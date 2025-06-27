Aujourd’hui, les entreprises se demandent constamment comment elles peuvent automatiser et simplifier au mieux leurs processus métier. Or, l’interconnexion de tous les éléments impliqués rend cette tâche à la fois longue et complexe. Néanmoins, avec l’avènement de l’IA générative et des nouvelles technologies qui en découlent, les entreprises voient leur processus d’intégration s’accélérer.
L’IA induit d’importants changements en matière d’intégration. Dans cet épisode de l’AI Academy, Madhu Kochar explique pourquoi cette intégration assistée par l’IA générative est essentielle pour renforcer durablement la productivité et la résilience.
Ce guide aide les responsables informatiques et les architectes d’intégration à évaluer et à sélectionner la bonne solution iPaaS dans un monde dominé par l’IA. Il présente les critères essentiels, les capacités pilotées par l’IA, les pièges à éviter ainsi qu’un processus en plusieurs étapes pour élaborer des stratégies d’intégration résilientes et tournées vers l’avenir.
Cette ressource présente le concept d’entreprise agentique, dans laquelle des agents d’IA sont intégrés dans les workflows afin d’automatiser les tâches, de collaborer avec les humains et de stimuler la croissance.
Les entreprises d’aujourd’hui sont sous pression pour accélérer l’innovation tout en montrant un retour sur investissement tangible dans l’IA. Pourtant, de nombreuses entreprises ont du mal à intégrer divers systèmes, API et flux de données au tempo que l’économie impose.
