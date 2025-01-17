Être un bon animateur CLR : modernisation des techniques offensives de .NET

J'aimerais parler de la chronologie de cette recherche et de la raison pour laquelle nous la publions actuellement. J’ai mené toutes ces recherches en juin 2023 et nous l’avons gardée pour nous jusqu’à maintenant, bien qu’elles aient été proposées à plusieurs appels à contribution pour des conférences. Au moment où cette recherche a été réalisée, j’ai fouillé les moteurs de recherche à la recherche de quelque chose de similaire, d’abord à la recherche de matériel de référence, puis à confirmer si j’étais le premier à identifier ce comportement. Depuis lors, j'ai effectué des recherches périodiques pour voir si quelqu'un avait publié un travail similaire. Au début du mois de janvier 2025, j'ai trouvé cet article : Using CLR Hosting to Evade AMSI, écrit par Marcos González Hermida dans le magazine « NTT Data ».

Cet article révélait ce même contournement, et selon le magazine, il a été initialement publié en juin 2024 (le supplément mentionné ci-dessus date de juillet 2024). Cet article est très bien écrit et je vous recommande de le lire. Les seules remarques que je ferais sont que l'auteur conclut que les assemblages doivent être signés pour être exécutés, et dans sa démonstration de faisabilité, il utilise la méthode GetType_2 pour obtenir manuellement la méthode Main de l'assemblage qu'il charge(Rubeus, en particulier). Je n’ai eu aucun problème à charger des assemblages non signés en utilisant cette technique, et vous pouvez utiliser la même méthode Entrypoint pour obtenir le point d’entrée de l’assemblage chargé utilisé dans de nombreuses mises en oeuvre d’exécution-assemblage, sans avoir à connaître les noms des espaces de nom ou des classes.

Avec la publication de l’article de Marcos et de la démonstration de faisabilité, ce contournement de l’AMSI pouvait désormais être considéré comme public, nous avons donc décidé qu’il était temps de publier nos recherches accompagnées d’une démonstration de faisabilité de ce que nous avions découvert.