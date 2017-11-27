Nous avons commandé notre matériel de décryptage de mots de passe en février 2017. Si les cartes GTX Ti étaient sorties au moment où nous avons finalisé notre commande, nous aurions opté pour ces cartes, car elles offrent une amélioration significative des taux de hachage par rapport au modèle GTX 1080. Notre prochain dispositif les utilisera très probablement.

Nous pouvons facilement justifier le coût de cette plateforme de décryptage en nous basant uniquement sur les coûts mensuels. Toutefois, cela vaut la peine de détailler les taux de décryptage des hachages.

Fournisseur de cloud 8 accélérateurs Nvidia Tesla K80 SHA1 et Hashcat : 14,8 GH/s Bcrypt et Hashcat : 15,2 kH/s NTLM et Hashcat : 66,493 GH/s



Cracken de X-Force Red 8 cartes Nvidia GTX 1080 Founders Edition SHA1 et Hashcat : 66,1 GH/s Bcrypt et Hashcat : 118,6 kH/s NTLM et Hashcat : 334 GH/s



Concevoir notre propre matériel nous donne beaucoup plus de puissance. N’oubliez pas que ces chiffres ne proviennent que d’un seul nœud. Lorsque nous avons créé Cracken, nous avons créé deux nœuds, ce qui signifie que nous avons un total de 16 GPU sur lesquels nous pouvons lancer des tâches de décryptage. Sur la base de ces chiffres, les cartes GTX 1080 sont nettement plus rapides pour déchiffrer les hachages, et ce, pour une fraction du prix.

Il y a quelques années, sur un autre cluster de décryptage, j’ai remplacé la graisse thermique d’un lot de cartes ATI 390X, ce qui m’a permis de réduire la température des cartes. Nous atteignions souvent les limites hautes de la coupure thermique pendant les exécutions. Une seule panne de carte mettait hors service l’intégralité du bus PCI et du serveur. La remise en ligne du système demandait une mise hors service physique. Après avoir installé une nouvelle graisse thermique sur les cartes ATI, la température maximale des cartes a chuté d’au moins 4 degrés Celsius, les empêchant ainsi d’atteindre leur point de coupure thermique.

Avant d’installer nos cartes Nvidia GTX 1080 FE, j’ai eu la bonne idée de remplacer la graisse thermique sur l’une des cartes. Je l’ai démontée, j’ai retiré la pâte thermique déjà présente et j’ai utilisé ma propre pâte haut de gamme. J’ai l’âme rebelle, j’ai donc annulé la garantie de l’une de nos 16 cartes. Cela m’a-t-il aidé ? Pas suffisamment pour justifier le temps nécessaire. On dirait que les cartes GTX 1080 ont une bonne graisse thermique, et que le ventilateur de la Founders Edition permet de déplacer la chaleur des cartes dès leur sortie de l’emballage. Le fait que les boîtiers externes disposent de trois très grands ventilateurs pour faire circuler l’air a aussi beaucoup aidé.

Pour les cartes Nvidia GTX 1080, la coupure thermique n’a pas posé de problème. Mais avec ces cartes, il s’agit avant tout de disposer d’un flux d’air adéquat et d’alimentations solides et fiables. Nous en avons dans un cas de GPU externe afin d’éviter que ces cartes ne tombent en panne et qu’elles n’entraînent l’ensemble du cluster avec elles.