Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, il y a des tâches répétitives que nous devons accomplir pour réussir notre journée de travail.
C’est pourquoi l’automatisation robotisée des processus (RPA) associée à l’intelligence artificielle (IA) est une technologie d’automatisation tellement transformatrice. Elle nous libère des tâches répétitives qui nous empêchent d’accéder à un travail à plus forte valeur ajoutée.
Imaginez votre journée de travail et les tâches manuelles que vous devez accomplir régulièrement. Comment la RPA peut-elle vous aider ? Voici quelques avantages utiles de la RPA qui pourraient vous inciter à l’adopter sur votre lieu de travail. Gartner prévoit que d’ici 2024, les logiciels d’automatisation remplaceront 69 % de la charge de travail d’un manager (lien en dehors d’ibm.com).
Imaginez un cas d’utilisation centré sur un employé d’un centre d’appels du secteur de la santé. La mission principale de ce travailleur est de répondre aux plaintes et demandes des patients et d’assurer la satisfaction client en résolvant les problèmes de la manière la plus précise et la plus rapide possible. Mais, en même temps, ce travailleur doit saisir les rapports d’état des appels dans trois systèmes différents et rechercher dans trois bases de données différentes pour trouver une réponse en temps réel pour le patient. Cette tâche peut rapidement devenir accablante.
Les outils de RPA sont une excellente solution à cette situation. Un assistant digital alimenté par l’IA peut utiliser des bots RPA pour automatiser la saisie des données des rapports de situation et les requêtes relatives aux réclamations de santé en arrière-plan. Cela permet à la RPA de rationaliser les workflows afin que les associés puissent se concentrer sur des résolutions rapides et, idéalement, sur des expériences clients plus positives pour chaque patient.
Ici, au Brésil, il existe une obligation légale qui oblige les employés à effectuer le suivi de leur temps de travail en pointant leur heures d’arrivée et de sortie au moins quatre fois par jour (début de travail, pause de déjeuner, fin de pause de déjeuner, fin de travail). Pour ce faire, nous utilisons une interface utilisateur de bureau qui nécessite que vous saisissiez votre identification d’employé dans votre ordinateur. Pourquoi ne pas commencer la journée en externalisant cette tâche à votre assistant digital ? Avec la RPA, vous pouvez configurer votre robot logiciel pour qu’il pointe lorsqu’un événement donné se produit (par exemple, lorsque l’ordinateur s’allume) et pour qu’il pointe en un seul clic à la fin de la journée. Cette tâche triviale est désormais automatisée, vous faisant gagner du temps et de l’énergie, qui s’accumulent avec le temps.
Vous êtes peut-être chargé de tâches administratives telles que la distribution du procès-verbal d’une réunion enregistrée à un large public. Vous avez peut-être pris des notes pendant la réunion, ou vous avez peut-être oublié certains détails importants et vous avez dû écouter l’enregistrement pour les noter. Quoi qu’il en soit, ce processus peut prendre beaucoup de temps.
Avec un logiciel RPA, votre assistant digital pourrait à la fois transcrire et résumer la réunion si vous programmez le bot pour utiliser des modèles de synthèse de texte IA et tirer parti de Natural Language Understanding. Et même si votre outil de réunion dispose déjà d’une capacité de transcription des enregistrements, vous pouvez toujours utiliser la RPA pour résumer le texte à votre place. Cela optimise considérablement votre productivité car 70 % de votre travail est déjà effectué. Grâce à la puissance de l’automatisation intelligente, il ne vous reste plus qu’à examiner, peaufiner et diffuser le compte rendu afin de pouvoir vous concentrer sur des points plus importants.
Pour beaucoup d’entre nous, en particulier dans le secteur des services financiers, la recherche et la création de rapports constituent l’une des tâches les plus banales et les plus fastidieuses. Ils présentent pourtant un autre excellent cas d’utilisation de la RPA. Par exemple, différents rapports doivent souvent être remis à des moments différents. Souvent, les données du rapport doivent provenir de systèmes qui ne communiquent pas entre eux, puis être préparées dans un format facilement compréhensible.
La RPA peut éliminer une grande partie de ces tâches. Il peut organiser des données pour alimenter des feuilles de calcul Microsoft Excel afin d’automatiser la création de rapports ou de graphiques, même à partir de systèmes qui n’exportent pas vers Excel. En implémentant la RPA, vous pouvez produire des rapports provenant de données dans différents systèmes une fois par semaine, chaque mois ou chaque fois que vous en avez besoin. Votre plateforme d’automatisation peut même configurer des processus métier à l’avance pour recueillir les données nécessaires au rapport et les analyser. Vous êtes alors libre de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée - telles que tirer des conclusions et élaborer des stratégies - au lieu de passer la majeure partie de votre temps à rédiger des rapports.
Si vous n’avez jamais eu d’Expérience avec les solutions RPA, il peut être étonnant de voir comment un assistant digital peut accélérer votre journée et les opérations de votre entreprise. Pourquoi ne pas l’essayer et lancer la transformation numérique de votre entreprise dès maintenant ? Il vous suffit de vous inscrire ici et d’essayer IBM Robotic Process Automation gratuitement pendant 30 jours.
