L'encombrement carbone du secteur des transports et sa contribution au changement climatique sont indéniables. Selon l'Agence internationale de l'énergie (lien externe à ibm.com), le secteur des transports est responsable de 21 %, soit près d'un quart, des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. L'Institut international du développement durable(IISD) (lien externe à ibm.com) attribue 64 % de la consommation mondiale de pétrole et 27 % de l'ensemble de la consommation d'énergie aux services de transport, ainsi que 23 % du total des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde.

L'atténuation du changement climatique nécessitera des investissements importants dans les infrastructures de transport durables, non seulement en Europe, aux États-Unis et en Chine, mais aussi dans les pays en développement où les équipements désuets doivent être remplacés ou mis aux normes modernes pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris sur le climat de 2015. Mais les infrastructures de transport durables ne visent pas seulement à améliorer notre environnement, c’est aussi une bonne affaire. Voici quelques-uns des avantages commerciaux les plus courants que l'infrastructure de transport durable apporte aux entreprises qui investissent dans ce domaine.

Meilleure conformité aux réglementations en matière d’environnement, de santé et de sécurité (EHS)

Alors que les effets du changement climatique se font sentir dans un nombre croissant d'endroits dans le monde, les entreprises sont confrontées à des réglementations plus strictes en matière de santé et de sécurité environnementales (EHS). En intégrant le contrôle de l'ESS dans leurs programmes de maintenance des actifs, elles peuvent s'autosurveiller, en contrôlant leurs émissions et en s'assurant qu'elles restent en conformité.

Réduction des coûts de carburant

Les entreprises modernes qui s'engagent en faveur d'une infrastructure de transport durable utilisent des solutions telles que la surveillance de la performance des actifs (APM) et la gestion des actifs de l'entreprise (EAM) pour s'assurer que leurs actifs fonctionnent de manière efficace. L'EAM et l'APM, dotés de capacités telles que la surveillance à distance, aident les organisations à mesurer en permanence le carburant consommé par leurs actifs et à s'assurer qu'ils fonctionnent de manière optimale tout en minimisant leur impact sur l'environnement.

Des procédures de maintenance plus fiables et efficaces

En passant de programmes de maintenance réactive ou fonctionnelle obsolètes et inefficaces à des programmes entièrement intégrés de fiabilité et de maintenance des actifs, tels que la maintenance prédictive, les entreprises peuvent surveiller, gérer et entretenir leurs actifs de manière plus efficace de manière à en faciliter la durabilité tout au long du cycle de vie des actifs.

Augmentation de la disponibilité des actifs, amélioration de leur performance et allongement de leur durée de vie

Les infrastructures de transport durables déployer des programmes modernes de maintenance prédictive qui permettent une gestion des actifs, en repérant et en traitant les problèmes avant qu'ils n'entraînent un temps d’arrêt coûteux des actifs. Ces deux stratégies permettent aux entreprises de mieux planifier la maintenance et d'éviter les arrêts coûteux qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble de l'activité.