Être un bon animateur CLR : modernisation des techniques offensives de .NET

L'équipe rouge moderne se définit par sa capacité à compromettre des points de terminaison et à prendre des mesures pour atteindre ses objectifs. Pour atteindre le premier objectif, de nombreuses équipes mettent en œuvre leur propre système de commande et de contrôle (C2) personnalisé ou utilisent une option open source. Dans ce dernier cas, il existe un flux constant d'outils de post-exploitation qui tirent parti de diverses fonctionnalités de Windows, d'Active Directory et d'applications tierces. Depuis plusieurs années, le mécanisme d'exécution de cet outil repose en grande partie sur l'exécution d'assemblages .NET en mémoire.
Bien qu'il s'agisse d'une partie importante de l'arsenal de l'équipe rouge moderne, la technique d'exécution des assemblages .NET sur un point de terminaison compromis est restée largement stagnante. Dans cet article de blog, nous verrons comment les équipes rouges peuvent intégrer leurs exploitations d’exécution .NET dans cette décennie.
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Il n'y a pas si longtemps, de nombreuses équipes rouges utilisaient PowerShell pour leurs outils de post-exploitation. Cobalt Strike a pris une mesure pour changer cela en 2018 en mettant en œuvre le module d'exécution-assemblage. L’exécution-assemblage générait un processus sacrificiel et y injectait une DLL réfléchissante qui chargeait le Common Language Runtime (CLR) et exécutait un assembleur .NET fourni par l’opérateur.
Cela a entraîné le transfert d’un grand nombre d’outils post-exploitation vers des assemblages .NET. Au bout d’un certain temps, les défenseurs ont commencé à développer des détections pour le comportement « duplication et exécution » de l’exécution-assemblage, à savoir l’injection réfléchissante de DLL. Pour contourner ce problème, Shawn Jones, également membre de l'équipe IBM Adversary Simulation, a mis au point le fichier d'objets balises (BOF) InlineExecute-Assembly. Cela a permis aux opérateurs de s’éloigner du comportement « duplication et exécution » de l’exécution-assemblage et de rester dans le processus d’implantation. Depuis, de nombreux cadres C2 ont adopté ce comportement de manière native.
Si vous ne savez pas encore comment héberger le CLR et exécuter des assemblages .NET, je vous recommande de lire l'article de blog de Shawn dont le lien figure ci-dessus.
La technique d’exécution de l’assemblage profite d’une fonctionnalité de Windows connue sous le nom d’« hébergement CLR non géré ». Le Common Language Runtime, ou CLR, est l’environnement d’exécution de .NET. Les utilisateurs peuvent écrire des assemblages .NET dans divers langages (C#, F#, etc.), qui sont compilés dans un langage intermédiaire (IL). Le CLR est chargé de trouver un assemblage contenant le langage intermédiaire et de l’exécuter.
Traditionnellement, la technique d’exécution-assemblage repose sur l’utilisation de l’interface obsolète
. En chargeant à partir d’un tableau d’octets, nous évitons d’avoir à déposer du code dans le système de fichiers, qui pourrait être analysé par des solutions défensives.
a depuis été remplacé par l’interface
.
Figure 1 : page MSDN pour l’interface ICLRRuntimeHost
Les documents MSDN pour l’interface
Remarque : bien que nous ne puissions pas utiliser
La méthode
nous permet de fournir notre propre mise en oeuvre de l’interface
COM, ce qui permet d’indiquer au CLR d’utiliser diverses fonctionnalités de personnalisation. Les personnalisations CLR sont une fonctionnalité peu connue qui permet aux développeurs de prendre le contrôle de certains aspects du CLR. Les personnalisations fonctionnent en utilisant diverses interfaces « Gestionnaire » que nous, en tant que développeur, pouvons mettre en œuvre, et notre mise en oeuvre
indiquera au CLR quels gestionnaires nous souhaitons qu’elle utilise. Tout ce que nous ne mettons pas en œuvre sera simplement traité par le CLR comme il le ferait normalement. Une liste de gestionnaires pris en charge est présentée ci-dessous.
Figure 2 : certaines des interfaces prises en charge pour les personnalisations CLR
J’ai utilisé des cases rouges pour mettre en évidence les deux gestionnaires qui seront abordés dans cet article de blog :
J'ai rédigé la démonstration de faisabilité initiale pour les personnalisations CLR en C++, mais j'ai finalement choisi de tout remettre en oeuvre en C, et c'est ce que nous verrons dans ce billet. Je préfère les implants écrits en C pour éviter l’inflation du C++, et je voulais donc que cette exploitation d'exécution d'assemblage soit également en C. Mettre en oeuvre des interfaces COM en C est une énorme corvée, mais j'espère que les informations suivantes vous faciliteront la tâche à l'avenir. Voici comment vous devez définir l’interface
, que j'ai nommée « MyHostControl ».
Figure 3 : fichier d’en-tête mettant en oeuvre l’interface IHostControl
Pour implémenter notre interface COM, nous devons disposer des composants suivants (présentés ci-dessus dans cet ordre) :
La mise en oeuvre des méthodes réelles est un peu plus simple, comme indiqué ci-dessous :
Figure 4 : mise en oeuvre des méthodes QueryInterface, AddRef et Release
Comme je l'ai déjà mentionné, les méthodes
Figure 5 : mise en oeuvre de la méthode GetHostManager
Ici, nous n'avons pas besoin de mettre en oeuvre la méthode
Maintenant que nous avons mis en œuvre notre interface
, nous pouvons appeler
et lancer le CLR. Vous trouverez ci-dessous un extrait de code permettant d'effectuer les opérations normales d'hébergement du CLR (
,
,
), puis d'appeler
à l'aide de notre interface de contrôle d'hôte personnalisée. Ensuite, on commence le CLR.
Figure 6 : appel de SetHostControl et démarrage du CLR
Maintenant que nous savons comment mettre en oeuvre des interfaces COM en C, il est plus simple de mettre en oeuvre des gestionnaires spécifiques. L’interface
nous permet de prendre le contrôle de la gestion de la mémoire du CLR. Ci-dessous figure la liste de toutes les fonctions que nous devons mettre en oeuvre pour
.
Figure 7 : liste des méthodes pour l’interface IHostMemoryManager
Vous remarquerez probablement quelques méthodes qui permettent un comportement intéressant, notamment les méthodes Virtual* (VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualQuery, VirtualFree) qui sont utilisées pour gérer la majeure partie de la mémoire sous Windows. Vous trouverez ci-dessous une implémentation très simple de ces méthodes.
Figure 8 : Implémentation de VirtualAlloc, VirtualFree, VirtualQuery et VirtualProtect
Prendre le contrôle des allocations de mémoire permet à l’opérateur d’en profiter pleinement. Par exemple, il est possible d’effectuer les appels de l'API d'allocation via des appels syscall indirects. Il est également possible de suivre toutes les allocations effectuées par le CLR et les chiffrer lorsque votre implant se met en veille. Notez que le chiffrement des allocations CLR n’est pas très stable. Outre les méthodes Virtual*, il existe également la méthode
J’ai mentionné ci-dessus qu’essayer de chiffrer les allocations de mémoire CLR passe de « plutôt instable » à « très instable », selon la manière dont vous procédez exactement. En effet, si vous chiffrez ou libérez un morceau de mémoire que le CLR tente de référencer ultérieurement, le CLR lancera une erreur et fera planter votre processus. Il existe cependant une exception que j'ai trouvée : les allocations effectuées lors des chargements initiaux de l'assemblage.
Lorsque vous chargez un assemblage, qu'il soit en mémoire ou sur disque, le CLR alloue de l'espace et met l'assemblage en mémoire. Pour autant que je sache, il n'existait pas de méthode publiquement connue permettant d'identifier cette zone de mémoire et de l'effacer, hormis la recherche de modèles d'octets ou d'allocations de la taille attendue dans la mémoire du processus. Les personnalisations CLR offrent un mécanisme simple pour suivre ces allocations sous la forme de la méthode
. Cette méthode est un rappel de notification qui est déclenché chaque fois que le CLR charge un assembleur dans le processus, et le rappel inclut l’adresse et la taille de l’allocation sous forme d’arguments. D’après mes tests, ce rappel n’est déclenché que lorsqu’un assemblage est chargé dans le processus, ce qui nous permet de suivre les allocations de charge d’assemblage. Pour plus de robustesse, vous pouvez vérifier la taille ou analyser la mémoire pour vous assurer qu’il s’agit de l’assemblage que vous attendez. Voici un exemple de mise en œuvre de cette méthode. Comme il ne s'agit que d'un rappel de notification, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis simplement renvoyer S_OK.
Figure 9 : mise en oeuvre de la méthode AcquiredVirtualAddressSpace
Contrairement aux autres allocations faites par le CLR, je n’ai pas eu de problèmes avec le chiffrage ou l’effacement de cette région de mémoire après l’exécution de l’assemblage. Vous pouvez rencontrer des problèmes si vous essayez d’exécuter à nouveau le même assemblage dans le même domaine d’application, car le CLR peut essayer d’utiliser l’assemblage mis en cache qui est maintenant invalide. La plupart des mises en oeuvre d’exécution-assemblage créeront un nouveau domaine d’application, puis le détruiront après exécution. Assurez-vous donc de tester votre mise en oeuvre.
Cette fonctionnalité de notification a également une application défensive mineure. En général, les produits défensifs utilisent Event Tracing for Windows (ETW) pour suivre les chargements d’assemblages dans le CLR, mais ceci fournit un autre moyen d’être notifié si un assemblage a été chargé dans le processus. Comme l’adresse et la taille de la mémoire sont incluses, il serait trivial pour un produit défensif d’effectuer un balayage de la mémoire sur cette région.
Les autres gestionnaires que nous examinerons sont
et
.
est responsable de deux choses : donner au CLR une liste d'assemblages qu'il doit charger (à notre place, en tant qu'hôte du CLR), et renvoyer une interface
au CLR.
possède deux méthodes :
et
.
sera appelé chaque fois qu'il sera demandé au CLR de charger un assemblage qui ne figure pas dans la liste des assemblages que le CLR est chargé de charger (renvoyé par la commande
). Le CLR appelle
et transmet la chaîne d'identité d'un assemblage, et
est chargé de renvoyer les octets de l'assemblage. Vous avez probablement déjà vu une chaîne d’identité, elle ressemble à : «
».
Une fois que
a résolu l'assemblage, le contenu de l'assemblage est renvoyé en définissant un pointeur fourni en argument. J’ai mis en évidence l’argument pertinent,
, dans la capture d’écran ci-dessous.
Figure 10 : arguments pour la méthode ProvideAssembly de l’interface IHostAssemblyStore
L’assemblage est renvoyé en plaçant le pointeur à l’adresse d’un IStream en mémoire. En règle générale, le CLR tente de localiser l’assemblage en suivant l’ordre de recherche de son répertoire sur le disque, comme pour le chargement d’une DLL dans un processus Windows normal. Cependant, comme nous pouvons fournir notre propre mise en oeuvre, nous pouvons accepter une demande pour un assemblage qui est généralement chargé depuis un disque et fournir un assemblage que nous avons en mémoire. Les octets de l’assemblage doivent être dans un IStream, ce qui peut être réalisé via la fonction SHCreateMemStream qui reçoit un tableau d’octets et retourne un IStream.
Vous vous demandez peut-être pourquoi c’est important s’il s’agit simplement d’une autre façon de charger des assemblages en mémoire. Qu’en est-il de l’interface d’analyse anti-logiciel malveillant (AMSI)?
AMSI est responsable de l’analyse de tout assemblage chargé par réflexion afin de détecter tout contenu malveillant. Windows Defender utilise AMSI, et AMSI permet également à d’autres outils de détection et réponse des terminaux de se connecter et d’analyser le contenu des assemblages chargés en mémoire. Certains ont tendance à se moquer d’AMSI car il peut être contourné, mais je pense que pour un système installé par défaut sous Windows, AMSI est une fonctionnalité de sécurité assez efficace. Au minimum, il détectera un grand nombre d’outils .NET malveillants (tels que Seatbelt) exécutés en mémoire. Il existe une riche histoire de jeu du chat et de la souris pour contourner AMSI parmi les membres de l’équipe rouge, mais un grand nombre de ces contournements reposent sur la modification des octets des fonctions clés (telles que AmsiScanBuffer) afin qu’elles ne s’exécutent pas ou qu’elles renvoient une « bonne » valeur. Les contournements AMSI traditionnels sont gênants car ils laissent des octets de copie en écriture dans la section .text. de la mémoire d’AMSI.dll, qui constitue un indice révélateur pour tout système de défense examinant un processus suspect. Les contournements AMSI plus sophistiqués, tels que les points d’ancrage de point d’arrêt matériels, sont également associés à d’autres détections basées sur les signatures, comme l’inspection du contexte des threads pour vérifier l’utilisation du registre de débogage.
En mettant en oeuvre notre propre version de la méthode
, nous pouvons contourner complètement l’AMSI. Traditionnellement, la méthode
est utilisée pour charger des assemblages à partir d’un tableau d’octets et
est instrumentée par AMSI. Saviez-vous qu’il existe d’autres fonctions Load_* rarement utilisées ?
Figure 11 : La famille de méthodes Load
Maintenant, la partie importante : parce que nous appelons
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'exécution de Seatbelt via un appel à
Figure 12 : exécution de Seatbelt et contournement d’AMSI
Figure 13 : liste des modules de processus sans chargement d’AMSI.dll
Selon un article de CLR Inside Out publié dans l’édition d’août 2006 du magazine MSDN, Microsoft a lui-même utilisé une technique similaire pour que SQL Server 2005 charge les assemblages .NET à partir de la base de données plutôt que du disque. La capacité de stocker et d’exécuter des assemblages .NET depuis une base de données SQL est une technique de mouvement latéral personnelle et peut être facilement réalisée avec SQLRecon, un autre outil X-Force Red créé par Sanjiv Kawa.
Je publie une démonstration de faisabilité pour cette technique que vous pouvez trouver sur GitHub ici. Cette démonstration de faisabilité montre comment mettre en oeuvre les interfaces COM
,
,
,
et
. Elle appelle
et démarre le CLR en utilisant l'interface
.
La mise en oeuvre du gestionnaire de mémoire se contente d'appeler les API Windows correctes (par ex. : VirtualAlloc) mais inclut un exemple de suivi de toutes les allocations de mémoire effectuées par le CLR. Il inclut également un exemple d’effacement des artefacts de charge d’assemblage fournis par le rappel
évoqué précédemment.
Il existe également une démonstration de faisabilité complète pour le contournement de l'AMSI. Ce contournement comporte une mise en garde si vous essayez de l'appliquer à votre propre outil : l'identité de l'assemblage que vous essayez de charger en utilisant la méthode
doit correspondre à l'identité de l'assemblage que vous renvoyez finalement au CLR. Par exemple, si vous appelez
avec pour argument « Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral », alors l'assemblage que vous essayez d'exécuter doit également avoir cette identité. Vous ne pouvez pas tenter de charger mscorlib mais renvoyer plutôt Seatbelt, car le CLR vérifiera cela et générera une erreur. Faites attention aux noms d'assemblage que vous tentez de charger, mais si vous essayez toujours de charger de manière réflexive une assemblage nommé Seatbelt au cours de l'année où vous lisez ceci, je vous suggère de fermer cet article de blog et de poursuivre une activité plus enrichissante.
Dans la démonstration de faisabilité, j'utilise la méthode
de l'interface
pour obtenir la chaîne d'identité de l'assemblage qui va être exécuté. Vous pouvez également éloigner cette tâche de l'implant et obtenir l'identité de l'assemblage sur le client ou le serveur d'équipe, puis transmettre la chaîne d'identité en tant qu'argument à votre implant.
Bien qu’il s’agisse d’un nouveau contournement de l’AMSI, il n’est en fin de compte que cela : un contournement de l’AMSI. Les produits défensifs devraient utiliser des stratégies de défense en profondeur et ne pas simplement compter sur l’AMSI pour détecter les assemblages malveillants. Tous les assemblages chargés à l'aide de cette technique génèrent également les mêmes événements ETW (Event Tracing for Windows) que n'importe quel autre assemblage en mémoire. Les assemblages malveillants peuvent être détectés via analyse de la mémoire, comme l'ont fait plusieurs plateformes EDR plus avancées. De nombreux outils de post-exploitation possèdent également leurs propres indices de compromission uniques.
Comme mentionné ci-dessus, il existe également quelques applications défensives de cette recherche. Le rappel
fournit une autre méthode pour être informé du chargement des assemblages dans le processus. Si un défenseur devait mettre en oeuvre l'interface
il serait inséré dans la chaîne de chargement de l'assemblage et aurait la possibilité de bloquer entièrement le chargement de l'assemblage ou de modifier les octets d'un assemblage avant qu'il ne soit chargé dans le processus. Mon avis ? Je pense qu’il y aura probablement des développements futurs dans ce domaine.
J'aimerais parler de la chronologie de cette recherche et de la raison pour laquelle nous la publions actuellement. J’ai mené toutes ces recherches en juin 2023 et nous l’avons gardée pour nous jusqu’à maintenant, bien qu’elles aient été proposées à plusieurs appels à contribution pour des conférences. Au moment où cette recherche a été réalisée, j’ai fouillé les moteurs de recherche à la recherche de quelque chose de similaire, d’abord à la recherche de matériel de référence, puis à confirmer si j’étais le premier à identifier ce comportement. Depuis lors, j'ai effectué des recherches périodiques pour voir si quelqu'un avait publié un travail similaire. Au début du mois de janvier 2025, j'ai trouvé cet article : Using CLR Hosting to Evade AMSI, écrit par Marcos González Hermida dans le magazine « NTT Data ».
Cet article révélait ce même contournement, et selon le magazine, il a été initialement publié en juin 2024 (le supplément mentionné ci-dessus date de juillet 2024). Cet article est très bien écrit et je vous recommande de le lire. Les seules remarques que je ferais sont que l'auteur conclut que les assemblages doivent être signés pour être exécutés, et dans sa démonstration de faisabilité, il utilise la méthode
pour obtenir manuellement la méthode Main de l'assemblage qu'il charge(Rubeus, en particulier). Je n’ai eu aucun problème à charger des assemblages non signés en utilisant cette technique, et vous pouvez utiliser la même méthode
pour obtenir le point d’entrée de l’assemblage chargé utilisé dans de nombreuses mises en oeuvre d’exécution-assemblage, sans avoir à connaître les noms des espaces de nom ou des classes.
Avec la publication de l’article de Marcos et de la démonstration de faisabilité, ce contournement de l’AMSI pouvait désormais être considéré comme public, nous avons donc décidé qu’il était temps de publier nos recherches accompagnées d’une démonstration de faisabilité de ce que nous avions découvert.
Dans cet article, nous avons examiné comment vous pouvez utiliser les personnalisations CLR pour améliorer votre activités de sécurité tout en exécutant des outils .NET en mémoire. En outre, nous avons démontré un contournement complet d’AMSI en utilisant ces fonctionnalités moins connues du CLR. L'utilisation des outils .NET restera efficace pour les spécialistes de l’attaque et les acteurs de la menace. Pour cette raison, il est essentiel que les défenseurs comprennent comment fonctionne la CLR et construisent des stratégies de défense en profondeur pour détecter les outils de post-exploitation.
Merci Brett et Valentina pour avoir évalué cette recherche !
Gérer l'échec : politique d'élévation des défaillances dans les hôtes CLR. Il s'agit du seul exemple réel que j'ai pu trouver de techniques d’attaque utilisant des personnalisations CLR lorsque j'ai commencé à faire cette recherche.
Hosted Pumpkin : un dépôt GitHub contenant une démonstration de faisabilité pour la mise en œuvre de plusieurs personnalisations du CLR.
Le shellcode « Loading .NET Assemblies From Memory - Donut » a été d'une grande aide dans l'élaboration de toutes les structures de données et définitions pertinentes en C.
Personnalisation de l’exécution du CLR Microsoft .NET par Steven Pratschner : il s’agit du texte définitif relatif aux personnalisations CLR. Une lecture indispensable si ce domaine vous intéresse.