Qu’est-ce que la gestion stratégique de portefeuille ?

Elle permet d’assurer l’alignement et la transparence, et aide les organisations à faire face aux évolutions économiques ou aux priorités concurrentes, en minimisant les risques et en maximisant la valeur métier.

La gestion du portefeuille stratégique (SPM), une sous-discipline de la gouvernance organisationnelle, centralise les processus métier et les technologies de gestion de portefeuille afin de proposer aux décideurs différentes solutions pour mener à bien les stratégies commerciales les plus performantes et économiques. Les équipes et les dirigeants d’entreprise peuvent évaluer et gérer collectivement le portefeuille stratégique de l’entreprise — l’ensemble des projets existants et proposés — en se basant sur des indicateurs clés (utilisation des ressources et coût, par exemple).

Les fonctions de la gestion du portefeuille stratégique (SPM), connues de nombreux stratèges et planificateurs informatiques, s’intègrent de plus en plus au succès global de l’entreprise. Si les définitions, les objectifs et les besoins en investissements varient d’une entreprise à l’autre, la SPM aide les entreprises à :

Redéfinir les priorités ou annuler les projets en fonction de leur adéquation avec les objectifs de l’entreprise.

Automatiser la gestion de la capacité et des ressources, en particulier pour les projets et programmes critiques.

Adapter les flux d’investissement au sein des portefeuilles de l’entreprise selon leur adéquation avec les objectifs stratégiques.

Lorsqu’elles sont mises en œuvre efficacement, les pratiques SPM permettent de rationaliser l’allocation des ressources en fonction des stratégies commerciales à l’échelle de l’entreprise, en facilitant une communication solide et précise des budgets, des calendriers, des feuilles de route et des dépendances entre équipes et workflows.

Et, en exploitant les données de projet et organisationnelles en temps réel, la SPM permet de concentrer la business intelligence afin que les dirigeants et autres décideurs puissent suivre l’évolution des budgets, des conditions du marché, des priorités de portefeuille et des objectifs globaux de l’entreprise.