Les entreprises de pointe surpassent leurs concurrents en matière de rentabilité, d’innovation et de croissance des revenus en utilisant des assistants alimentés par l'IA générative pour transformer leur façon de travailler. Dans cette session, découvrez comment les entreprises déploient des assistants IA pour doter leurs équipes de l’expertise nécessaire afin d'atteindre des niveaux de performance plus élevés, en transformant des piles de données en informations personnalisées et en actions automatisées et opportunes, en utilisant des techniques de natural language understanding et de machine learning pour automatiser les processus métier. Les temps de réponses aux questions sont accélérés et les développeurs peuvent être plus productifs. Écoutez les clients et partenaires IBM expliquer comment ils ont conçu des assistants IA pour transformer leurs opérations, créé de nouvelles méthodes de travail et utilisé l’IA générative pour créer un nouvel avantage concurrentiel à grande échelle pour leurs entreprises.

Intervenants :

o Kareem Yusuf Ph.D, vice-président senior, Gestion des produits et croissance, IBM Software, IBM

o Kelly Chambliss, vice-présidente senior, IBM Consulting, Amérique, IBM

o Gary Kotovets, responsable des données et de l’analytique, Dun & Bradstreet

o Kumar Gudavalli, responsable de la stratégie technologique et architecte en chef, Elevance Health