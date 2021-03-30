Pourtant, pour beaucoup d’entre nous, il y a des tâches répétitives que nous devons accomplir pour réussir notre journée de travail.

C’est pourquoi l’automatisation robotisée des processus (RPA) associée à l’intelligence artificielle (IA) est une technologie d’automatisation tellement transformatrice. Elle nous libère des tâches répétitives qui nous empêchent d’accéder à un travail à plus forte valeur ajoutée.

Imaginez votre journée de travail et les tâches manuelles que vous devez accomplir régulièrement. Comment la RPA peut-elle vous aider ? Voici quelques avantages utiles de la RPA qui pourraient vous inciter à l’adopter sur votre lieu de travail. Gartner prévoit que d’ici 2024, les logiciels d’automatisation remplaceront 69 % de la charge de travail d’un manager (lien en dehors d’ibm.com).