Mettre l’IA au service de l’observabilité

La réussite des entreprises repose sur la fiabilité de leurs produits. C’est pourquoi l’observabilité est un facteur clé de performance : elle permet aux décideurs de comprendre et d’analyser l’état interne de leurs systèmes et de leurs applications. Dans cet épisode de l’AI Academy, Vikram Murali explique pourquoi l’observabilité est devenue incontournable à l’ère de l’IA et partage des recommandations concrètes pour mettre en place une stratégie d’observabilité robuste, capable de renforcer la résilience des systèmes informatiques.
Ce que vous apprendrez
  • Quelle différence entre observabilité et contrôle ?
  • Pourquoi l’observabilité est indispensable pour faire passer l’IA à l’échelle
  • Comment une stratégie d’observabilité renforce la résilience de l’entreprise.
L’observabilité est un problème de « jour zéro ». Parce qu’avoir la bonne infrastructure d’observabilité en place est la seule manière pour les équipes chargées des opérations de garantir que leur environnement d’IA est conçu pour évoluer.
Vikram Murali Vice-président, développement des produits IBM Automation 

Obtenir le guide

Solutions d’observabilité IBM

Découvrez comment l’observabilité peut améliorer la productivité de votre équipe ITOps et comment choisir les solutions les plus adaptées pour une gestion proactive – voire prédictive – des systèmes informatiques et des applications.

 Télécharger le guide
Ressources connexes

Mettre l’IA au service des opérations informatiques

Cessez de considérer l’IA générative comme une expérience scientifique, et servez-vous-en comme outil générateur de valeur. Découvrez comment dynamiser vos opérations informatiques en mettant l’IA au travail.

Infographie sur le ROI de l’automatisation informatique alimentée par l’IA

Aujourd’hui, le succès d’une entreprise se mesure à son temps de fonctionnement et au niveau de satisfaction de ses clients. Pour bon nombre d’entreprises, l’informatique est donc essentielle.

Dynamisez votre automatisation

Renforcez votre résilience opérationnelle et optimisez la performance de vos applications cloud native grâce à l’observabilité et aux outils d’automatisation informatique alimentés par l’IA.
