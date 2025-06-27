Aujourd’hui, les entreprises se demandent constamment comment elles peuvent automatiser et simplifier au mieux leurs processus métier. Or, l’interconnexion de tous les éléments impliqués rend cette tâche à la fois longue et complexe. Néanmoins, avec l’avènement de l’IA générative et des nouvelles technologies qui en découlent, les entreprises voient leur processus d’intégration s’accélérer.



L’IA induit d’importants changements en matière d’intégration. Dans cet épisode de l’AI Academy, Madhu Kochar explique pourquoi cette intégration assistée par l’IA générative est essentielle pour renforcer durablement la productivité et la résilience.