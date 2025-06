Qu'est-ce que SAP HANA ?

De nombreuses organisations disposent de grandes quantités de données qui sont essentiellement stockées dans un entrepôt de données et n’apportent aucune valeur ajoutée. Ces données représentent souvent des téraoctets de potentiel inexploité qui peuvent être utilisés pour accroître l’impact de l'entreprise et apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients.

Avec son traitement en mémoire rapide comme l'éclair et son analytique de données en temps réel alimentée par le machine learning, SAP HANA exploite les données d'une entreprise et les exploite pour elle, en rationalisant les processus, en identifiant les erreurs et en offrant des avantages aux clients, aux consommateurs et aux employés.

Améliorez la satisfaction de vos clients grâce à une disponibilité des produits en temps réel, accessible depuis n'importe quel smartphone. Les employés apprécieront les processus comptables simplifiés, les mises à jour instantanées sur les avantages sociaux ou les congés, et les plateformes de collaboration optimisées. Enfin, aidez les dirigeants et les cadres à anticiper grâce à l'analytique prédictive qui permet de prévoir les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, de gérer les flux de trésorerie et d'intégrer les workflows de l'équipe pour une meilleure efficacité.