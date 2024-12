Qu'est-ce que la rétention client ?

La rétention client est la capacité d'une entreprise à convertir les nouveaux clients en clients réguliers et à faire en sorte qu'ils ne se tournent pas vers la concurrence. Elle indique la qualité d'un produit ou d'un service et le degré de fidélité des clients. La meilleure façon de retenir les clients consiste à surmonter les obstacles au changement, à optimiser la valeur des produits et des services, à répondre aux attentes des clients et à enrichir leur expérience.