Mettre l’IA au service de l’intégration

Aujourd’hui, les entreprises se demandent constamment comment elles peuvent automatiser et simplifier au mieux leurs processus métier. Or, l’interconnexion de tous les éléments impliqués rend cette tâche à la fois longue et complexe. Néanmoins, avec l’avènement de l’IA générative et des nouvelles technologies qui en découlent, les entreprises voient leur processus d’intégration s’accélérer.

L’IA induit d’importants changements en matière d’intégration. Dans cet épisode de l’AI Academy, Madhu Kochar explique pourquoi cette intégration assistée par l’IA générative est essentielle pour renforcer durablement la productivité et la résilience.
Couverture de l’épisode de l’AI Academy avec Madhu Kochar souriant
Ce que vous apprendrez
  • Comment l’IA peut vous aider à tirer parti de l’intégration
  • L’intérêt de la gouvernance et des garde-fous en matière d’intégration
  • L’importance croissante des agents d’IA
Ce n’est pas parce que l’intégration est un domaine révolutionné par les nouvelles technologies que le besoin d’intégration disparaît pour autant. L’IA ne peut exister sans intégration, et vice versa. C’est un cycle qui s’autoalimente.
Madhu Kochar Vice-présidente, produits logiciels IBM

Guide de l’épisode

Lire le NOUVEAU guide d’achat iPaaS  

Ce guide aide les responsables informatiques et les architectes d’intégration à évaluer et à sélectionner la bonne solution iPaaS dans un monde dominé par l’IA. Il présente les critères essentiels, les capacités pilotées par l’IA, les pièges à éviter ainsi qu’un processus en plusieurs étapes pour élaborer des stratégies d’intégration résilientes et tournées vers l’avenir.

 

Paysage urbain abstrait et futuriste en 3D avec des bâtiments géométriques dans des tons bleus, blancs et jaunes

