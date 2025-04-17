L'indice X-Force Threat Intelligence 2025 montre que les pirates volent et vendent des identités d’utilisateurs à l’échelle

Représentant 30 % des cas, l’abus des identités d’utilisateurs est resté le point d’entrée privilégié des attaquants en 2024. L’augmentation du nombre d’e-mails de phishing distribuant des logiciels malveillants de type infostealer, et du phishing d’identifiants, alimente cette tendance qui peut s’expliquer par l’exploitation de l’IA par les attaquants afin de procéder à des distributions à grande échelle. Avec près d’un incident sur trois se soldant par un vol d’identifiants, l’abus des identités n’est pas près de s’arrêter.

Le marché florissant du dark web, qui fait commerce d’informations d’identification volées, ne fait qu’aggraver la situation. L’analyse indique une augmentation de 12 % des identifiants volés par des infostealers en vente sur le dark web par rapport à la même période l’année dernière. En 2024, les cinq principaux infostealers totalisaient à eux seuls plus de 8 millions d’annonces sur le dark web. Chaque annonce pouvant contenir des centaines d’identifiants, le nombre réel est sans aucun doute beaucoup plus élevé.