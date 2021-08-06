La blockchain pour les solutions de financement du commerce

Des gratte-ciel autour de Battery Park dans le Lower Manhattan, à New York.

Éliminer les obstacles invisibles à la croissance

Les processus archaïques entravent de nombreux systèmes de financement du commerce, ce qui entraîne des risques et des coûts plus élevés. Les solutions IBM Blockchain pour le financement du commerce sont basées sur nos services et notre plateforme blockchain, leader sur le marché, pour vous aider à établir de nouveaux partenariats commerciaux, à découvrir de nouveaux modèles de mise en commun de liquidités et à créer de nouveaux modèles de gestion. Vous pouvez désormais compter sur la technologie de registre distribué, les contrats intelligents, une sécurité renforcée, une gouvernance intégrée et des capacités de contrôle étendues pour un accès en temps réel aux données de financement du commerce.

Les plus grands défis du commerce

60 %

des demandes de financement des PME sont rejetées.¹

1 500

milliards de dollars américains, c’est le déficit de financement du commerce mondial qui en résulte.¹

Design 3D de balles roulant sur une piste

Repenser les opportunités commerciales

Une meilleure expérience commerciale concerne les acheteurs et les vendeurs de toutes tailles. Les solutions IBM Blockchain pour le financement du commerce peuvent vous aider.

Réduction des risques et des coûts opérationnels

Traitez rapidement les crédits et les garanties par voie électronique, obtenez des informations approfondies sur les positions financières des clients et l’historique des transactions, et surveillez les transactions du début à la fin.

Identifier de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés

Découvrez des opportunités de revenus grâce à une nouvelle gamme de solutions d’assurance transparentes, standardisées et avec atténuation des risques pour le financement du commerce et le crédit commercial.

Devenir un leader dans une nouvelle ère commerciale

Favorisez la confiance et la transparence dans le commerce transfrontalier. Bénéficiez de votre position de pionnier en établissant de nouveaux réseaux commerciaux et de nouvelles plateformes d’échange.

L’avantage IBM Blockchain

Leadership dans la facilitation des échanges

Nous réinventons des processus commerciaux complexes pour aider à démarrer, accélérer et innover les réseaux blockchain, y compris le développement réussi de la production de we.trade, désormais avec 15 banques à travers l’Europe.
Maître dans la création de réseaux

Notre expérience inégalée en matière de stratégie, de développement rapide de produits, de gouvernance et de réglementation aide les réseaux de blockchain à étendre leur adhésion et à unir leurs forces.
Une expertise métier fiable

IBM maîtrise le commerce et ses processus, l’intégration de systèmes complexes, les secteurs réglementés et, avec plus de 500 engagements clients à ce jour, comment libérer la valeur de la blockchain. Nous fournissons l’ensemble de la pile technologique à même de faire fonctionner votre entreprise.
IBM leader selon l’étude MarketScape Blockchain Services d’IDC de 2020

we.trade accélère le financement du commerce et le commerce

Rejoignez un réseau capable d’accélérer et d’améliorer l’efficacité du commerce international. we.trade est une plateforme basée sur la blockchain partagée par 15 grandes banques européennes qui travaille avec IBM pour accélérer sa commercialisation mondiale.

La plateforme blockchain we.trade réduit les frictions et facilite le processus commercial pour les entreprises participantes, créant ainsi un écosystème de confiance pour le commerce mondial. Ses règles uniformisées et ses options de trading simplifiées diminuent les risques et augmentent les opportunités pour les banques et les PME.

Services IBM Blockchain

Avoir une idée innovante ne suffit pas pour réussir avec la blockchain. Découvrez comment tirer parti des principes de conception de réseaux axés sur les résultats pour transformer les sociétés, les réseaux et les écosystèmes de financement du commerce.

Services IBM Blockchain : le succès par la conception

IBM Blockchain

Nos clients ont une vision de la manière dont la blockchain va transformer leur activité, et nous avons développé une approche les y aider. Créons ensemble des réseaux commerciaux performants et en pleine croissance

.
Découvrir les solutions de blockchain

Solutions connexes

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform : Hyperledger Fabric Support Edition fournit des accords de niveau de service et un support d'entreprise 7 jours sur 7 pour Hyperledger Fabric, la norme de facto pour les plateformes blockchain d'entreprise de la Fondation Linux.

 Découvrir Hyperledger Fabric
La blockchain au service des solutions de chaîne d'approvisionnement

IBM Blockchain aide les partenaires de la chaîne d'approvisionnement à partager des données fiables grâce à des solutions blockchain autorisées qui renforcent la transparence et la confiance.

 Découvrir les services de blockchain
Services de conseil aux entreprises

IBM Consulting est un cabinet de conseil international qui travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir, développer et exploiter des entreprises hautement performantes.

 Services de conseil
