek ini, API menawarkan berbagai layanan, termasuk pengiriman obat resep dan obat bebas ke rumah, telekonsultasi, dan tes diagnostik. Misi perusahaan ini adalah untuk membuat perawatan kesehatan berkualitas yang dapat diakses dan terjangkau di seluruh India dengan mengintegrasikan teknologi dengan layanan perawatan kesehatan.
