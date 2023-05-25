Qu’est-ce que la surveillance synthétique ?

En résumé, la surveillance synthétique est une méthode utilisée par les développeurs pour simuler les actions des utilisateurs via une application et en tester le fonctionnement.

Si le programme détecte des erreurs, il peut vous aider à trouver et à résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent vos clients. Cette approche active de la surveillance est un élément déterminant pour préserver le bon fonctionnement des sites Web au cours de la phase de développement.

La surveillance synthétique utilise des scripts pour simuler les interactions des utilisateurs en fonction de divers facteurs, par exemple la localisation géographique, le type de réseau, le type d’appareil, etc. Cette tactique vous renseigne sur le fonctionnement général et la disponibilité de votre application, les problèmes que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l’utilisation de votre interface ainsi que les pannes du système.

Une fois ces données collectées et analysées, vous pouvez utiliser vos outils d’observabilité pour résoudre les problèmes et créer une expérience positive pour les utilisateurs de l’application.