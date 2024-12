Bienvenue dans l’ère de la création de valeur grâce à l’IA. La valeur d’une technologie dépend de l’écosystème qu’elle permet de créer. Les entreprises qui cherchent à intégrer l'IA générative dans leurs workflows sont confrontées à des défis en termes de coûts d'inférence, de fiabilité de l'IA, d'efficacité énergétique, de portabilité et de capacité à exploiter les données de l'entreprise de manière efficace et sécurisée. Relever ces défis nécessite non seulement de l’innovation, mais également le bon type de stratégie métier en matière d’IA, une stratégie fondée sur la puissance collective d’une communauté d’IA ouverte et saine. Rejoignez Darío Gil, vice-président senior et directeur de la recherche IBM, pour en savoir plus à propos des dernières technologies d’IBM conçues pour développer l’IA d’entreprise et découvrir à quoi ressemble une stratégie métier gagnante en matière d’IA.

Intervenants :

o Dr Darío Gil, vice-président senior et directeur de la recherche, IBM