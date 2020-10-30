Wannacry : comment ce ransomware à grande échelle a transformé la cybersécurité

Couvrir WannaCry en direct m'a laissé intrigué et plein de questions, même des années plus tard. Chaque fois que l’attaque est devenue un sujet de conversation ces trois dernières années, j’ai entendu les mêmes conclusions : WannaCry était écrasant et a changé notre manière d’aborder la cybersécurité et de percevoir les risques pour les entreprises.

À mon sens, ce sentiment était trop général pour un événement de cette ampleur. J'avais des questions précises. Comment était-ce d’être un professionnel de la sécurité le 12 mai 2017 ? Quel a été l'impact total sur les entreprises et les gouvernements du monde entier ? Comment ce que nous avons appris ce jour-là a-t-il façonné notre environnement actuel en matière de commerce, de technologie et de cybersécurité ?

Je me suis également demandée comment le fait que le monde entier ait suivi l'événement, par l'intermédiaire des médias sociaux et des sites d'information numériques, avait modifié à la fois la réaction et l'impact global. Les chefs d'entreprise et le public ont regardé la couverture médiatique, mais personne ne savait exactement ce qui se passait. Presque tout le monde était d’accord pour dire que cela semblait préoccupant. Je voulais aussi savoir si cela avait renforcé la panique publique ou permis de résoudre le problème plus rapidement.

« Il est toujours aussi important. Il est considéré comme un événement auquel les organisations n'étaient pas préparées. Cela a été un véritable électrochoc pour de nombreuses entreprises », déclare Tracey Nash, responsable du programme de gestion des incidents IBM X-Force. Pour Tracey, le 12 mai 2017 a été le moment où les entreprises ont appris qu’elles devaient considérer le risque lié à la cybersécurité.

Pour savoir exactement ce qui s'est passé et, surtout, pourquoi WannaCry a laissé un cratère dans l'environnement, j'ai parlé aux principaux acteurs qui ont répondu à l'attaque. J'ai passé de nombreuses heures à discuter avec Wendi Whitmore, vice-présidente d'IBM X-Force Threat Intelligence. Je me suis également entretenu avec Christopher Scott, directeur de l'innovation et de la résolution (Office du RSSI) chez IBM, pour connaître son point de vue sur les événements de cette journée et sur la reprise après l'attaque WannaCry.

Ce récit retrace le chemin parcouru pour découvrir ce qui s'est réellement passé lors de ces journées chaotiques il y a trois ans et comment l'impact et l'héritage de WannaCry se perpétuent aujourd'hui.

