Les codes de conduite des fournisseurs, qu'est-ce que c'est ?

Cela fait plusieurs décennies maintenant qu'une approche basée sur les valeurs est appliquée aux opérations commerciales. En 1953, Howard R. Bowen, dans son ouvrage intitulé « Social Responsibilities of the Businessman », définissait les responsabilités sociales des dirigeants comme « l'obligation pour les hommes d'affaires de poursuivre des politiques, de prendre des décisions ou de suivre des lignes d'action qui sont souhaitables en termes d'objectifs et de valeurs de notre société »1.

Avec la mondialisation, on s'attend à ce que de telles décisions et actions fondées sur des valeurs s'appliquent aux chaînes d'approvisionnement et aux relations commerciales mondiales. Le fait que les multinationales s'approvisionnent auprès d'usines de fabrication situées dans le monde entier a suscité des inquiétudes concernant le bien-être des travailleurs et le travail des enfants dans les pays où le prix de la main d'œuvre est bas. Dans les années 1990, « les multinationales ont commencé à reconnaître qu'elles étaient responsables des conditions de travail au sein des usines de leurs fournisseurs dans les pays en développement. De plus, les codes de conduite sont apparus comme le principal moyen d'opérationnaliser ce sens accru des responsabilités ».2

Aujourd'hui, de nombreux codes de conduite des fournisseurs abordent non seulement les questions de travail, mais également les normes environnementales et anti-corruption. Selon un rapport des Nations unies sur les chaînes d'approvisionnement durables, « en travaillant ensemble, les acheteurs et les fournisseurs des chaînes et réseaux d'approvisionnement mondiaux peuvent faire progresser les droits de l'homme, y compris les droits du travail, la résilience climatique, la protection de l'environnement, la croissance économique inclusive et les pratiques commerciales éthiques »3.

Les Nations unies ont exercé une influence majeure sur les codes de conduite des fournisseurs des entreprises : lors de la rédaction de leurs codes, diverses multinationales ont cité des accords et des déclarations des Nations unies, tels que le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies contre la corruption. Outre les accords des Nations unies, les codes de conduite des fournisseurs intègrent souvent les normes de la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail.