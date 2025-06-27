Mettre l’IA au service de l’observabilité

La réussite des entreprises repose sur la fiabilité de leurs produits. C’est pourquoi l’observabilité est un facteur clé de performance : elle permet aux décideurs de comprendre et d’analyser l’état interne de leurs systèmes et de leurs applications. Dans cet épisode de l’AI Academy, Vikram Murali explique pourquoi l’observabilité est devenue incontournable à l’ère de l’IA et partage des recommandations concrètes pour mettre en place une stratégie d’observabilité robuste, capable de renforcer la résilience des systèmes informatiques.