Ouvrier inspectant la carrosserie d’une voiture dans une usine automobile
Gestion des actifs

Qu’est-ce que la gestion des pièces détachées ?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publié le 29 mai 2026

Définition de la gestion des pièces détachées

La gestion des pièces de rechange est le processus étape par étape de gestion du stock d’une entreprise. Il s’agit d’un processus systématique qui implique la planification, l’acquisition, le stockage, le suivi et la distribution des composants, afin de garantir que les bonnes pièces sont disponibles au bon moment.

L’objectif du processus de gestion des pièces est d’optimiser les initiatives de maintenance, réparation et opérations (MRO) en réduisant au minimum les temps d’arrêt inutiles et les délais d’approvisionnement, en automatisant les pratiques de suivi et en augmentant l’efficacité globale. Ce processus se distingue de la gestion des actifs, un système qui porte exclusivement sur les équipements et les fournitures dont l’entreprise a besoin pour fonctionner.

Le marché de la gestion des pièces détachées devrait croître significativement d’ici 2030. MarketsandMarkets, un cabinet international de conseil en études de marché, a indiqué que le marché devrait atteindre 1,82 million de dollars américains d’ici 2030, contre 1,02 million en 2025. Il est prévu qu’il croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 12 %.

La gestion des pièces détachées ne se limite pas à la gestion des stocks ou au maintien des niveaux de stock. Il s’agit d’un processus de gestion essentiel qui aide les entreprises à maintenir la fiabilité de leur système et à améliorer leur rentabilité. De nouvelles solutions utilisent l’IA pour la prévision et la prédiction de l’utilisation, ce qui conduit à des décisions d’approvisionnement plus éclairées et prises en temps réel, ainsi qu’à une stratégie d’optimisation des pièces de rechange MRO plus efficace.

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Pourquoi la gestion des pièces de rechange est-elle importante ?

Prenons le cas où un équipement du service des opérations tombe en panne et nécessite une pièce de rechange qui n’est pas immédiatement disponible et restera en attente de réapprovisionnement pendant des semaines. Il en résulte des temps d’arrêt des équipements, des ruptures de stock coûteuses et des problèmes de qualité.

Les temps d’arrêt coûteux sont l’une des principales raisons pour lesquelles une gestion efficace des pièces de rechange est essentielle. En réalité, plus de 6 fabricants sur 10 ont subi des temps d’arrêt imprévus au cours de l’année écoulée.

C’est pourquoi il est fondamental de comprendre la criticité des pièces de rechange tout au long de la chaîne d’approvisionnement MRO et de mettre en œuvre des processus de maintenance préventive. De manière tout aussi importante, la gestion des pièces détachées peut avoir un impact sur la satisfaction client, la conformité réglementaire et la continuité opérationnelle.

La gestion des pièces détachées joue également un rôle crucial dans le fonctionnement de l’entreprise. C’est un processus qui nécessite une équipe de maintenance prête à collaborer et à travailler avec plusieurs services. En mettant en place de solides pratiques de gestion des équipes et des pièces détachées, les entreprises peuvent gagner considérablement en efficacité opérationnelle et atteindre des objectifs plus larges.

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Composants clés de la gestion des pièces de rechange

La gestion des pièces de rechange comporte plusieurs éléments essentiels à prendre en compte avant sa mise en œuvre.

Contrôle des stocks

Une entreprise doit déterminer la quantité de pièces de rechange à stocker tout en maintenant des niveaux de stock stratégiques. La décision exige que les équipes de maintenance évaluent les risques liés aux ruptures de stock par rapport aux coûts de stockage.

L’entreprise devra définir des niveaux de stock minimum et maximum, ainsi que des seuils de réapprovisionnement automatique qui déclenchent l’approvisionnement. Mettez en place un système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS) ou un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour gérer les opérations de maintenance et obtenir une visibilité sur les niveaux de stock.

Approvisionnement et gestion des fournisseurs

Une relation solide avec les fournisseurs sera essentielle à l’entreprise. Négociez des conditions qui contribuent à réduire les délais, à éviter les surstocks et à prévoir des solutions d’approvisionnement de secours tenant compte des prix.

Une bonne relation de travail est essentielle en cas de problème lié à la chaîne d’approvisionnement, et les lignes de communication ouvertes sont le seul moyen de maintenir le système en fonctionnement.

Prévision de la demande

Une analyse des données historiques d’utilisation est une étape clé pour prévoir la demande de pièces détachées et anticiper les besoins. En examinant les données et indicateurs historiques, les gestionnaires des stocks peuvent prévoir les achats en tenant compte des délais de livraison des fournisseurs afin de répondre aux besoins réels de maintenance.

Utilisez des outils pilotés par l’IA pour automatiser la collecte de données via l’intégration des feuilles de calcul et faciliter la maintenance préventive et la maintenance prédictive.

Analyse de la criticité

L’organisation des pièces de rechange critiques dépendra du secteur. Dans l’industrie automobile en particulier, la classification des pièces en composants critiques et moins critiques est essentielle pour gérer les risques de panne liés à la production et aux opérations.

Un secteur utilisant des pièces plus volumineuses ou plus critiques peut devoir leur accorder une priorité de stockage plus élevée afin d’éviter de graves perturbations ou pénuries.

Classification des pièces

Une convention de dénomination et des numéros de pièce normalisés aideront les équipes chargées du stock à rechercher, localiser et suivre les pièces.

Une approche courante est l’analyse ABC, qui classe les pièces en fonction de leur valeur de consommation.Par exemple, A représente une valeur élevée, B une valeur moyenne et C une valeur faible. Une autre approche consiste à classer les pièces comme critiques ou non critiques, au moyen d’un audit de la « criticité des pièces de rechange ».

Types de pièces de rechange

Les pièces de rechange sont classées de différentes manières selon le secteur d’activité. Les types les plus courants sont les suivants :

  • Pièces de rechange critiques : ces composants sont considérés comme essentiels aux opérations et entraînent l’interruption des workflows lorsqu’ils deviennent indisponibles. Ces pièces doivent être conservées en stock sur site afin de garantir leur disponibilité immédiate. Dans le secteur automobile, les pièces de rechange critiques incluent les blocs-moteurs, les transmissions et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).
  • Pièces détachées non critiques : il s’agit de pièces non essentielles aux processus et aux fonctions opérationnelles. Elles ne sont pas stockées en grandes quantités et sont commandées selon les besoins. Pour reprendre l’exemple de l’automobile, les pièces non critiques comprennent notamment les boutons d’autoradio, les porte-gobelets, les écrans embarqués et les moteurs de lève-vitre.
  • Pièces de rechange stratégiques : ces pièces sont conservées pour gérer les risques à long terme, malgré leur faible utilisation. Elles sont souvent appelées pièces de rechange d’assurance. Elles peuvent prolonger la durée de vie des équipements, prévenir les surstocks et réduire au minimum l’obsolescence des stocks. Dans une concession automobile, les pièces de rechange stratégiques peuvent comprendre des blocs-batteries de véhicules électriques (VE) ou des panneaux de carrosserie destinés à des modèles anciens, comme des ailes ou des éléments de finition spécifiques à certains modèles de véhicules.
  • Pièces consommables : ces pièces sont régulièrement remplacées et utilisées fréquemment. Les pièces consommables ne sont pas destinées à être réparées et nécessitent souvent un réapprovisionnement. Quelques exemples de pièces consommables dans l’industrie automobile sont les bougies d’allumage, les filtres à air, les plaquettes de frein et les pneus.

Le processus étape par étape de la gestion des pièces détachées

La gestion des pièces détachées est un processus qui nécessite une approche structurée, allant de l’approvisionnement à la gestion du stock en passant par le déploiement. Le processus suit une pièce de rechange tout au long de son cycle de vie.

  1. Identifiez et cataloguez toutes les pièces : identifiez toutes les pièces nécessaires à la maintenance et aux opérations. Classez chaque pièce en fonction de sa criticité et de sa fréquence d’utilisation à l’aide de l’analyse ABC, de codes-barres ou d’une classification en pièces critiques et non critiques.
  2. Définissez les niveaux de stock et les points de réapprovisionnement : choisissez un système de gestion des stocks de pièces détachées, tel qu’un CMMS, un EAM ou un système de planification des ressources de l’entreprise (ERP), pour automatiser le suivi des pièces. Les outils modernes de planification de la maintenance peuvent fournir une analyse en temps réel des niveaux de stock et de l’historique d’utilisation et rationaliser les ordres de travail.
  3. Créez des processus pour les fournisseurs et l’approvisionnement : définissez des procédures opérationnelles standard (SOP) pour tout ce qui concerne la gestion des pièces. Standardisez les procédures du début (réception des pièces) à la fin du cycle de vie (processus de retour). Cette approche permet de garantir la cohérence et de minimiser les erreurs.
  4. Mettez en place un système de suivi et d’audit : planifiez des audits réguliers pour vérifier l’exactitude des stocks et identifier les écarts ou les excédents de stock. Mettez en œuvre des outils de suivi des stocks pour automatiser le suivi des pièces et les pistes d’audit. Établissez un calendrier de maintenance pour vous assurer que les mises à jour sont effectuées et ajustées selon les besoins.
  5. Formez le personnel et encouragez la collaboration : favorisez les relations interservices et sensibilisez les membres de l’équipe au processus de gestion des pièces de rechange. La gestion du stock de pièces de rechange à l’aide d’un système de gestion des stocks nécessite une coopération entre les équipes de maintenance, d’approvisionnement et des opérations.

Défis courants de gestion des pièces détachées

La gestion des pièces détachées n’est pas sans défis. Certains des principaux défis peuvent être surmontés par une approche plus stratégique et une planification de maintenance préventive.

Données inexactes ayant une incidence sur l’exactitude des stocks

L’un des principaux défis en matière de gestion des pièces de rechange est la mauvaise qualité des données, qui entraîne des inexactitudes dans les stocks. Les problèmes courants incluent des conventions de dénomination incohérentes, des doublons et des entrées comportant des informations manquantes.

La solution : les équipes doivent tenir à jour une nomenclature précise (BOM) qui recense tous les matériaux et composants nécessaires à un produit. Une nomenclature doit être mise à jour en temps réel pour suivre les coûts. Il sert de schéma directeur aux équipes de maintenance, car il permet de garantir des entrées de données précises et un contrôle efficace du stock.

Un stock déséquilibré entraînant un surstock

Stocker le « bon » nombre de pièces de rechange est un défi courant pour les entreprises. L’espace de stockage est précieux et le surstockage peut non seulement occuper inutilement l’espace disponible, mais aussi immobiliser des capitaux. Les ruptures de stock fréquentes sont également indésirables, ce qui entraîne des temps d’arrêt et des dépenses excessives en achats d’urgence.

La solution : une entreprise doit passer d’une gestion des stocks centrée sur le fournisseur à une approche axée sur la fiabilité du stock. Intégrez la gestion des pièces de rechange dans la stratégie globale de fiabilité et établissez des règles claires déterminant les pièces à stocker ou non.

Manque de catégorisation standardisée des pièces

Ce problème est similaire à celui des données inexactes et provient d’un suivi et d’une catégorisation incohérents des pièces de rechange. L’absence de processus normalisé ou de convention de dénomination pour les pièces de rechange crée une confusion quant à la disponibilité et à l’emplacement des pièces.

La solution : il convient d’établir un système de catégorisation simple, prenant en compte les facteurs les plus importants pour l’entreprise. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve la criticité des pièces, l’utilisation et la variabilité de la demande.

Meilleures pratiques en gestion des pièces détachées

La mise en place d’un système de gestion des pièces détachées demande un effort important et une collaboration entre les départements. Il y a quelques pratiques importantes à garder à l’esprit lors de l’intégration d’un nouveau processus de gestion des pièces :

  • Organisez et hiérarchisez les pièces critiques : tout processus de gestion des pièces de rechange doit commencer par organiser physiquement ces pièces et les étiqueter de manière appropriée. Cette étape est essentielle à toutes les autres fonctions de gestion des pièces détachées. Commencez dans le local de stockage : organisez les étagères, étiquetez les bacs et regroupez les pièces pour en faciliter au maximum l’accès. Créez une liste d’inventaire distincte des pièces ou utilisez un logiciel de gestion des stocks pour accélérer le processus à l’aide de codes-barres ou de codes QR.
  • Utiliser la prévision de la demande : les logiciels modernes de gestion des stocks MRO utilisent l’IA pour prévoir et anticiper la consommation. Une prévision précise de la demande est essentielle pour s’assurer que l’entreprise dispose de suffisamment de pièces détachées pour répondre aux besoins des clients et éviter des ralentissements coûteux ou, pire, une atteinte à sa réputation.
  • Mener des audits réguliers : une entreprise doit planifier des comptages physiques réguliers et des audits cycliques pour s’assurer que les niveaux de stock sont exacts et que le processus fonctionne comme prévu. De plus, examinez les données historiques pour identifier les pièces détachées obsolètes ou dégradées. Définissez des processus clairs et faciles à comprendre pour le réapprovisionnement et l’élimination des pièces, tout en tenant compte du stock de sécurité et des délais d’approvisionnement.
  • Formez les employés au système de gestion des stocks de pièces détachées : un système de gestion des stocks de pièces détachées doit être suffisamment simple pour que tous les employés puissent le comprendre et le tenir à jour. Il est important de procéder à une intégration minutieuse de tous les employés qui utilisent le système. Rendez les procédures opérationnelles standard (SOP) accessibles à tous et proposez aux employés des formations complémentaires à l’intégration générale, telles que des ateliers ou des sessions de remise à niveau, selon les besoins.

L’avenir de la gestion des pièces détachées

La voie à suivre en matière de gestion des pièces de rechange est la maintenance prédictive alimentée par l’IA. L’approche traditionnelle d’analyse des stocks et de maintenance des pièces détachées est unidimensionnelle et ne prend pas en compte la saisonnalité, les campagnes de production et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les modèles IA peuvent désormais analyser les schémas de consommation et la variabilité des délais d’approvisionnement, permettant une maintenance prédictive plus intelligente et des informations plus exploitables.

Par ailleurs, la gestion des stocks basée sur l’IA et la fabrication à la demande sont des modèles émergents qui gagnent en popularité auprès des entreprises. Les entreprises s’appuient sur des outils numériques comme l’impression 3D et l’usinage à commande numérique par ordinateur (CNC) pour fabriquer des biens uniquement après commande. Cette approche permet de minimiser les coûts de stock et de proposer des produits uniques et personnalisés.

La pandémie de COVID-19 a marqué un tournant pour le secteur des pièces de rechange et révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Aujourd’hui encore, de nombreuses années plus tard, les entreprises repensent leur approche de l’approvisionnement en pièces de rechange. La stratégie de gestion des pièces de rechange ne se résume plus à un problème de stock interne, car elle doit prendre en compte de nombreux facteurs externes. Cette évolution fait passer la gestion des pièces détachées d’un processus limité au local de stockage à un enjeu métier plus large pour l’ensemble de l’entreprise.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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