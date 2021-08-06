Rejoignez un réseau capable d’accélérer et d’améliorer l’efficacité du commerce international. we.trade est une plateforme basée sur la blockchain partagée par 15 grandes banques européennes qui travaille avec IBM pour accélérer sa commercialisation mondiale.

La plateforme blockchain we.trade réduit les frictions et facilite le processus commercial pour les entreprises participantes, créant ainsi un écosystème de confiance pour le commerce mondial. Ses règles uniformisées et ses options de trading simplifiées diminuent les risques et augmentent les opportunités pour les banques et les PME.