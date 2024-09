AI Academy

L’auteur Arthur C. Clarke a déclaré que « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Mais l’intelligence artificielle (IA), ce n’est pas de la magie. Ce sont des mathématiques et des sciences, et cela va toucher tous les aspects de notre vie. Revenons sur l’histoire de l’IA et découvrons ce que l’avenir réserve aux entreprises qui envisagent d’adopter l’IA.