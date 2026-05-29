Qu’est-ce que la gestion des pièces détachées ?

La gestion des pièces de rechange est le processus étape par étape de gestion du stock d’une entreprise. Il s’agit d’un processus systématique qui implique la planification, l’acquisition, le stockage, le suivi et la distribution des composants, afin de garantir que les bonnes pièces sont disponibles au bon moment.
L’objectif du processus de gestion des pièces est d’optimiser les initiatives de maintenance, réparation et opérations (MRO) en réduisant au minimum les temps d’arrêt inutiles et les délais d’approvisionnement, en automatisant les pratiques de suivi et en augmentant l’efficacité globale. Ce processus se distingue de la gestion des actifs, un système qui porte exclusivement sur les équipements et les fournitures dont l’entreprise a besoin pour fonctionner.
Le marché de la gestion des pièces détachées devrait croître significativement d’ici 2030. MarketsandMarkets, un cabinet international de conseil en études de marché, a indiqué que le marché devrait atteindre 1,82 million de dollars américains d’ici 2030, contre 1,02 million en 2025. Il est prévu qu’il croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 12 %.
La gestion des pièces détachées ne se limite pas à la gestion des stocks ou au maintien des niveaux de stock. Il s’agit d’un processus de gestion essentiel qui aide les entreprises à maintenir la fiabilité de leur système et à améliorer leur rentabilité. De nouvelles solutions utilisent l’IA pour la prévision et la prédiction de l’utilisation, ce qui conduit à des décisions d’approvisionnement plus éclairées et prises en temps réel, ainsi qu’à une stratégie d’optimisation des pièces de rechange MRO plus efficace.
Deux fois par semaine, restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Prenons le cas où un équipement du service des opérations tombe en panne et nécessite une pièce de rechange qui n’est pas immédiatement disponible et restera en attente de réapprovisionnement pendant des semaines. Il en résulte des temps d’arrêt des équipements, des ruptures de stock coûteuses et des problèmes de qualité.
Les temps d’arrêt coûteux sont l’une des principales raisons pour lesquelles une gestion efficace des pièces de rechange est essentielle. En réalité, plus de 6 fabricants sur 10 ont subi des temps d’arrêt imprévus au cours de l’année écoulée.
C’est pourquoi il est fondamental de comprendre la criticité des pièces de rechange tout au long de la chaîne d’approvisionnement MRO et de mettre en œuvre des processus de maintenance préventive. De manière tout aussi importante, la gestion des pièces détachées peut avoir un impact sur la satisfaction client, la conformité réglementaire et la continuité opérationnelle.
La gestion des pièces détachées joue également un rôle crucial dans le fonctionnement de l’entreprise. C’est un processus qui nécessite une équipe de maintenance prête à collaborer et à travailler avec plusieurs services. En mettant en place de solides pratiques de gestion des équipes et des pièces détachées, les entreprises peuvent gagner considérablement en efficacité opérationnelle et atteindre des objectifs plus larges.
La gestion des pièces de rechange comporte plusieurs éléments essentiels à prendre en compte avant sa mise en œuvre.
Une entreprise doit déterminer la quantité de pièces de rechange à stocker tout en maintenant des niveaux de stock stratégiques. La décision exige que les équipes de maintenance évaluent les risques liés aux ruptures de stock par rapport aux coûts de stockage.
L’entreprise devra définir des niveaux de stock minimum et maximum, ainsi que des seuils de réapprovisionnement automatique qui déclenchent l’approvisionnement. Mettez en place un système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS) ou un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour gérer les opérations de maintenance et obtenir une visibilité sur les niveaux de stock.
Une relation solide avec les fournisseurs sera essentielle à l’entreprise. Négociez des conditions qui contribuent à réduire les délais, à éviter les surstocks et à prévoir des solutions d’approvisionnement de secours tenant compte des prix.
Une bonne relation de travail est essentielle en cas de problème lié à la chaîne d’approvisionnement, et les lignes de communication ouvertes sont le seul moyen de maintenir le système en fonctionnement.
Une analyse des données historiques d’utilisation est une étape clé pour prévoir la demande de pièces détachées et anticiper les besoins. En examinant les données et indicateurs historiques, les gestionnaires des stocks peuvent prévoir les achats en tenant compte des délais de livraison des fournisseurs afin de répondre aux besoins réels de maintenance.
Utilisez des outils pilotés par l’IA pour automatiser la collecte de données via l’intégration des feuilles de calcul et faciliter la maintenance préventive et la maintenance prédictive.
L’organisation des pièces de rechange critiques dépendra du secteur. Dans l’industrie automobile en particulier, la classification des pièces en composants critiques et moins critiques est essentielle pour gérer les risques de panne liés à la production et aux opérations.
Un secteur utilisant des pièces plus volumineuses ou plus critiques peut devoir leur accorder une priorité de stockage plus élevée afin d’éviter de graves perturbations ou pénuries.
Une convention de dénomination et des numéros de pièce normalisés aideront les équipes chargées du stock à rechercher, localiser et suivre les pièces.
Une approche courante est l’analyse ABC, qui classe les pièces en fonction de leur valeur de consommation.Par exemple, A représente une valeur élevée, B une valeur moyenne et C une valeur faible. Une autre approche consiste à classer les pièces comme critiques ou non critiques, au moyen d’un audit de la « criticité des pièces de rechange ».
Les pièces de rechange sont classées de différentes manières selon le secteur d’activité. Les types les plus courants sont les suivants :
La gestion des pièces détachées est un processus qui nécessite une approche structurée, allant de l’approvisionnement à la gestion du stock en passant par le déploiement. Le processus suit une pièce de rechange tout au long de son cycle de vie.
La gestion des pièces détachées n’est pas sans défis. Certains des principaux défis peuvent être surmontés par une approche plus stratégique et une planification de maintenance préventive.
L’un des principaux défis en matière de gestion des pièces de rechange est la mauvaise qualité des données, qui entraîne des inexactitudes dans les stocks. Les problèmes courants incluent des conventions de dénomination incohérentes, des doublons et des entrées comportant des informations manquantes.
La solution : les équipes doivent tenir à jour une nomenclature précise (BOM) qui recense tous les matériaux et composants nécessaires à un produit. Une nomenclature doit être mise à jour en temps réel pour suivre les coûts. Il sert de schéma directeur aux équipes de maintenance, car il permet de garantir des entrées de données précises et un contrôle efficace du stock.
Stocker le « bon » nombre de pièces de rechange est un défi courant pour les entreprises. L’espace de stockage est précieux et le surstockage peut non seulement occuper inutilement l’espace disponible, mais aussi immobiliser des capitaux. Les ruptures de stock fréquentes sont également indésirables, ce qui entraîne des temps d’arrêt et des dépenses excessives en achats d’urgence.
La solution : une entreprise doit passer d’une gestion des stocks centrée sur le fournisseur à une approche axée sur la fiabilité du stock. Intégrez la gestion des pièces de rechange dans la stratégie globale de fiabilité et établissez des règles claires déterminant les pièces à stocker ou non.
Ce problème est similaire à celui des données inexactes et provient d’un suivi et d’une catégorisation incohérents des pièces de rechange. L’absence de processus normalisé ou de convention de dénomination pour les pièces de rechange crée une confusion quant à la disponibilité et à l’emplacement des pièces.
La solution : il convient d’établir un système de catégorisation simple, prenant en compte les facteurs les plus importants pour l’entreprise. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve la criticité des pièces, l’utilisation et la variabilité de la demande.
La mise en place d’un système de gestion des pièces détachées demande un effort important et une collaboration entre les départements. Il y a quelques pratiques importantes à garder à l’esprit lors de l’intégration d’un nouveau processus de gestion des pièces :
La voie à suivre en matière de gestion des pièces de rechange est la maintenance prédictive alimentée par l’IA. L’approche traditionnelle d’analyse des stocks et de maintenance des pièces détachées est unidimensionnelle et ne prend pas en compte la saisonnalité, les campagnes de production et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les modèles IA peuvent désormais analyser les schémas de consommation et la variabilité des délais d’approvisionnement, permettant une maintenance prédictive plus intelligente et des informations plus exploitables.
Par ailleurs, la gestion des stocks basée sur l’IA et la fabrication à la demande sont des modèles émergents qui gagnent en popularité auprès des entreprises. Les entreprises s’appuient sur des outils numériques comme l’impression 3D et l’usinage à commande numérique par ordinateur (CNC) pour fabriquer des biens uniquement après commande. Cette approche permet de minimiser les coûts de stock et de proposer des produits uniques et personnalisés.
La pandémie de COVID-19 a marqué un tournant pour le secteur des pièces de rechange et révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Aujourd’hui encore, de nombreuses années plus tard, les entreprises repensent leur approche de l’approvisionnement en pièces de rechange. La stratégie de gestion des pièces de rechange ne se résume plus à un problème de stock interne, car elle doit prendre en compte de nombreux facteurs externes. Cette évolution fait passer la gestion des pièces détachées d’un processus limité au local de stockage à un enjeu métier plus large pour l’ensemble de l’entreprise.
Découvrez comment les entreprises utilisent l’IA, le cloud et les stratégies de données pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité et établir une base résiliente pour la croissance future.
Découvrez comment votre entreprise peut générer une valeur significative en utilisant IBM® Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Découvrez IBM Maximo Application Suite, une solution unifiée de gestion du cycle de vie des actifs, en moins de 10 minutes en choisissant votre parcours de prédilection.
Évaluez les solutions de gestion d’actifs d’entreprise basées sur l’IA et choisissez le bon fournisseur pour réduire les temps d’arrêt, répondre aux exigences de conformité et maximiser le retour sur investissement (ROI).
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Gérez, entretenez et optimisez vos actifs grâce à des informations alimentées par l’IA et à l’automatisation.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Concrétisez vos objectifs de durabilité grâce à une stratégie et une transformation alimentées par l’IA.