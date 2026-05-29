Qu’est-ce que la gestion des pièces détachées ?

L’objectif du processus de gestion des pièces est d’optimiser les initiatives de maintenance, réparation et opérations (MRO) en réduisant au minimum les temps d’arrêt inutiles et les délais d’approvisionnement, en automatisant les pratiques de suivi et en augmentant l’efficacité globale. Ce processus se distingue de la gestion des actifs, un système qui porte exclusivement sur les équipements et les fournitures dont l’entreprise a besoin pour fonctionner.

Le marché de la gestion des pièces détachées devrait croître significativement d’ici 2030. MarketsandMarkets, un cabinet international de conseil en études de marché, a indiqué que le marché devrait atteindre 1,82 million de dollars américains d’ici 2030, contre 1,02 million en 2025. Il est prévu qu’il croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 12 %.

La gestion des pièces détachées ne se limite pas à la gestion des stocks ou au maintien des niveaux de stock. Il s’agit d’un processus de gestion essentiel qui aide les entreprises à maintenir la fiabilité de leur système et à améliorer leur rentabilité. De nouvelles solutions utilisent l’IA pour la prévision et la prédiction de l’utilisation, ce qui conduit à des décisions d’approvisionnement plus éclairées et prises en temps réel, ainsi qu’à une stratégie d’optimisation des pièces de rechange MRO plus efficace.