Qu’est-ce que la surveillance synthétique ?

La surveillance synthétique, ou test synthétique, consiste à imiter le comportement potentiel des utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec votre application afin de voir comment elle fonctionne. En simulant le comportement des clients, les développeurs obtiennent des informations sur les performances de leur application et sur son incidence sur l’expérience utilisateur.
En résumé, la surveillance synthétique est une méthode utilisée par les développeurs pour simuler les actions des utilisateurs via une application et en tester le fonctionnement.
Si le programme détecte des erreurs, il peut vous aider à trouver et à résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent vos clients. Cette approche active de la surveillance est un élément déterminant pour préserver le bon fonctionnement des sites Web au cours de la phase de développement.
La surveillance synthétique utilise des scripts pour simuler les interactions des utilisateurs en fonction de divers facteurs, par exemple la localisation géographique, le type de réseau, le type d’appareil, etc. Cette tactique vous renseigne sur le fonctionnement général et la disponibilité de votre application, les problèmes que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l’utilisation de votre interface ainsi que les pannes du système.
Une fois ces données collectées et analysées, vous pouvez utiliser vos outils d’observabilité pour résoudre les problèmes et créer une expérience positive pour les utilisateurs de l’application.
La surveillance synthétique consiste à reproduire l’expérience des clients à différents emplacements afin de détecter les éventuels problèmes affectant les performances de votre application. Tout d’abord, vous devez effectuer plusieurs étapes afin que votre système fonctionne avec précision.
Voici les quatre étapes permettant de collecter des données précieuses avec la surveillance synthétique :
Mise en place de scripts : La première étape consiste à demander à vos ingénieurs de rédiger des scripts pour votre application. Ces scripts sont configurés pour s’exécuter à des intervalles définis (généralement toutes les quinze minutes) à partir de différentes zones géographiques, avec pour mission de surveiller l’activité des utilisateurs dans différents scénarios. L’objectif est qu’ils simulent la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre application à chaque étape.
Personnalisation de la surveillance synthétique : Vous devez ensuite configurer le test de surveillance synthétique en fonction de vos besoins. Il peut être installé sur un ordinateur spécifique pour tester les performances d’une application ou au niveau d’un pare-feu pour surveiller les fonctions internes du système.
Collecte des données : Puis, votre logiciel de surveillance collecte et analyse les données provenant de votre client robot. Si des erreurs sont observées pendant le test, il sera exécuté une deuxième fois pour confirmer la fiabilité des résultats.
Analyse des informations collectées : La surveillance synthétique envoie des alertes vous informant de toute erreur survenant pendant le test. Les développeurs utilisent les données collectées pour ajuster leurs systèmes d’observabilité ou de surveillance afin d’améliorer l’expérience en ligne et les performances Web.
Vous pouvez relancer le test de surveillance synthétique chaque fois que votre application fait l’objet d’une mise à jour. Cette fonctionnalité renforce votre confiance lors de chaque mise à jour car vous savez que vous disposez d’un système capable de trouver la cause de tout problème.
Jusqu’à 88 % des consommateurs en ligne hésitent à revenir sur un site après une mauvaise expérience (Northern Arizona University (lien externe à ibm.com). Il est important d’utiliser la surveillance synthétique car elle vous permet avant tout d’améliorer l’expérience de vos clients en temps réel.
Voici les principales raisons d’utiliser la surveillance synthétique :
Résoudre les problèmes : La surveillance synthétique alerte votre équipe informatique lorsqu’une erreur se produit, comme une période de faible activité ou un manque de disponibilité des transactions. Cette surveillance en temps réel permet aux développeurs de trouver et de résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent vos utilisateurs.
Améliorer l’analyse comparative (ou « benchmarking ») : Vous pouvez utiliser les données historiques pour améliorer votre application après avoir utilisé la surveillance synthétique pendant une certaine période. Ces données vous renseignent sur vos performances globales et vous permettent de comparer vos résultats à ceux de vos concurrents.
Surveiller les transactions complexes : Vous pouvez facilement déterminer si vos transactions fonctionnent correctement. Avec la surveillance synthétique, il est possible d’émuler des processus tels que le remplissage de formulaires, les achats et l’ajout d’articles dans un panier.
Se préparer aux pics d’activité saisonniers : La surveillance synthétique permet d’imiter les clients provenant de différents emplacements afin de surveiller les API, les applications mobiles et Web, les produits SaaS, etc. Cette capacité vous permet d’identifier les marchés et les zones géographiques susceptibles de connaître des pics d’activité.
La surveillance de ces facteurs vous permet de responsabiliser les organisations tierces, de prospérer dans diverses situations et de mener à bien des intégrations. Enfin, elle veille à ce que vous respectiez les accords de niveau de service (SLA) vis-à-vis de vos fournisseurs et de vos utilisateurs.
Il existe trois grands types de surveillance synthétique pour dépanner les erreurs potentielles au sein de votre réseau.
La surveillance de la disponibilité : Il s’agit de l’un des types de surveillance synthétique les plus courants et les plus élémentaires. La surveillance de la disponibilité consiste essentiellement à vérifier que les différentes fonctionnalités et fonctions des sites Web sont disponibles pour les utilisateurs de l’application. Il peut s’agir, par exemple, de vérifier les entrées des certificats SSL ou DNS, de contrôler le temps de réponse ou d’effectuer des appels d’API.
La surveillance des performances Web :La surveillance de site Web vérifie le temps de chargement des pages, les indicateurs de performances et les temps de réponse des sites Web. Cela comprend la recherche d’erreurs pour la surveillance mobile et la surveillance multinavigateur.
La surveillance des transactions : Il s’agit d’un type de surveillance synthétique plus complexe. Un ordinateur est alors chargé d’exécuter un script pour réaliser des transactions. Ce script permet de garantir que les utilisateurs sont en mesure de soumettre des requêtes en simulant le processus de paiement et le remplissage de formulaires.
Il existe deux types de tests synthétiques : les tests de navigateur et les tests d’API. Les tests de navigateur simulent les transactions des utilisateurs à l’aide d’un robot client. Les tests d’API utilisent différents points de terminaison sur différentes couches d’une infrastructure d’application. SSL, HTTP et DNS sont des exemples de tests API.
Les applications modernes cloud natives continuent de se complexifier à mesure qu’elles évoluent vers des environnements distribués. Il peut être difficile pour les équipes DevOps de simuler tous les scénarios de transaction possibles au sein d’un système. Des erreurs peuvent facilement être manquées si une situation ou un emplacement n’est pas testé. Les feuilles de route client inconnues entraînent un manque général de contexte pour expliquer pourquoi quelque chose ne fonctionne pas au sein de votre application.
La surveillance synthétique peut être coûteuse et difficile à mettre en place. En règle générale, cela implique des compétences techniques avancées pour gérer le codage et le langage de script associés à ce type de surveillance. La configuration de cet outil prend énormément de temps, même pour les développeurs hautement spécialisés.
Enfin, même des modifications mineures de l’interface utilisateur peuvent entraîner l’échec des scripts, ce qui génère de fausses alertes et notifications. Le simple fait de renommer un bouton signifie que vous devez modifier le code correspondant pour la surveillance. Pour surmonter ces obstacles, cependant, des efforts sont mis en œuvre pour accroître la résilience et l’automatisation de la surveillance synthétique.
Les deux principaux moyens dont disposent les développeurs pour vérifier le fonctionnement des applications sont la surveillance synthétique et la surveillance des utilisateurs réels. Nous désignons la surveillance des utilisateurs réels par le sigle RUM, car elle est souvent abrégée au sein de la communauté DevOps.
La RUM est une forme de surveillance passive qui suit certains tâches effectuées par les utilisateurs réels au lieu de les simuler. Les organisations peuvent mettre en œuvre la RUM en intégrant du JavaScript dans le code de leurs pages Web et en suivant les clients réels dans le back-end lorsqu’ils interagissent avec les pages. Il s’agit d’une excellente ressource qui permet aux entreprises de comprendre les répercussions à long terme des différentes erreurs au sein de leur système. L’un des principaux problèmes de la RUM est que votre système ne peut pas surveiller l’activité si les clients n’utilisent pas votre réseau.
La surveillance synthétique est un type de surveillance active qui utilise des scripts pour créer des utilisateurs artificiels et détecter les problèmes au sein de votre système. Cette option convient parfaitement aux premiers stades des projets, lorsque les applications sont encore en cours de développement. La détection précoce des problèmes dans votre code vous permet de les résoudre plus rapidement et d’éviter qu’ils ne prennent de l’ampleur par la suite.
