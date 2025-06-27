Mettre l’IA au service de l’observabilité

La réussite des entreprises repose sur la fiabilité de leurs produits. C’est pourquoi l’observabilité est un facteur clé de performance : elle permet aux décideurs de comprendre et d’analyser l’état interne de leurs systèmes et de leurs applications. Dans cet épisode de l’AI Academy, Vikram Murali explique pourquoi l’observabilité est devenue incontournable à l’ère de l’IA et partage des recommandations concrètes pour mettre en place une stratégie d’observabilité robuste, capable de renforcer la résilience des systèmes informatiques.
Découvrez comment l’observabilité peut améliorer la productivité de votre équipe ITOps et comment choisir les solutions les plus adaptées pour une gestion proactive – voire prédictive – des systèmes informatiques et des applications.
Cessez de considérer l’IA générative comme une expérience scientifique, et servez-vous-en comme outil générateur de valeur. Découvrez comment dynamiser vos opérations informatiques en mettant l’IA au travail.
Aujourd’hui, le succès d’une entreprise se mesure à son temps de fonctionnement et au niveau de satisfaction de ses clients. Pour bon nombre d’entreprises, l’informatique est donc essentielle.
