Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

Penggunaan AI oleh ADNOC untuk meningkatkan penelitian geologi telah berhasil. Meskipun pengeboran dan pemindaian sampel batuan harus tetap menjadi proses manual, klasifikasi gambar sekarang jauh lebih cepat dan lebih otomatis. Karena Watson dapat menganalisis 527 gambar per detik, menganalisis semua sampel yang diambil dari satu reservoir sekarang hanya membutuhkan waktu beberapa menit-bukan berbulan-bulan.

Di luar peningkatan kecepatan klasifikasi, Nehaid dan timnya sudah mengalami beberapa keuntungan utama lainnya dari solusi Watson yang digerakkan oleh AI. Dengan waktu analisis berkurang secara signifikan, ADNOC dapat mengevaluasi lebih banyak sampel batuan dari lebih banyak sumur, menghasilkan lebih banyak data deterministik. Ini, pada gilirannya, mengarah ke model bawah permukaan yang lebih akurat dan efektif.

Solusinya juga meningkatkan konsistensi. Kata Nehaid: “Dua ahli geologi yang berbeda dengan tingkat pengalaman yang berbeda akan memberikan tingkat akurasi yang berbeda dalam deskripsi batuan mereka. Dengan IBM Watson, kami memastikan bahwa deskripsi dan interpretasi selalu berada di tingkat ahli dan akan tetap konsisten selama bertahun-tahun." Ia melanjutkan: "Faktor-faktor ini meningkatkan model bawah permukaan kami, yang pada gilirannya secara signifikan mengurangi risiko dan mendukung keputusan investasi yang lebih baik dalam pengembangan lapangan bernilai miliaran dolar."

Library AI IBM Watson memberi ADNOC cara untuk melestarikan pengalaman puluhan tahun para petrografernya tanpa harus menjalani proses bertahun-tahun untuk membawa para ahli baru. Kata Nehaid: "Solusi ini memungkinkan kami membebaskan waktu ahli geologi kami untuk fokus pada pembuatan model, serta mentransfer pengetahuan dan pengalaman para ahli kami ke alat berat sehingga kami dapat memanfaatkan pengalaman mereka setelah mereka pindah."

Nehaid dan timnya optimis tentang masa depan proyek. Shebl mengatakan: “Pada akhirnya, saya melihat pembelajaran mesin membantu seluruh proses menciptakan model geologi yang representatif dan membantu kami menciptakan pemahaman yang jelas tentang bawah permukaan. Kemitraan teknologi dan inovasi mutakhir memungkinkan kami untuk membuat rencana pengembangan yang membantu kami mencapai tujuan strategis kami: untuk meningkatkan pemulihan di akhir kehidupan lapangan hingga 70%, dan pada akhirnya membantu menciptakan ADNOC yang lebih menguntungkan di hulu.”

IBM juga terdorong oleh keberhasilan keterlibatan ADNOC. Talal Malas, Cognitive and Analytics Practice Leader di IBM Middle East and Africa, menjelaskan: "Kami percaya bahwa AI adalah kemitraan antara manusia dan mesin. Inisiatif dengan ADNOC ini merupakan salah satu kasus penggunaan yang paling menarik dalam industri bahan kimia dan perminyakan-geologi kognitif, yang meniru ahli geologi dan petrofisika dalam mengklasifikasikan sampel batuan dengan akurasi tinggi dalam skala yang sangat besar. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana AI meningkatkan produktivitas dan membebaskan para ahli yang sangat terampil untuk melakukan aktivitas yang bernilai lebih tinggi."

Yahya Mahmoud, Industry Leader for Industrial Products and Chemicals and Petroleum Industry for IBM Middle East and Africa, menambahkan: "Di IBM, kami percaya akan inovasi yang penting, bagi perusahaan kami dan bagi dunia. Kami berani menciptakan ide-ide orisinal dengan fokus dan dedikasi untuk kesuksesan klien kami. Kemitraan antara ADNOC dan IBM mewujudkan nilai-nilai ini. Seluruh rantai nilai dibangun dari geosains, sangat intuitif untuk memulainya dari sana. Kami memiliki aspirasi yang sama dengan ADNOC untuk mengembangkan solusi lebih lanjut guna memanfaatkan lebih banyak titik data dari bawah permukaan untuk meningkatkan perolehan hidrokarbon."