Que sont les achats durables ?

Publication : 19 décembre 2023
Contributeurs : Tom Krantz, Alexandra Jonker
Les achats durables désignent l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les processus d’approvisionnement d’une organisation. Ils encouragent les entreprises à obtenir les produits et services dont elles ont besoin tout en tenant compte de la durabilité, des attentes des parties prenantes et des exigences réglementaires.
Les achats font référence à la manière dont les entreprises obtiennent les biens et services dont elles ont besoin auprès de sources externes pour fonctionner efficacement. Souvent, les organisations lancent un appel d’offres ou une procédure de mise en concurrence pour s’assurer d’obtenir le meilleur prix tout en tenant compte de facteurs tels que la qualité, l’emplacement et le calendrier. Les achats durables se distinguent par le fait que leur objectif est de permettre aux organisations de répondre à leurs besoins en produits et services au meilleur prix possible tout en ayant un impact positif sur les trois dimensions de la durabilité : l’environnement, la société et l’économie.
Les achats durables peuvent s’aligner sur le cadre du triple résultat (TBL), qui donne la priorité aux trois P : personnes, planète et profit. Ce cadre suggère qu’en maximisant ces trois éléments, les organisations sont plus susceptibles d’avoir un impact positif sur le monde tout en améliorant les performances financières.
Les trois dimensions de la durabilité : l’environnement, le social et l’économique.
La durabilité environnementale se concentre sur la lutte contre les problèmes environnementaux tels que le changement climatique. Par exemple, les entreprises peuvent choisir de réduire leur impact environnemental en abandonnant les ressources limitées telles que les combustibles fossiles et en adoptant des sources d’énergie renouvelable.
La durabilité sociale n’est pas encore aussi clairement définie, bien qu’il ait été suggéré qu’elle incarne toute l’activité humaine et que tous les domaines de durabilité remontent à un composant social. La durabilité sociale privilégie les droits de l’homme et reconnaît que le bien-être de toutes les personnes dicte la longévité, l’efficacité et la durabilité d’une société.
La durabilité économique se réfère à la pérennité des entreprises (c’est-à-dire leur rentabilité). Cela peut parfois sembler aller à l’encontre de la durabilité environnementale, bien que les entreprises aient fait des progrès significatifs pour intégrer la durabilité dans leurs activités en adoptant des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la société, comme les achats durables.
La menace du changement climatique et les signes de ses effets négatifs se manifestent par la perte de biodiversité, les pénuries alimentaires et d’eau et l’augmentation des catastrophes naturelles. En réponse, certaines entreprises s’efforcent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d’éliminer les déchets de leurs chaînes d’approvisionnement.
En outre, les entreprises sont de plus en plus appelées à adopter des pratiques commerciales plus durables et à présenter leurs progrès par le biais de rapports sur le développement durable. Les parties prenantes mettent davantage l’accent sur la mise en œuvre des initiatives ESG et de responsabilité sociale des entreprises (RSE), c’est pourquoi des lois telles que la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) ont été adoptées. La CSRD exige des entreprises de l’Union européenne (UE) qu’elles rendent compte de l’impact environnemental et durable de leurs activités commerciales, ainsi que de leurs initiatives ESG, par le biais de rapports ESG.
De nombreuses organisations réfléchissent également à ce que cela signifie pour leurs opérations d’adhérer aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il existe 17 ODD au total, bien que les professionnels des achats soient susceptibles de se concentrer sur l’objectif 12, qui insiste sur la nécessité d’« établir des modes de consommation et de production durable ». Pour atteindre l’objectif 12, onze objectifs différents ont été définis. L’un d’eux, l’objectif 12.7, vise spécifiquement à « promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales. »1
Chaque aspect des achats, de la prise de décision à l’approvisionnement en passant par la pérennisation de la fonction, peut être analysé pour s’assurer que les entreprises disposent de stratégies d’achats durables exploitables. Les professionnels de la chaîne d’approvisionnement et des marchés publics sont donc poussés à se fixer des objectifs tels que la réduction de l’empreinte carbone de leur entreprise en réduisant les émissions, la surveillance continue des violations des droits de l’homme, comme le travail des enfants, et l’adoption de pratiques d’achats plus durables.
Selon l’endroit où se trouve une organisation, les achats durables peuvent être mandatés par diverses lois et règlements.
Par exemple, l’UE oblige les entreprises à mettre en œuvre des pratiques d’achats durables, tandis que les États-Unis encouragent, mais n’obligent pas le secteur privé à les divulguer. Les organisations peuvent prendre en compte les politiques, exigences et normes d’achat suivantes lors de l’élaboration de leur stratégie d’achats durables :
Plusieurs normes internationales ont été introduites, telles que la norme ISO 20400:2017.2 Ce document fournit des conseils sur la mise en œuvre de pratiques durables dans le processus d’approvisionnement d’une entreprise et peut aider à éclairer sa stratégie de gestion durable de la chaîne d’approvisionnement.
Les directives de l’UE sur les marchés publics imposent que les processus de passation des marchés publics prennent en compte les critères ESG.3 Aux États-Unis, une nouvelle proposition, la règle d’approvisionnement en produits et services durables, a été présentée par le Federal Acquisition Regulation (FAR) Council, demandant aux acheteurs fédéraux d’acheter des produits et services durables.4
Souvent, les entreprises sont encouragées (ou tenues) de divulguer leurs performances en matière de durabilité et de démontrer leur engagement en faveur d’achats durables. La Global Reporting Initiative (GRI) fournit un cadre permettant aux organisations de définir leurs rapports ESG et de durabilité.
Dans tous les secteurs, il existe des réglementations sectorielles qui visent à rendre les achats plus durables. Des organisations comme le Comité de normalisation de la comptabilité durable (SASB) fournissent des normes spécifiques au secteur pour aider les entreprises à divulguer des informations sur la durabilité à leurs parties prenantes.
Voici quelques avantages notables des achats durables :
L’adoption de politiques d’achats durables, qu’elles soient à l’échelle mondiale, en intégrant RSE au processus d’achat ou à l’échelle locale en utilisant uniquement des matériaux recyclés, peut permettre aux entreprises d’atteindre leurs objectifs de durabilité. En outre, elle peut renforcer la valeur de la marque en améliorant la réputation de l’entreprise et son score ESG, deux éléments susceptibles de créer un avantage concurrentiel.
Prendre des décisions d’achat plus durables peut améliorer les opérations d’achat et générer des avantages tels que la réduction des coûts à court et à long terme. Par exemple, une entreprise qui privilégie les achats durables peut obtenir un meilleur prix sur les matières premières en travaillant avec les petites et moyennes entreprises locales. À long terme, ils peuvent constater que la localisation de leur chaîne d’approvisionnement contribue à réduire leurs émissions de GES.
La clé d’une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement est de disposer des bonnes données, ce qui est également vrai pour les achats durables. Avec les bons indicateurs en main, qu’il s’agisse de suivre la consommation d’énergie ou les émissions de scope 3, les professionnels des achats peuvent calibrer leurs stratégies de gestion des risques pour auditer les fournisseurs, prévoir les tendances et contourner les perturbations potentielles au sein de la chaîne d’approvisionnement.
Les achats durables donnent la priorité au bien-être de chacun au sein de la chaîne de valeur. D’un point de vue environnemental, cela signifie réduire les déchets et utiliser moins d’eau. D’un point de vue social, cela signifie améliorer les conditions de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Du point de vue de la gouvernance, cela signifie se conformer aux réglementations et exigences établies.
Voici comment les entreprises peuvent intégrer la durabilité dans leurs processus d’approvisionnement :
Les entreprises peuvent examiner leur infrastructure d’approvisionnement, ainsi que leurs initiatives ESG, pour obtenir une analyse comparative des deux. La norme ISO 20400:17 fournit un cadre d’évaluation stratégique, permettant aux entreprises de définir une base de référence et de déterminer les prochaines étapes pour des achats durables.
Compte tenu du nombre de cadres et de normes existants (par exemple, CSRD, GRI, SASB, etc.), plusieurs indicateurs peuvent aider les organisations à suivre leurs initiatives d’achats durables. Celles-ci vont de l’environnement (réduction des déchets au mètre cube) au social (engagement communautaire en heures de bénévolat) en passant par la gouvernance (respect de la conduite globale des Nations unies).
Les organisations sont encouragées à parler avec leurs partenaires des objectifs de durabilité et des indicateurs ESG. Les entreprises peuvent demander ces informations à des sociétés tierces telles que Bloomberg, S&P Dow Jones Indices et d’autres.
Grâce aux achats durables, les organisations peuvent trouver un équilibre entre efficacité opérationnelle et durabilité en utilisant des matériaux recyclés ou renouvelables, en mettant en œuvre des mesures de conservation de l’eau, en déployant des pratiques de gestion des énergies renouvelables, etc.
