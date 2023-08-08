L'infrastructure de transport, terme générique qui englobe les réseaux d'installations fixes qui assurent la sécurité du transport des personnes et des marchandises, est un élément critique des économies modernes florissantes. Les routes, les systèmes de transport en commun, les aéroports, les gares ferroviaires, les gares routières, les gares maritimes, les pipelines et les entrepôts sont des exemples de systèmes de transport. Les particuliers et les entreprises utilisent chaque jour les réseaux de transport, mais que se passe-t-il lorsque des actifs critiques tombent en panne de manière inattendue, ou pire, lorsqu’ils polluent tellement notre environnement qu’ils menacent nos ressources naturelles ?
Ces dernières années, les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et les conditions induites par le changement climatique ont freiné le développement économique et stimulé des investissements sans précédent dans les infrastructures de transport. Voici quelques-unes des initiatives de croissance économique lancées pour construire et reconstruire des actifs vitaux aux États-Unis, en Europe et en Asie :
Mais il ne suffit pas de réparer et de reconstruire l’infrastructure existante en utilisant les mêmes méthodes et technologies que celles avec lesquelles elles ont été construites en premier lieu. Pour que ces projets de transport soient réellement transformateurs et aident le monde à se remettre de la prochaine pandémie et à réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles, ils devront être construits de manière plus durable.
L'encombrement carbone du secteur des transports et sa contribution au changement climatique sont indéniables. Selon l'Agence internationale de l'énergie (lien externe à ibm.com), le secteur des transports est responsable de 21 %, soit près d'un quart, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'Institut international du développement durable(IISD) (lien externe à ibm.com) attribue 64 % de la consommation mondiale de pétrole et 27 % de l'ensemble de la consommation d'énergie aux services de transport, ainsi que 23 % du total des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde.
L'atténuation du changement climatique nécessitera des investissements importants dans les infrastructures de transport durables, non seulement en Europe, aux États-Unis et en Chine, mais aussi dans les pays en développement où les équipements désuets doivent être remplacés ou mis aux normes modernes pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris sur le climat de 2015. Mais les infrastructures de transport durables ne visent pas seulement à améliorer notre environnement, c’est aussi une bonne affaire. Voici quelques-uns des avantages commerciaux les plus courants que l'infrastructure de transport durable apporte aux entreprises qui investissent dans ce domaine.
Alors que les effets du changement climatique se font sentir dans un nombre croissant d'endroits dans le monde, les entreprises sont confrontées à des réglementations plus strictes en matière de santé et de sécurité environnementales (EHS). En intégrant le contrôle de l'ESS dans leurs programmes de maintenance des actifs, elles peuvent s'autosurveiller, en contrôlant leurs émissions et en s'assurant qu'elles restent en conformité.
Les entreprises modernes qui s'engagent en faveur d'une infrastructure de transport durable utilisent des solutions telles que la surveillance de la performance des actifs (APM) et la gestion des actifs de l'entreprise (EAM) pour s'assurer que leurs actifs fonctionnent de manière efficace. L'EAM et l'APM, dotés de capacités telles que la surveillance à distance, aident les organisations à mesurer en permanence le carburant consommé par leurs actifs et à s'assurer qu'ils fonctionnent de manière optimale tout en minimisant leur impact sur l'environnement.
En passant de programmes de maintenance réactive ou fonctionnelle obsolètes et inefficaces à des programmes entièrement intégrés de fiabilité et de maintenance des actifs, tels que la maintenance prédictive, les entreprises peuvent surveiller, gérer et entretenir leurs actifs de manière plus efficace de manière à en faciliter la durabilité tout au long du cycle de vie des actifs.
Les infrastructures de transport durables déployer des programmes modernes de maintenance prédictive qui permettent une gestion des actifs, en repérant et en traitant les problèmes avant qu'ils n'entraînent un temps d’arrêt coûteux des actifs. Ces deux stratégies permettent aux entreprises de mieux planifier la maintenance et d'éviter les arrêts coûteux qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble de l'activité.
En s'appuyant sur les nouvelles technologies et les bonnes pratiques, les entreprises trouvent des moyens de construire des infrastructures de transport plus solides et plus résilientes. Voici cinq bonnes pratiques qui contribuent à leur réussite.
Lors de la planification d'une initiative de transport durable, il est important de donner la priorité à ce dont votre entreprise a besoin ainsi qu'à ce qu'il lui est possible de réaliser avec les ressources dont elle dispose. À titre d’exemple, si l’on considère le passage d’une flotte complète de véhicules de livraison des combustibles fossiles à l’électricité comme un objectif louable à long terme, l’investissement requis risque de dépasser vos capacités actuelles. Une première mesure plus réaliste consiste à convertir une portion de votre flotte à l’énergie électrique. Ainsi, l’entreprise peut régler les problèmes éventuels avant de procéder à la conversion complète de la flotte.
Aujourd'hui, dans les secteurs du transport, les entreprises s'appuient de plus en plus sur les approches EAM et APM pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d'infrastructure de transport durable. Les solutions EAM et APM permettent d'améliorer les processus de gestion du travail, les programmes de maintenance, la planification et l'ordonnancement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les conditions EHS.
Tout comme la gestion des actifs, la maintenance des actifs est aussi un domaine critique à aborder lorsqu'il s'agit d'intégrer la durabilité dans vos initiatives d'infrastructures de transport. La maintenance préventive est une approche qui prescrit des activités de maintenance régulières pour éviter les pannes d'équipement inattendues qui peuvent entraîner des pannes coûteuses et non durables. La maintenance prédictive permet d’aller plus loin en utilisant les données historiques et les données de défaillance de l’actif afin de prédire à quel moment il pourrait présenter un problème. Les deux approches contribuent à créer une infrastructure plus durable que leur prédécesseur, la maintenance continue jusqu'à la panne, car elles anticipent et aident à résoudre les problèmes de maintenance de manière proactive avant qu'ils ne provoquent une panne de l'équipement.
Grâce à la connexion de tous les éléments, allant des valves aux véhicules, par des capteurs et des systèmes via l’Internet des Objets (IdO), les organisations peuvent intégrer l’analyse avancée et l’intelligence artificielle (IA) dans leurs stratégies EAM et APM. Les instruments sur des actifs complexes tels que les réservoirs de carburant, les compteurs de vitesse et les moteurs collectent des données et les analysent à l’aide de l’IA. Cela permet de s’assurer que les actifs fonctionnent de manière optimale et avec un impact minimal sur l’environnement.
Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d'un actif qui permet aux parties prenantes d'effectuer des tests à l'aide de simulations qui montrent comment l'actif se comportera dans certaines conditions ou dans l'environnement dans lequel il fonctionnera. Les ingénieurs qui travaillent sur des projets d’infrastructure de transport utilisent fréquemment les jumeaux numériques pour évaluer comment divers actifs comme des bâtiments, des ponts, des turbines à réaction, des automobiles et des avions réagiront lorsqu’ils seront soumis à certaines conditions, du type tempête, inondation ou températures élevées.
L’infrastructure des transports soutient un vaste éventail d’industries et de besoins. Qu'il s'agisse des terminaux de passagers, de bus ou d'entraîner où les navetteurs arrivent tous les matins, des aéroports, des terminaux de fret ou des réseaux maritimes très fréquentés qui alimentent le commerce mondial, il est difficile d'imaginer le monde dans lequel nous vivons sans infrastructure. Une infrastructure de transport durable permet aux structures et aux réseaux de fonctionner à un niveau optimal, afin que chacun et chaque chose parviennent à destination avec un impact minimal sur l’environnement.
Voici deux exemples d'infrastructures de transport durable dans deux secteurs d'activité.
Des millions de personnes dépendent chaque jour des aéroports pour un transport rapide et sûr, ce qui en fait des pôles d’activité très fréquentés. Les systèmes de maintenance des aéroports garantissent le bon fonctionnement des actifs critiques comme les équipements, les passerelles, les ascenseurs, la climatisation, l'eau et les égouts. Mais de nombreux aéroports ont été construits il y a plusieurs dizaines d'années, et leurs équipes de maintenance s'appuient encore sur des technologies et des workflows obsolètes et inefficaces pour assurer leur fonctionnement. Pour renforcer la modernité, la résilience et la durabilité des aéroports, les parties prenantes y introduisent de nouvelles technologies et de nouveaux moyens.
Les outils d'IA et d'IdO permettent aux responsables de la maintenance de surveiller la santé et la performance de leurs actifs en temps réel. Ils contribuent également à garantir la conformité avec les exigences de sécurité strictes qui assurent la sécurité des voyageurs et améliorent les processus de maintenance inefficaces. En remplaçant l'e-mail et les autres formes de communication d'héritage par des applications mobiles rapides et faciles à utiliser, les employés peuvent mieux communiquer entre eux sur le terrain, hiérarchiser les ordres de travail et gérer les ressources dans un environnement complexe et exigeant.
Selon le Massachusetts (lien externe à ibm.com) Institute of Technology, le transport et le stockage du fret représentent 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour faire baisser ce chiffre, les parties prenantes cherchent des moyens d'intégrer davantage de durabilité dans l'infrastructure du secteur.
Tout d’abord, ils doivent optimiser l’efficacité énergétique et les programmes de maintenance des véhicules utilisés dans le transport de marchandises. Chaque actif possède un cycle de vie spécifique qui comprend son installation, sa maintenance et son remplacement. Ces activités contribuent à l’empreinte carbone de l’actif ; par conséquent, plus elles sont réduites, plus l’empreinte carbone globale de l’actif sera faible. Par exemple, si un camion de livraison ou un navire transportant des marchandises tombe en panne à mi-parcours, les techniciens envoyés pour le réparer utiliseront du carburant pour l'aller et le retour, ce qui augmentera l'encombrement du navire.
En déployant des stratégies APM et EAM pour allonger le cycle de vie des actifs et en effectuant une maintenance préventive et prédictive, les transporteurs de marchandises rendent leur activité plus durable et plus économe en carburant, en s’assurant qu’ils sont en conformité avec les réglementations EHS des pays dans lesquels ils opèrent.
Les entreprises qui cherchent à améliorer leurs pratiques de gestion des actifs d’infrastructure de transport disposent d’un large choix de solutions. Lorsqu’elles identifient la solution qui répond à leurs besoins, elles doivent privilégier les plateformes qui combinent un ensemble solide d’offres technologiques avec les bonnes pratiques historiques.
IBM Maximo Application Suite est une solution intégrée de gestion des actifs et de la fiabilité qui aide spécifiquement les entreprises à surveiller, gérer et entretenir leurs actifs d’infrastructure de transport, notamment en optimisant leur productivité et en déployant des capacités de maintenance préventive et de maintenance prédictive.
Améliorez l’efficacité de vos workflows et actifs de transport grâce à une suite complète de gestion des actifs conçue pour assurer opérations, maintenance, surveillance, qualité et fiabilité.
Créez des chaînes d’approvisionnement durables, optimisées par l’IA, qui sécurisent l’avenir de votre entreprise, renforcent la transparence et améliorent l’expérience collaborateur et client.
Améliorez les expériences des clients, générez des revenus et augmentez l’efficacité opérationnelle grâce à des technologies de pointe dans le secteur des transports.
