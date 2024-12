Toutes les transactions EDI sont définies par les normes de message EDI. Il est essentiel de disposer des processus de gouvernance adéquats pour la qualité des données. Lorsque des informations sont manquantes ou placées au mauvais endroit, le document EDI risque de ne pas être traité correctement.

Les normes sont la base des conversations EDI.¹ Plusieurs organisations définissent les normes de message EDI, notamment ODETTE, TRADACOMS, GS1, Peppol et l'Accredited Standard Committee X12 (ASC X12).

Il existe généralement deux types de transmissions EDI de base :

Connexions point à point ou directes : Deux ordinateurs ou deux systèmes se connectent sans intermédiaire via Internet, généralement avec des protocoles sécurisés.

Réseau à valeur ajoutée : Un réseau tiers gère la transmission des données, généralement avec un système de messagerie.

Les protocoles de transmission Internet EDI incluent le protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol), l'Applicability Statement 2 ou AS2, protocole basé sur HTTPS, SOAP (Simple Object Access Protocol) et d'autres. Les éléments de données EDI incluent des éléments tels que l'ID émetteur et l'ID destinataire. Les segments de données combinent deux éléments connexes ou plus pour leur donner une plus grande signification. Par exemple, FNAME et LNAME peuvent se combiner pour former CUSTOMERNAME. Des enveloppes structurent les différents types de données et portent l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire. Le flux de documents EDI ou flux de messages décrit le déplacement des messages EDI vers diverses adresses et services entrants et sortants pour exécuter un processus ou une transaction commerciale.²

Les métalangages tels que XML (Extensible Markup Language) ou JSON (JavaScript Object Notation) complètent plutôt l'EDI qu'ils ne le remplacent. Les entreprises doivent être prêtes à traiter un nombre sans cesse croissant de formats de documents et d'options de transmission. Un fabricant international échange régulièrement quelques 55 types de document différents, avec près de 2 000 partenaires.

« Jusqu'à 20 % de nos transactions B2B produisaient une erreur avant l'utilisation d'IBM Supply Chain Business Network. Désormais nous avons moins d'erreurs. Nous avions par exemple des problèmes avec les ordres de transfert si un client soumettait un code erroné. La situation était difficile à résoudre pour notre équipe du service client. La fréquence de ces erreurs a vraisemblablement baissé de 80 % à présent, parce que tout cela était fait manuellement. » Découvrez ce que d'autres responsables EDI ont confié à IDC à propos de la manière dont ils créent de la valeur stratégique en utilisant IBM Sterling Supply Chain Business Network.