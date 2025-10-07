Que sont les achats durables ?

La menace du changement climatique et les signes de ses effets négatifs se manifestent par la perte de biodiversité, les pénuries alimentaires et d’eau et l’augmentation des catastrophes naturelles. En réponse, certaines entreprises s’efforcent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d’éliminer les déchets de leurs chaînes d’approvisionnement.

En outre, les entreprises sont de plus en plus appelées à adopter des pratiques commerciales plus durables et à présenter leurs progrès par le biais de rapports sur le développement durable. Les parties prenantes mettent davantage l’accent sur la mise en œuvre des initiatives ESG et de responsabilité sociale des entreprises (RSE), c’est pourquoi des lois telles que la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) ont été adoptées. La CSRD exige des entreprises de l’Union européenne (UE) qu’elles rendent compte de l’impact environnemental et durable de leurs activités commerciales, ainsi que de leurs initiatives ESG, par le biais de rapports ESG.

De nombreuses organisations réfléchissent également à ce que cela signifie pour leurs opérations d’adhérer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il existe 17 ODD au total, bien que les professionnels des achats soient susceptibles de se concentrer sur l’objectif 12, qui insiste sur la nécessité d’« établir des modes de consommation et de production durable ». Pour atteindre l’objectif 12, onze objectifs différents ont été définis. L’un d’eux, l’objectif 12.7, vise spécifiquement à « promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales. »1

Chaque aspect des achats, de la prise de décision à l’approvisionnement en passant par la pérennisation de la fonction, peut être analysé pour s’assurer que les entreprises disposent de stratégies d’achats durables exploitables. Les professionnels de la chaîne d’approvisionnement et des marchés publics sont donc poussés à se fixer des objectifs tels que la réduction de l’empreinte carbone de leur entreprise en réduisant les émissions, la surveillance continue des violations des droits de l’homme, comme le travail des enfants, et l’adoption de pratiques d’achats plus durables.