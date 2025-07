SAP S/4HANA a été développée par SAP SE, une société allemande reconnue pour développer certains des systèmes ERP parmi les plus populaires au monde. Les clients utilisent généralement SAP S/4HANA pour centraliser et superviser des processus métier complexes, dans un contexte de gestion de données toujours plus massif.

Les plateformes SAP permettent d’accéder à une « source d’information unique », en connectant les différents services et sources de données de l’entreprise. Les plateformes unifient des services tels que les ventes, la finance, la production et les ressources humaines au sein d’une base de données et d’un système d’exploitation uniques. Grâce à des technologies telles que le machine learning et l’intelligence artificielle (IA), SAP S/4HANA peut analyser de grandes quantités de données et automatiser les tâches métier de routine.

Les progiciels modulaires et hautement personnalisables de SAP S/4HANA offrent des solutions métier spécifiques adaptées à des secteurs particuliers, tels que les services financiers, le secteur public et les entreprises énergétiques. Le logiciel est souvent utilisé pour aider une entreprise à réaliser une transformation numérique et peut être déployé sur site, dans le cloud ou à l’aide d’une solution hybride.