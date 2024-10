AI Academy

Votre infrastructure informatique doit s’emboîter tel un puzzle. Découvrez comment l’agilité opérationnelle et l’évolutivité du cloud hybride peuvent aider votre entreprise à tirer le meilleur parti de l’IA.

Vous voulez obtenir un meilleur retour sur vos investissements dans l'IA ? Découvrez comment la mise à l’échelle de l’IA générative dans des domaines clés favorise le changement en aidant vos meilleurs éléments à créer et à fournir de nouvelles solutions innovantes.

Partie 1

Sélectionnez le cas d’utilisation d’IA adapté à votre entreprise

Pour optimiser le coût total de possession et le ROI de votre IA, il est crucial de choisir le bon cas d’utilisation. Découvrez les principaux éléments à prendre en compte et l’impact des investissements existants tels que l’IA générative, l’IA et le machine learning.