Tout tourne en rond : histoire d’un bogue

Le petit bug qui a fait la différence : CVE-2024-30089 est une vulnérabilité subtile du noyau que j'ai utilisée pour exploiter une machine Windows 11 entièrement mise à jour (avec toutes les mesures de sécurité basées sur la virtualisation et les mesures de sécurité matérielle activées) et remporter ma première victoire au Pwn2Own cette année.
Dans cet article, je présente mon approche directe de la recherche de bugs : choisir un point de départ et suivre intuitivement un chemin jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention. Ce bug est intéressant car il peut être déclenché de manière fiable en raison d'une erreur logique. L’erreur se produit dans un état spécifique au sein d’un système de communication inter-processus, ce qui entraîne alors un use-after-free. Pour détecter le bug, il a fallu comparer les chemins d'accès au code du programme dans ses différents états possibles, un processus que je décris en détail. L'origine du bug et l'approche adoptée par Microsoft pour le corriger sont tout aussi intrigantes. Ces sujets sont également abordés dans cet article.
Une question fréquente que l'on me pose à propos de la recherche sur la vulnérabilité est de savoir comment commencer. En fait, choisir une cible et s’y tenir peut être l’une des étapes les plus difficiles du processus de recherche. La vulnérabilité dont il est question ici se trouve dans le service de streaming du noyau Microsoft (mskssrv.sys). Consultez cet article de blog pour obtenir un aperçu général du sous-système. Dans cet article, j’ai souligné certaines caractéristiques du sous-système MSSKSSRV qui pourraient en faire une bonne surface d’attaque, en particulier son mécanisme de communication inter-processus (IPC).
La base de code de MSKSSRV est assez réduite, et la dernière vulnérabilité de ce sous-système que j'ai découverte a également été exploitée indépendamment dans la nature sous la forme d'un « zero day ». J'ai également entendu parler des efforts supplémentaires déployés par d'autres chercheurs et entreprises pour évaluer ce pilote. Pour cette raison, je suis d'abord tombé dans le piège commun qui consiste à supposer qu'il n'y a plus de bogues à trouver dans cette surface d'attaque. Cependant, comme je l'avais suggéré dans mon précédent article de blog, j'ai choisi de faire confiance à mon instinct et de continuer à chercher.
Un bon moyen de trouver de nouvelles idées de recherche est de se tenir informé des recherches en cours. J'ai lu un excellent article de blog de k0shl qui m'a donné l'idée de chasser un type de bogue particulier. Dans la vulnérabilité trouvée par k0shl, le nombre de références d’un objet est initialisé et incrémenté sans verrouillage approprié, créant une fenêtre d’utilisation de mémoire après libération. Bien que le bogue de k0shl soit un bogue de l'espace utilisateur et ne se trouve pas dans le noyau, le style de codage de cette bibliothèque vulnérable m'a rappelé celui que j'ai utilisé lorsque j'ai audité le pilote MSKSSRV.
Le serveur MS KS (MSKSSRV) interagit avec un processus utilisateur via les objets
FSStreamReg
.
et
FSContextReg sont tous deux dérivés de la classe de base
FSRegObject
ne met pas en oeuvre de fonction vtable de verrouillage, et que la mise en oeuvre de la classe de base (
) est simplement une instruction
nop. Cela signifie qu'aucun mécanisme de verrouillage n'est réellement mis en œuvre pour les objets
. Inversement,
FSStreamReg
:
Bloc de code 1 : FSRendezvousServer::Close, locking and unlocking path for FSRegObjects
Il existe deux objets dérivés de la classe de base
Comme je l'ai indiqué dans mon dernier article de blog, l'aspect de partage d'objets entre processus de MSKSSRV est une piste intéressante en matière de vulnérabilités. J'ai donc décidé de me concentrer davantage là-dessus. Le mécanisme IPC du sous-système est illustré dans le diagramme suivant :
Diagramme 1 : communication entre les processus sur le serveur MS KS
L’ouverture d’un descripteur de fichier vers l’appareil MSKSSRV, via CreateFile, crée un FILE_OBJECT correspondant à ce descripteur. En utilisant ce descripteur, un processus peut initialiser un nouveau flux ou un objet contextuel en envoyant à l’appareil un IOCTL via la fonction DeviceIoControl . Le processus d’initialisation désigne quel processus distant peut enregistrer l’objet en spécifiant l’identité du processus via l’argument
lpInBuffer
FSRegObject est stocké dans
Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2.
Le même pointeur sur l’objet
FSRegObject est stocké deux fois dans
FsContext2, une fois dans l’objet
utilisé par le processus d’initialisation et une fois dans l’objet
utilisé par le processus d’enregistrement. De cette manière, les références à l’objet
peuvent être partagées entre les processus. Par exemple, en utilisant un objet
FSStreamReg, plusieurs processus peuvent avoir accès à la mémoire tampon du flux, comme le montre le diagramme 1. Le nombre de références d’un
est initialisé à 1 puis incrémenté à nouveau une fois l’initialisation terminée. L’enregistrement de l’objet
augmente à nouveau son nombre de références, pour un total de trois références par objet.
Diagramme 2 : initialisation et enregistrement des objets FSContextReg
J’ai décidé de jeter un nouveau coup d’œil sur les sites que j’avais audités précédemment en essayant de trouver des vulnérabilités de verrouillage. J’ai remarqué que la fonction
Bloc de code 2 : DispatchCleanup et routines DispatchCleanup pour le pilote de serveur MS KS
Une routinede répartition gère un ou plusieurs types de plan de réponse aux incidents, qui sont des requêtes d’E/S groupées. Sous Windows, lorsque toutes les références de descripteur à un fichier ont été fermées, le pilote du système de fichiers correspondant au fichier reçoit une demande
Dans MSKSSRV,
Bloc de code 3 : FSRendezvousServer ::Close, vérifications de processus sur FSRegObjects
Les informations spécifiques au processus sont stockées dans le
Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2
au moment de l’initialisation ou de l’enregistrement. Le pilote détermine qui traite des ressources spécifiques (
objets, objets événementiels, etc.) il doit être publié en vérifiant l’identifiant de processus de l’appelant. Si le processus est le processus d’initialisation ou d’enregistrement, un nettoyage supplémentaire est effectué pour ces ressources spécifiques au processus.
Cela m’a marqué car, en général, toutes les routines Dispatch s’exécutent dans un contexte de processus arbitraire, à quelques exceptions près. En d’autres termes, le système choisit un thread pour effectuer le travail de répartition, le choix du thread est arbitraire. J’ai découvert que
En outre, comme fonctionnalité du système d’exploitation Windows, les descripteurs peuvent être partagés avec d’autres processus (par héritage d’un processus enfant ou à l’aide de la fonction DuplicateHandle de l’API). Via le descripteur de fichier partagé, l’autre processus peut également interagir avec le même
Diagramme 3 : partage de la gestion des appareils du serveur MS KS
Pour cette raison, il est également possible que le contexte du processus pendant
Diagramme 4 : processus externe fermant le dernier accès vers un FILE_OBJECT
J'ai remarqué que la fonction
Bloc de code 4 : FSRegObject::Release peut être appelé deux fois depuis FSRendezvousServer::Close
En général, le fait qu'il y ait plus de déréférences que de références sur un objet n'est pas la seule façon dont une utilisation après libération peut se produire. Cependant, dans ce cas, nous pouvons être sûrs que si un fichier
a été libéré, son nombre de références est tombé à zéro. La dernière fois qu'un accès valide de
s’est produit au cours des requêtes IRP
, c'était lors d'un appel à
. Ainsi, si une utilisation après libération est possible, un appel à
aura toujours lieu après que l’objet a déjà été libéré. Pendant l’appel, l’objet sera à nouveau déréférencé. C'est pourquoi, compter le nombre de déréférences est une bon heuristique pour trouver des utilisations après libération pour ce cas particulier.
Il ne restait plus qu'à déterminer l'état possible du programme, en prenant note de la date à laquelle l'objet a été libéré et où son accès a eu lieu. J'ai procédé ainsi en imitant mentalement la logique du programme pendant les requêtes
, chacune commençant par les fonctions Dispatch correspondantes (bloc de code 2), pour chacun des cas possibles.
Vous trouverez ci-dessous les états en fonction desquels le processus ferme la référence finale à un descripteur. Chaque entrée représente le nombre de déréférences de l’objet
FSContextReg qui se produisent si le processus correspondant ferme le descripteur final. Remarque : il n'y a pas de différence fonctionnelle entre HANDLE #1 (descripteur d'initialisation) et HANDLE #2 (descripteur d'enregistrement), puisque le champ
pointe sur la même mémoire dans les deux
représentés par les descripteurs correspondants.
Déréférences FSContextReg pour chacun des états possibles de l'IPC MSKSSRV
Victoire ! Le dernier état se traduit par quatre déréférencements : deux par le processus étranger et deux par le processus d’initialisation (et aussi d’enregistrement), tout en n’ayant que trois références initialement, ce qui signifie qu’une utilisation de mémoire après libération est possible. J'ai également répété le même exercice avec les objets
En faisant l'exercice sur la machine virtuelle décrite ci-dessus, j'ai découvert le problème. Si le processus est le processus d'initialisation ou le processus d'enregistrement, le nettoyage approprié a lieu et le pointeur stocké dans
Bloc de code 5 : FSRegObject : :CloseInitProcess définit le pointeur FSContext sur NULL
Cela signifie que
Cependant, si le processus d'appel est un processus étranger, aucun nettoyage n'a lieu et
Maintenant, si le second descripteur est fermé par un processus qui a à la fois initialisé et enregistré l’objet FSContextReg, l’objet nettoiera toutes ses ressources de processus stockées, le rendant vide. De ce fait,
Cela fait un total de quatre déréférences sur un seule objet
Diagramme 5 : représentation du CVE-2024-30089
Le lecteur qui nous suit peut se demander pourquoi un processus étranger ne peut pas être le dernier à fermer les deux descripteurs, puisque cela conduirait apparemment aussi à quatre déréférences. Avant que l’objet ne soit détruit et libéré, il est délié d’une liste stockée dans l’objet global
FSRendezvousServer
le pointeur dans
est vérifié comme étant un membre valide de la liste. Dans ce cas, l’objet est libéré lors du deuxième appel à
à la fin de la fonction. Lors du quatrième appel à
, l’objet a déjà été délié de la liste, ce qui en fait un objet invalide, donc il ne peut pas être utilisé. Pour déclencher une utilisation après libération, celle-ci doit avoir lieu après que l'objet a été récupéré et validé dans
. L'extrait de code ci-dessous montre la primitive d’utilisation après libération qui peut être obtenue grâce à cette vulnérabilité :
Bloc de code 6 : chemin primitif UAF
Dans le guidede mise à jour de sécurité pour cette vulnérabilité, la note CVSS indique que « l’exploitation [est] assez probable » et que la complexité d’attaque pour cette vulnérabilité est « faible ». Bien que Microsoft ne fournisse pas d'explications détaillées sur leur notation, j'ai remarqué certains schémas lors de l'application de correctifs à d'autres vulnérabilités. La vulnérabilité a probablement obtenu cette note car elle provient d'une erreur logique, ce qui la rend déclenchable de manière fiable. En suivant les étapes décrites dans le diagramme 5, un pirate peut déclencher de manière cohérente le scénario d'utilisation de mémoire après libération décrit dans le bloc de code 6. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit facile de l'exploiter dans la pratique. Une description détaillée des étapes de l'exploitation sera présentée dans la prochaine partie de cette série.
Il est important de comprendre comment un bogue est survenu pour adopter une approche proactive visant à sécuriser les pratiques de développement. Pour identifier comment la vulnérabilité a été introduite, j’ai analysé les versions précédentes du pilote obtenues sur Winbindex et cherché d’éventuelles différences logiques dans la fonction
Dans la section relative aux vulnérabilités, j’ai mentionné que la cause première de ce bogue n’était pas la configuration
Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2
à
si le processus d’appel est un processus étranger. À ma grande surprise, j'ai vu cette ligne de code exacte dans une ancienne version de mskssrv.sys :
Bloc de code 7 : version préliminaire de FSRendezvousServer::Close, FsContext2 est défini sur NULL
Dans le bloc de code ci-dessus,
Bloc de code 8 : FsContext défini sur NULL dans la vérification d’un indicateur de fonctionnalité
Le bloc de code ci-dessus montre une vérification de l'indicateur de fonctionnalité
Feature_Servicing_TeamsUsingMediaFoundationCrashes
Les indicateurs de fonctionnalité sont un composant de Windows qui permet d'activer diverses fonctionnalités et expériences, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations publiques à leur sujet. Dans ce précédent article de blog, nous avons expliqué comment les drapeaux de fonctionnalité ont été utilisés pour les correctifs de vulnérabilité. Les indicateurs de fonctionnalités sont parfois utilisés pour tester une fonctionnalité avant son adoption officielle. Dans ce cas, si le
Feature_Servicing_TeamsUsingMediaFoundationCrashes
est activée,
n'est pas défini sur «
NULL », ce qui introduit la vulnérabilité. Il a été constaté que cette fonctionnalité était activée par défaut sur les installations de Windows 10.
Dans Windows 11, comme indiqué dans le bloc de code 1, cet indicateur de fonctionnalité conditionnel n’est pas présent et le pointeur n’est pas défini sur
En raison du nom de la fonction, j'ai examiné les fonctionnalités de Microsoft Teams, le logiciel de vidéoconférence. J'ai confirmé que l'application peut utiliser la fonctionnalité MSKSSRV pour partager des flux de médias entre les processus. Il est possible que le partage des identifiants de flux ait provoqué l’arrêt de Teams. Un sujet intéressant qui mériterait d'être approfondi serait d'examiner comment Teams partage les descripteurs des appareils MSKSSRV entre les processus, et pourquoi un nettoyage correct du pointeur peut provoquer le blocage de l'application.
Cette partie de la série est consacrée à la vulnérabilité elle-même, y compris son correctif. J’étais particulièrement intéressé par l’examen du correctif pour ce bogue, car ma solution proposée semblait déclencher des plantages dans Microsoft Teams. Il est important de préciser qu’à ce stade, je n’ai pas encore examiné comment une application réelle utilise en pratique le pilote MSKSSRV. L'absence de ce contexte introduit des angles morts dans la compréhension des raisons pour lesquelles un système est conçu comme il l'est. Un correctif complet pour ce bogue nécessiterait une restructuration du code de base et pourrait révéler plus de détails sur le fonctionnement du système IPC. J'espérais également obtenir des informations sur les pratiques de codage sécurisées des développeurs de Microsoft.
À ma grande déception, l’erreur logique qui a causé la faille, corrigée lors des mises à jour de sécurité de juin 2024, n’a pas été directement traitée. À la place, une vérification du jeton d'accès a été ajoutée avant les chemins de code vulnérables. Voir le code ci-dessous pour le IOCTL de contexte d’initialisation, géré par la fonction
Bloc de code 9 : la fonction IOCTL commence par une vérification des indicateurs de fonctionnalité et vérifie si le processus d'appel est un serveur de trame
La fonction ci-dessus commence par vérifier si une fonctionnalité est activée. Il s’agit probablement de l’indicateur de fonctionnalité correspondant au correctif. Si la fonctionnalité est activée,
Voyons cela de plus près
Bloc de code 10 : KsIsCurrentProcessFrameServer effectue une vérification SID sur le token du thread appelant
Cette fonction vérifie le jeton du thread appelant par rapport à deux identifiants de sécurité spécifiques. Les identifiants de sécurité correspondent à un jeton du groupe
. Si l’un des identifiants de sécurité est activé dans le jeton d'accès du thread appelant, alors le code de fonction vulnérable peut s’exécuter.
Après avoir vu cela, j'ai pensé qu'un bogue de l'administrateur du noyau était toujours présent. Au final, les problèmes de corruption de la mémoire n'ont pas du tout été résolus. J’ai confirmé cela en apportant une légère modification à mon exploitation initiale : un utilisateur administrateur peut démarrer le service
, ouvrir un traitement vers le service et créer le processus d’exploitation à l’aide du traitement. J’ai pu obtenir une primitive R/W de noyau complet sur un système entièrement corrigé.
Bien que Microsoft ne considère pas l’administrateur du noyau comme une limite de sécurité, des bogues similaires ont été utilisés par des acteurs malveillants pour obtenir une primitive R/W du noyau et l’utiliser pour l’aveuglement EDR et les opérations de rootkit. Si vous êtes intéressé par le type de choses que l'on peut faire avec cette primitive, jetez un coup d'œil à ma conférence BlackHat sur FuzzySec.
Cet article portait sur la partie de recherche de vulnérabilités de mon projet Pwn2Own, qui consistait à trouver une vulnérabilité du noyau de type « zero day » pouvant être exploitée pour l’élévation des privilèges. Cet article décrit le parcours : s’inspirer d’autres recherches, ne pas trouver un bogue, choisir un nouvel angle, trouver quelque chose de suspect, puis enfin identifier où réside la vulnérabilité. Maintenant qu’un bogue a été identifié et qu’il existe une primitive d’utilisation après libération, le reste devrait être simple, n’est-ce pas ? Microsoft semble le croire. Il a classé ce bogue comme « assez susceptible d’être exploité » et que la complexité de l'attaque est « faible ». A-t-il raison ? J'aborderai ce point, la stratégie d'exploitation, et dévoilerai la signification du titre de la série, dans la prochaine partie.
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Andréa Piazza, pour les diagrammes incroyables
Emma Kirkpatrick, pour m’avoir patiemment expliqué le modèle de sécurité de Windows