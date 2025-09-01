Qu’est-ce que la surveillance des serveurs ?

Il s’agit de systèmes de surveillance qui collectent et analysent les indicateurs (par exemple, l’utilisation du processeur, la consommation de mémoire, l’espace disque) dans les environnements physiques, virtuels et cloud.

Selon l’enquête ITIC sur le coût horaire des temps d’arrêt, 97 % des grandes entreprises déclarent qu’en moyenne, une heure de temps d’arrêt des serveurs par an leur coûte plus de 100 000 dollars USD. 41 % des personnes interrogées ont signalé des coûts compris entre un et plus de cinq millions de dollars par heure.1 La surveillance des serveurs est donc essentielle pour optimiser l’expérience utilisateur (UX) et améliorer les résultats de l’entreprise.

Les entreprises s’appuient sur la surveillance des serveurs pour détecter rapidement les problèmes, optimiser les ressources et assurer une haute disponibilité. Alors que l’infrastructure informatique devient de plus en plus complexe, impliquant des environnements cloud hybrides et des architectures distribuées, une surveillance efficace permet aux équipes informatiques de garantir des opérations fiables et d’éviter les dépannages sans fin.