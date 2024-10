Score Z

Le score Z est le niveau de service désiré ou le facteur de service désiré. Il représente la probabilité qu’une entreprise réponde à la demande réelle. Un score Z élevé signifie moins de risques de rupture de stock et plus de stock de sécurité. Un score Z inférieur signifie un risque plus élevé de rupture de stock et moins de stock de sécurité.