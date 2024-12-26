Apple Intelligence mise sur la personnalisation en temps réel, en analysant les interactions des utilisateurs pour affiner les notifications, les messages et la prise de décision. Bien que cela améliore l'expérience utilisateur, c'est une épée à double tranchant. Si des pirates compromettent ces systèmes, la capacité de l'intelligence artificielle à personnaliser les notifications ou à hiérarchiser les messages pourrait devenir une arme. Des acteurs malveillants pourraient manipuler l'IA pour injecter des messages ou des notifications frauduleux, ce qui pourrait inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles.

Ces risques ne sont pas hypothétiques. Par exemple, des chercheurs en sécurité ont découvert comment des données cachées dans des images peuvent inciter l'IA à prendre des mesures imprévues, ce qui nous rappelle clairement à quel point les systèmes intelligents restent vulnérables à une exploitation créative.

Dans la nouvelle ère de l’IA en temps réel, la cybersécurité de l’IA doit prendre en compte plusieurs risques, tels que :