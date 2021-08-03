Qu'est-ce qu'un passeport vaccinal ?

Un passeport vaccinal est un document de santé physique ou numérique qui confirme qu'une personne a été vaccinée contre une maladie contagieuse particulière afin de lui permettre de voyager.
De nombreux voyageurs connaissent la Carte Jaune qui est un dossier de vaccination officiel créé par l'Organisation mondiale de la santé. Cette carte, reconnaissable à sa couleur jaune caractéristique, est un document sanitaire international utilisé depuis les années 1930. Elle atteste des vaccinations d'un individu et accompagne généralement le passeport lors des voyages à l'étranger. Elle atteste auprès des autorités douanières que le voyageur a été vacciné contre certaines maladies, comme la fièvre jaune, la typhoïde ou le choléra.
Même si les cartes de vaccination comme la carte jaune sont encore utilisées, beaucoup de gouvernements pensent à créer des passeports de vaccination numériques modernes qui sont plus difficiles à falsifier. À cause du risque pour la santé publique que représente le COVID-19, plusieurs pays se demandent si les passeports de vaccination et les passes sanitaires pourraient servir comme preuve de vaccination pour redonner confiance aux gens qui veulent voyager à l'étranger et les aider à reprendre leur vie normale.
Israël a été le premier pays à lancer un passeport vaccinal moderne, le Green Pass, en février 2021. Israël, la Chine, Bahreïn et le Japon étaient les premiers pays à délivrer des passeports de vaccination aux personnes vaccinées pour les voyages internationaux et autres utilisations, en mai 2021. Alors que l'Australie et plusieurs pays de l'Union européenne, dont le Danemark et la Grèce, ont pris l'initiative de développer des programmes, d'autres pays sont encore en phase de réflexion. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral, par la voix de l'administration Biden et des responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a exclu la mise en place et la délivrance de passeports vaccinaux pour les Américains.
Les passeports vaccinaux bénéficient de l'utilisation de plus en plus répandue des nouvelles technologies sécurisées de justificatifs d'identité numériques. Outre l'utilisation des passeports vaccinaux pour les voyages internationaux, cette technologie trouve également des applications dans d'autres domaines. Concrètement, les organisations qui regroupent des personnes cherchent des solutions numériques pour se passer des cartes de vaccination papier et des résultats de tests. Parfois, cela implique de déterminer, avec leur accord et en toute confidentialité, si les personnes ont été testées ou vaccinées.
Un passeport santé numérique – à ne pas confondre avec le passeport vaccinal – offre aux individus une option pratique et volontaire pour partager leur statut de santé, par exemple s'ils ont été vaccinés ou testés négatifs à la COVID-19. Avec un passeport santé numérique, plus besoin de transporter plusieurs documents : il suffit de présenter un QR code scannable sur son smartphone ou une version papier. Les données personnelles restent, quant à elles, chiffrées de manière sécurisée dans un portefeuille numérique sur le téléphone.
Face au déploiement mondial des vaccins contre la COVID-19, le passeport santé numérique s'impose comme une solution parmi d'autres, envisagée par les gouvernements, entreprises, ONG et acteurs économiques pour accompagner le retour aux activités habituelles. Par exemple, en mars 2021, l'État de New York a mis en place l'Excelsior Pass, un passeport santé numérique gratuit, sécurisé et facultatif, pour accompagner la réouverture de l'État en toute sécurité.
La technologie de certification numérique a vocation à perdurer au-delà de la pandémie de COVID-19. Elle permettra aux individus de justifier de leurs vaccinations ou de communiquer d'autres informations sur leur état de santé. L'utilisation de certificats numériques pourrait également s'avérer utile pour les établissements scolaires, afin de gérer les carnets de vaccination des élèves, ou pour les entreprises, afin de contrôler les aptitudes médicales et les vaccinations obligatoires pour certains postes.
Grâce au passeport santé numérique, plus besoin de s'encombrer de documents médicaux importants, comme les certificats de vaccination, et de risquer de les égarer. Un simple smartphone ou un certificat imprimé suffit ; en cas de perte, il est facile de le réimprimer depuis un ordinateur ou un mobile.
Avec la technologie des passeports santé numériques, chacun gère ses données de santé et choisit ce qu'il partage, avec qui et à quelle fin. On ne partage que le justificatif vérifié ; les données restent privées et protégées.
Chaque organisation a ses propres exigences pour évaluer l'état de santé des personnes et valider leur retour. Le contrôle des passagers par une compagnie aérienne pour un vol international sera probablement plus strict que celui des supporters dans un stade en plein air. Grâce aux passeports santé numériques, les organisations peuvent aisément créer des règles sur mesure.
Même si l'utilisation d'un passeport santé numérique sur smartphone est pratique pour beaucoup, certaines personnes peuvent ne pas posséder d'appareil compatible ou préférer ne pas s'en servir. On peut aussi oublier son téléphone chez soi, ou tomber en panne de batterie au mauvais moment. Conscients de ces limites, les concepteurs des technologies de passeports santé numériques ont souvent prévu des options supplémentaires, comme l'impression de certificats, permettant d'accéder à ses justificatifs depuis un ordinateur ou un autre appareil si besoin.
Le retour à la normale, avec la diminution des confinements et autres restrictions, impliquera une coordination entre les différentes organisations. Pour accueillir de nouveau le public, les entreprises du secteur privé ont besoin de solutions simples pour vérifier, sur une base volontaire et dans le respect des réglementations locales et de leurs propres règles, le statut sanitaire des personnes. Les établissements de santé ont besoin de solutions simples pour émettre des certificats de santé numériques fiables pour les autres organisations.
Les passeports santé numériques peuvent simplifier le processus pour les émetteurs de justificatifs de santé liés à la COVID-19 et autres, comme les pharmacies, les laboratoires et les prestataires de soins, ainsi que pour les vérificateurs qui contrôlent ces justificatifs, comme les agents d'embarquement des compagnies aériennes. Plutôt qu'un processus unique, les passeports santé numériques permettent aux organisations d'adapter leurs procédures à leurs propres règles.
Par exemple, un stade en plein air pourrait accepter les spectateurs munis d'un test COVID-19 négatif (moins de 72 h) ou d'une preuve de vaccination. Pour un vol international vers l'Europe, les voyageurs pourraient devoir présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19. Les passeports santé numériques peuvent répondre aux exigences des deux organisations.
Les établissements de santé peuvent également délivrer des certificats aux personnes concernées. La sécurité et la confidentialité inhérentes aux passeports santé numériques simplifient la délivrance de certificats fiables, sans charge de travail supplémentaire pour les émetteurs.
Les données de santé personnelles des passeports santé numériques sont chiffrées dans un portefeuille numérique accessible sur smartphone. C'est l'utilisateur qui contrôle ses informations et leur partage.
Des certificats numériques sécurisés garantissent ce contrôle. Pharmacies, laboratoires et professionnels de santé peuvent émettre des certificats de santé sécurisés (code QR), comme un résultat de test COVID-19 ou un certificat de vaccination, que chacun peut ajouter à son portefeuille santé numérique. L'utilisation d'un code QR minimise le risque d'exposition de vos données de santé à des tiers sans votre consentement lors des vérifications. Ces données sont conservées en toute sécurité dans le portefeuille santé numérique de l'utilisateur. Ces certificats permettent simplement de partager volontairement et de façon sécurisée ses informations de santé avec un employeur, une compagnie aérienne ou un parc d'attractions.
Comment s'assurer de la fiabilité de ces certificats ? Certains passeports s'appuient sur la technologie blockchain et son architecture d'identité décentralisée. Les utilisateurs deviennent ainsi acteurs de la gestion de leurs données, en choisissant comment elles seront utilisées. La blockchain permet de se passer d'une base de données centrale d'informations de santé sensibles. Elle permet de vérifier l'authenticité et la validité des certificats de santé COVID-19, tout en laissant à leur titulaire le contrôle de ses données de santé personnelles.
Un portefeuille de santé numérique constitue une option numérique sécurisée aux certificats papier de vaccination ou de test COVID-19, permettant à un individu de gérer et de partager facilement son statut vaccinal ou un résultat négatif de test pour le coronavirus COVID-19.
Voici un exemple de fonctionnement d’un portefeuille de santé numérique :
Étape 1 : Vous vous faites tester pour la COVID-19 dans votre pharmacie locale. La pharmacie vous fournit un certificat vérifiable confirmant votre résultat négatif de test.
Étape 2 : Vous recevez le certificat et l'ajoutez à votre portefeuille numérique sur votre smartphone.
Étape 3 : Imaginons que vous souhaitiez embarquer sur un vol ou assister à un événement sportif où vous avez la possibilité d'utiliser IBM Digital Health Pass. Dans le cas où vous optez pour cette solution, le personnel de la compagnie aérienne ou de l'événement valide votre certificat en scannant le code QR de votre portefeuille numérique de santé avant votre accès. C'est aussi simple que cela.
Accès aux lieux de travail
Avec le retour croissant des personnes dans les bureaux partagés, les entrepôts et autres espaces de travail en intérieur, les employeurs devront vérifier la conformité des individus aux directives sanitaires. À leur arrivée, les employés pourraient devoir présenter le code QR de leur application de portefeuille santé numérique pour accéder au bâtiment. Ce n'est pas très différent de l'utilisation d'un badge d'accès professionnel pour entrer dans le bâtiment.
Voyage d'affaires ou de loisirs
Les compagnies de croisière, les compagnies aériennes et les hôtels pourraient exiger un passeport santé numérique pour vérifier l'état de santé des voyageurs avant leur embarquement. Les critères de dépistage peuvent varier entre les compagnies aériennes et les compagnies de croisière, mais les voyageurs ont la possibilité de décider eux-mêmes des données qu'ils souhaitent partager et avec qui.
Assister à un concert ou à un match
Les équipes de gestion COVID-19 mettent la santé et la sécurité au premier plan pour permettre aux fans de retrouver leurs équipes et leurs groupes préférés en direct. En plus de vérifier les billets pour un concert ou un match, les contrôleurs de billets, les ouvreurs de portes ou les agents de sécurité pourraient également demander à voir un passeport santé avant de laisser entrer les spectateurs dans un lieu.
