Qu’est-ce que AWS Lake Formation ?

Nous voyons de plus en plus d’entreprises se tourner vers les data lakes, car il sont flexibles, moins onéreux et beaucoup plus faciles à utiliser que les entrepôts de données. Un data lake évite l’enfermement dans des formats propriétaires et l’obligation d’ingérer l’ensemble des données dans une technologie exclusive.

Avec l’adoption croissante du data lake par les entreprises, le nombre d’utilisateurs ayant besoin d’accéder aux données augmente. Pour maintenir la sécurité, vous devez pouvoir contrôler qui a accès aux données et dans quel but.