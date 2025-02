Qu’est-ce que la TNFD ?

En décembre 2022, près de 200 gouvernements se sont engagés à enrayer et à inverser la perte de nature et de biodiversité d’ici 2030, en vertu du Cadre mondial de la biodiversité (GBF) de Kunmig-Montréal. Plus précisément, l’objectif 15 du GBF appelle les entreprises à « contrôler, évaluer et divulguer régulièrement et de manière transparente leurs risques, leurs dépendances et leurs impacts sur la biodiversité ».4 L’année suivante, les données publiées par la CDP ont montré que près de 70 % des entreprises divulguant des données par le biais de la CDP n’ont pas évalué l’impact de leur chaîne de valeur sur la biodiversité en 2022.5



Selon le Forum économique mondial, les risques environnementaux et climatiques sont les menaces les plus importantes auxquelles les dirigeants seront confrontés au cours des dix prochaines années.6 Il s’agit également des risques auxquels les dirigeants sont les moins bien préparés. Il est de plus en plus préoccupant de constater que les entreprises, les investisseurs et les prêteurs d’aujourd’hui ne comprennent pas leurs dépendances à la nature et leurs impacts sur elle, malgré les risques croissants associés à la perte de nature. Par conséquent, ils sont susceptibles de ne pas tenir suffisamment compte des risques et des opportunités liés à la nature dans leur prise de décision.

Les recommandations du TNFD offrent aux entreprises des informations importantes pour affiner leur stratégie de gestion des risques face à l’accélération du changement climatique et à la perte de nature. Dans l’idéal, avec de meilleures informations, les organisations peuvent réorienter le flux financier du capital mondial vers des résultats plus positifs pour la nature et la société.