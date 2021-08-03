Qu'est-ce qu'un passeport vaccinal ?

De nombreux voyageurs connaissent la Carte Jaune qui est un dossier de vaccination officiel créé par l'Organisation mondiale de la santé. Cette carte, reconnaissable à sa couleur jaune caractéristique, est un document sanitaire international utilisé depuis les années 1930. Elle atteste des vaccinations d'un individu et accompagne généralement le passeport lors des voyages à l'étranger. Elle atteste auprès des autorités douanières que le voyageur a été vacciné contre certaines maladies, comme la fièvre jaune, la typhoïde ou le choléra.

Même si les cartes de vaccination comme la carte jaune sont encore utilisées, beaucoup de gouvernements pensent à créer des passeports de vaccination numériques modernes qui sont plus difficiles à falsifier. À cause du risque pour la santé publique que représente le COVID-19, plusieurs pays se demandent si les passeports de vaccination et les passes sanitaires pourraient servir comme preuve de vaccination pour redonner confiance aux gens qui veulent voyager à l'étranger et les aider à reprendre leur vie normale.

Israël a été le premier pays à lancer un passeport vaccinal moderne, le Green Pass, en février 2021. Israël, la Chine, Bahreïn et le Japon étaient les premiers pays à délivrer des passeports de vaccination aux personnes vaccinées pour les voyages internationaux et autres utilisations, en mai 2021. Alors que l'Australie et plusieurs pays de l'Union européenne, dont le Danemark et la Grèce, ont pris l'initiative de développer des programmes, d'autres pays sont encore en phase de réflexion. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral, par la voix de l'administration Biden et des responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), a exclu la mise en place et la délivrance de passeports vaccinaux pour les Américains.

Les passeports vaccinaux bénéficient de l'utilisation de plus en plus répandue des nouvelles technologies sécurisées de justificatifs d'identité numériques. Outre l'utilisation des passeports vaccinaux pour les voyages internationaux, cette technologie trouve également des applications dans d'autres domaines. Concrètement, les organisations qui regroupent des personnes cherchent des solutions numériques pour se passer des cartes de vaccination papier et des résultats de tests. Parfois, cela implique de déterminer, avec leur accord et en toute confidentialité, si les personnes ont été testées ou vaccinées.