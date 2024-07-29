Tout tourne en rond : histoire d’un bogue

Le petit bug qui a fait la différence : CVE-2024-30089 est une vulnérabilité subtile du noyau que j'ai utilisée pour exploiter une machine Windows 11 entièrement mise à jour (avec toutes les mesures de sécurité basées sur la virtualisation et les mesures de sécurité matérielle activées) et remporter ma première victoire au Pwn2Own cette année.

Dans cet article, je présente mon approche directe de la recherche de bugs : choisir un point de départ et suivre intuitivement un chemin jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention. Ce bug est intéressant car il peut être déclenché de manière fiable en raison d'une erreur logique. L’erreur se produit dans un état spécifique au sein d’un système de communication inter-processus, ce qui entraîne alors un use-after-free. Pour détecter le bug, il a fallu comparer les chemins d'accès au code du programme dans ses différents états possibles, un processus que je décris en détail. L'origine du bug et l'approche adoptée par Microsoft pour le corriger sont tout aussi intrigantes. Ces sujets sont également abordés dans cet article.