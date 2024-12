L'IA générative passe de l'expérimentation à la production. Découvrez comment créer de la valeur commerciale grâce à une IA responsable en utilisant watsonx, une plateforme d'IA et de données pour l'IA générative et le machine learning. Avec watsonx, vous pouvez entraîner des modèles de fondation avec vos propres données de confiance et appliquer une gouvernance et des garde-fous. Cela vous permet d'utiliser l'IA de manière responsable dans vos processus métier, de rationaliser les workflows clés et de gérer la conformité aux multiples réglementations émergentes sur l'IA. Inspirez-vous d'exemples concrets de la façon dont IBM permet à diverses entreprises de multiplier l'impact de l'IA responsable et de saisir de nouvelles opportunités de croissance. ​

Intervenants :

o Dinesh Nirmal, vice-président senior, Produits, IBM Software, IBM

o Ritika Gunnar, directrice générale, Gestion des produits, Données et IA, IBM

o Elías Zamora Sillero, directeur des données, FC Séville

o Toomas Römer, vice-président de l'ingénierie, Bolt

o Howie Liu, cofondateur/PDG, Airtable

o Mrinal Manohar, cofondateur, président-directeur général, Casper Labs