Découvrez comment les analyses pilotées par l’IA générative et les fonctionnalités d’automatisation alimentées par l’IA nouvelle génération d’IBM peuvent vous aider à relever ce défi en simplifiant et en optimisant l’ensemble de vos technologies métier pour un impact maximal.

Keynote 5

Construire l’architecture dont votre IA a besoin : un cloud hybride conçu avec et pour l’IA générative

Comment utiliser les données disponibles – qui devraient croître de plus de 250 % au cours des cinq prochaines années avec l’essor de l’IA générative – pour entraîner l’IA, tout en donnant la priorité à la gouvernance et à la sécurité ? Découvrez comment les organisations associent la plateforme de données et d’IA watsonx aux solutions d’infrastructure Red Hat OpenShift et IBM pour gouverner et sécuriser leurs données et leurs modèles IA sans compromettre les performances.