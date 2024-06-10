Alors que les organisations s'efforcent d'exploiter la puissance de l'IA tout en maîtrisant leurs coûts, le recours aux modèles « tout en tant que service » (XaaS) devient une approche stratégique. Dans ce blog, nous allons découvrir comment les entreprises peuvent utiliser à la fois le XaaS sur site et sur le cloud pour contrôler les budgets à l'ère de l'IA, en favorisant la durabilité financière sans compromettre les progrès technologiques.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le XaaS englobe un large éventail de modèles de services basés sur le cloud et sur site, qui offrent des solutions évolutives et rentables aux entreprises. Du logiciel en tant que service (SaaS) à l'infrastructure en tant que service (IaaS), en passant par la plateforme en tant que service (PaaS) et au-delà, le XaaS permet aux entreprises d'accéder à des technologies et des capacités de pointe sans avoir à investir au préalable dans du matériel ou des logiciels.
L'un des principaux avantages des modèles XaaS réside dans leur flexibilité et leur évolutivité intrinsèques, qu'ils soient déployés sur site ou dans le cloud. Les offres XaaS basées sur le cloud offrent aux entreprises la possibilité d'augmenter ou de réduire leurs ressources en fonction de la demande, ce qui permet une utilisation optimale des ressources et une rentabilité accrue. De même, les solutions XaaS sur site offrent la possibilité d'adapter les ressources au sein de l'infrastructure propre à l'entreprise, ce qui permet un meilleur contrôle des données et de la sécurité.
La gestion des budgets à l'ère de l'IA nécessite une compréhension approfondie des facteurs de coûts et des modèles de dépenses. Les modèles XaaS offrent aux organisations une plus grande prévisibilité et transparence dans la gestion des coûts en fournissant des indicateurs de facturation détaillés et des analyses d'utilisation. Grâce à des informations granulaires sur la consommation des ressources, les entreprises peuvent identifier les opportunités d’optimisation et allouer les budgets plus efficacement.
La maintenance et la gestion d'une infrastructure sur site pour les workloads d'IA peuvent être gourmandes en ressources et coûteuses. En tirant parti des offres XaaS basées sur le cloud et sur site, les entreprises peuvent confier la gestion de l’infrastructure aux fournisseurs de services. Les solutions XaaS basées sur le cloud offrent évolutivité, flexibilité et accès à un large éventail d’outils et de services d’AI, tandis que les offres XaaS sur site permettent de mieux contrôler la gouvernance des données, la conformité et la sécurité des données.
La mise en œuvre d’initiatives d’IA nécessite souvent des compétences et une expertise spécialisées dans des domaines tels que la science des données, le machine learning et le développement de l’IA. Les modèles XaaS permettent aux organisations d’accéder à un vaste écosystème de professionnels qualifiés et de fournisseurs de services qui peuvent les aider dans la conception, le développement et le déploiement de solutions d’IA. Cet accès à une expertise spécialisée permet aux entreprises d’accélérer la mise sur le marché et d’obtenir de meilleurs résultats tout en contrôlant les coûts.
À l’ère de l’IA, une expérimentation et une innovation rapides sont essentielles pour garder une longueur d’avance sur la concurrence. Les modèles XaaS facilitent l’expérimentation en fournissant aux entreprises l’accès à un large éventail d’outils, de plateformes et de services d’IA à la demande. Cela permet aux entreprises d’itérer rapidement, de tester les hypothèses et d’affiner les solutions d’IA sans avoir à consentir d’importants investissements initiaux. Adopter une culture de l’expérimentation permet aux entreprises de stimuler l’innovation tout en minimisant les risques financiers.
Alors que les organisations font face aux complexités liées à l'adoption de l'IA et s'efforcent de contrôler leurs budgets, l'utilisation conjointe de modèles XaaS sur site et dans le cloud apparaît comme un impératif stratégique. En tirant parti de la flexibilité, de l'évolutivité, de la prévisibilité des coûts et de l'accès à l'expertise offerts par les solutions XaaS, les entreprises peuvent optimiser leurs coûts, stimuler l'innovation et atteindre une croissance durable. Qu'il soit déployé sur site ou dans le cloud, le XaaS sert de catalyseur de réussite, permettant aux organisations de libérer tout le potentiel de l'IA tout en conservant leur résilience financière dans un environnement commercial en constante évolution.
Maîtrisez votre budget IA avec IBM Storage as a Service et IBM Power Virtual Server. Que ce soit sur site dans votre centre de données ou dans IBM Cloud, vous pouvez provisionner, budgétiser et bénéficier de la même expérience client grâce à ces offres IBM.
Testez IBM API Connect grâce à un essai gratuit ou contactez nos experts pour discuter de vos besoins. Que vous soyez prêt à optimiser votre gestion des API ou que vous souhaitiez en savoir plus, nous sommes là pour vous accompagner dans votre transformation numérique.
Découvrez tout le potentiel de vos processus d’intégration avec des solutions alimentées par l’IA. Prenez rendez-vous avec nos experts ou explorez notre documentation produit pour vous lancer.
Dynamisez votre activité avec les solutions de messagerie sécurisées et performantes IBM MQ. Commencez votre essai gratuit ou contactez nos experts pour découvrir comment IBM MQ peut transformer vos opérations.
Transférez des fichiers plus rapidement et en toute sécurité, quelle que soit leur taille ou la distance du transfert. Essayez IBM Aspera dès aujourd’hui et rationalisez vos workflows de données avec une efficacité à grande vitesse.
Transformez votre activité en connectant facilement les applications et les données. Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment IBM App Connect peut rationaliser votre parcours d’intégration.
L’automatisation alimentée par l’IA augmente l’agilité dans les API, les applications, les événements, les fichiers et le B2B/EDI.
Libérez le potentiel de votre entreprise avec les solutions d’intégration IBM qui connectent les applications et les systèmes pour fournir un accès rapide et sécurisé aux données critiques.
Déverrouillez de nouvelles capacités et stimulez l’agilité métier grâce aux services de conseils cloud d’IBM. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.