Menjalankan SAP HANA di IBM Power Systems memungkinkan Ctac menciptakan peluang bisnis baru untuk mengembangkan operasinya dengan menawarkan layanan analitik real-time yang dapat diskalakan kepada pelanggan yang sudah ada dan yang baru.



Léon van den Bogaert menjelaskan: "Kami melihat adanya permintaan untuk analitik real-time dan memutuskan untuk segera memasuki pasar dengan penawaran kami. Meskipun banyak pelanggan masih lebih memilih peralatan on premises, kami pikir kami dapat memberikan kinerja yang lebih baik dengan biaya yang lebih efisien."



"Kami percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mengandalkan platform IBM POWER untuk aplikasi SAP mereka selama bertahun-tahun akan lebih mungkin untuk mengadaptasi SAP HANA ketika berjalan pada platform yang mereka kenal dan percayai. Dengan solusi cloud kami, kini kami bisa memberikan keandalan yang biasa mereka dapatkan dengan fleksibilitas yang mereka butuhkan untuk secara bertahap menyesuaikan proses bisnis mereka guna mendukung analitik real-time."



Keuntungan besar bagi pelanggan Ctac adalah waktu tunggu yang jauh lebih singkat. Niek Verhaar menjelaskan: "Meskipun penerapan solusi alat dapat dengan mudah memakan waktu berminggu-minggu - mulai dari pengadaan, pengiriman, hingga instalasi dan konfigurasi dasar - kami sekarang dapat menyediakan platform SAP HANA kepada pelanggan baru dalam beberapa jam. Hasilnya, kami bisa memangkas waktu penerapan hingga lebih dari 95 persen, sehingga mempercepat waktu implementasi secara keseluruhan."



Hans Gootjes menambahkan: "Dengan solusi cloud kami, kami dapat menawarkan platform dan aplikasi SAP HANA seperti SAP S/4HANA dalam model bayar per penggunaan. Dengan memungkinkan pelanggan untuk memulai dari yang kecil dan mengembangkan - atau juga memperkecil - sistem mereka sesuai kebutuhan, tidak ada biaya investasi yang tinggi yang diperlukan untuk memulai transisi dan mencapai manfaat bisnis yang nyata berdasarkan analitik real-time.



"Dengan menggunakan virtualisasi IBM PowerVM, meningkatkan atau menurunkan skala solusi hanya membutuhkan satu klik, sehingga dapat dengan cepat menerapkan lingkungan proof of concept yang nantinya dapat ditingkatkan untuk mendukung operasi produksi. Pelanggan tidak perlu lagi memikirkan tentang ukuran dan membeli alat untuk memulai, mereka dapat menguji kemampuan baru dengan biaya yang efisien."



Pelanggan juga diuntungkan dengan skalabilitas yang mudah ketika mereka, misalnya, memutuskan setelah beberapa tahun untuk memindahkan data lama ke solusi penyimpanan near-line. Jika mereka memiliki alat, mereka tidak dapat mengurangi sistem fisik. Dengan solusi cloud Ctac, mereka selalu dapat memindahkan data dari SAP HANA untuk mengurangi biaya operasional.



Untuk Ctac, teknologi virtualisasi canggih IBM PowerVM memungkinkan penugasan sumber daya server yang lebih baik kepada pelanggan untuk menawarkan solusi dengan ukuran yang tepat dan memanfaatkan kapasitas sistem dengan lebih efisien. Niek Verhaar mengatakan: "Menjalankan SAP HANA di lingkungan tervirtualisasi pada IBM Power Systems memudahkan kami untuk memastikan perjanjian tingkat layanan yang dapat diandalkan. Setelah memindahkan pelanggan pertama ke platform baru kami, kami bahkan menyadari bahwa sistem ini memberikan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan.



"Dibandingkan dengan solusi peralatan, IBM PowerVM membantu kami menyediakan ketersediaan yang lebih baik, paling tidak karena kami bisa memindahkan beban kerja di antara server-server fisik tanpa waktu henti dengan menggunakan fitur Live Partition Mobility."



Setelah pelanggan Ctac memindahkan aplikasi SAP mereka ke SAP HANA, mereka dapat memanfaatkan kemampuan integrasi data yang disederhanakan dari platform in-memory. Dengan menghubungkan, misalnya, data sensor dari internet of things, perusahaan dapat memasukkan analitik real-time ke dalam pengambilan keputusan dan mengoptimalkan perencanaan produksi, inventaris, serta proses logistik secara dinamis. Perusahaan kemudian dapat menciptakan nilai bisnis dengan meningkatkan akurasi tugas perencanaan pusat ketika menggunakan wawasan real-time, bukan prediksi. Demikian pula, perusahaan akan dapat mengintegrasikan aliran data seperti media sosial dalam keputusan bisnis, dan menggunakan opsi streaming data pintar SAP HANA untuk analisis data besar yang lebih canggih.



Léon van den Bogaert menyimpulkan: "Kami sangat yakin bahwa SAP HANA di IBM Power Systems adalah pilihan yang tepat bagi kami. Kami dapat memberikan layanan yang lebih andal dengan dukungan operasional yang lebih sedikit.



"Perincian dari virtualisasi IBM PowerVM adalah apa yang kami butuhkan untuk menciptakan penawaran cloud yang menarik, karena kami bisa menjalankan beban kerja yang sangat beragam pada satu platform dan mengoptimalkan kinerja untuk setiap instans secara individual.



"Karena arsitektur inovatif dari platform in-memory SAP HANA memberikan kinerja hingga 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan sistem database tradisional, banyak perusahaan yang ingin memindahkan aplikasi mereka ke teknologi baru ini di tahun-tahun mendatang. Dengan solusi cloud kami untuk SAP HANA di IBM Power Systems, kami menyediakan apa yang mereka butuhkan, sebuah platform in-memory yang tumbuh bersama bisnis."